يتساوى مع بيلينجهام!.. كول بالمر مفتاح إنجلترا للتتويج بيورو 2024

نجم تشيلسي يجب أن يشارك أساسيًا مع إنجلترا فى بطولة يورو 2024

سخر كول بالمر، نجم فريق تشيلسى من الأسئلة حول سعره البالغ 42 مليون جنيه إسترليني ويعتبر النجم الشاب هو النقطة المضيئة الوحيدة فى موسم البلوز المتعثر حتى الآن ولديه كل المقاومات للمشاركة أساسيًا مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024.

وأنفق فريق تشيلسي مبلغ 42 مليون جنيه إسترليني لضم منتج أكاديمية مانشستر سيتي كول بالمر، وبعد ستة أشهر فقط، أثبت بالمر أنه أحد أهم صفقات الموسم.

وأصبح المهاجم الشاب أهم لاعبًا في تشيلسي ويبلغ من العمر 21 عامًا فقط ويفتخر بمساهمته في 24 هدفًا بالإضافة إلى الهدفين اللذين سجلهم مع السيتي قبل رحيله.

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وليس من المفاجئ أن يخطو بالمر، خطوات كبيرة في مسيرته الدولية حيث كان محظوظًا في استدعائه لأول مرة لتشكيل منتخب إنجلترا تحت قيادة جاريث ساوثجيت، في نوفمبر الماضي بسبب الإصابات فى صفوف الأسود الثلاثة، لكن مستوى بالمر، الآن يعني أنه في حالة رائعة مع اقتراب بطولة أمم أوروبا 2024 ويجب أن يكون أساسياً.