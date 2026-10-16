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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni
ترجمه

يتدرب في برشلونة .. تطورات مهمة في مستقبل موهبة مانشستر يونايتد جابرييل

J. Gabriel
برشلونة
الدوري الإسباني
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

ريال وباريس وعديد الأندية الكبرى تخطب وده

أفادت تقارير إسبانية بأن موهبة مانشستر يونايتد الواعدة جي جي جابرييل يتدرب في كتالونيا استعدادًا لحسم قراره النهائي بشأن مستقبله الاحترافي.

ويعمل اللاعب صاحب الـ16 عامًا، الذي يُعد أحد أكثر المواهب الشابة المرغوبة في أوروبا، بعيدًا عن مانشستر في الوقت الحالي، في ظل تحركات أندية عريقة مثل برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان للتعاقد معه.

  • استعدادات مكثفة في كاتالونيا

    وصل الصراع على ضمّ جابرييل إلى ذروته، بينما يحافظ اللاعب الإنجليزي الشاب حاليًا على جاهزيته البدنية في كاستيلديفيلس، وهي مدينة ساحلية تقع على مشارف برشلونة.

    وبحسب سبورت، فإن صانع الألعاب المهاجم يستغل المرافق المحلية لتنفيذ برنامج تدريبي شاق، حيث يبدأ حصصه في كثير من الأحيان تحت الأضواء الكاشفة في السابعة صباحًا. وتهدف هذه التدريبات عند شروق الشمس إلى الحفاظ على لياقة اللاعب المراهق في أفضل حالاتها البدنية، في وقت يدرس فيه العروض المهمة المطروحة أمامه حاليًا من مختلف أنحاء القارة.

    ولا يتدرب جابرييل بمفرده، إذ سافر بصحبة شبكة دعم متكاملة لضمان استمرار تطوره في مساره الصحيح خلال هذه الفترة الانتقالية. ويتابع جهاز فني مكوّن من سبعة أو ثمانية متخصصين، بينهم أخصائي علاج طبيعي وأخصائي تغذية متفرغ، كل خطوة يقوم بها. كما يحضر والده أيضًا للإشراف على العمل اليومي بينما يستعد الشاب للفصل المقبل في مسيرته. ويبرز هذا النهج الدقيق مدى الجدية التي يتعامل بها محيط غابرييل مع رحيله المرتقب عن أولد ترافورد.

  • Manchester United v Crystal Palace - FA Youth CupGetty Images Sport

    ارتباط طويل الأمد ببرشلونة

    وجود اللاعب في برشلونة أثار بشكل طبيعي التكهنات حول انتقال محتمل إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو. لكن محيطه يمنح الأولوية أيضًا لصحته النفسية وخصوصيته في وقت يهيمن فيه اسمه على عناوين الصحف الرياضية والنقاشات الإذاعية. وبالعمل في بيئة مألوفة مثل كاستيلديفيلس، يمكن لجابرييل أن يركّز بشكل كامل على احتياجاته الكروية بعيدًا عن الضغط والصخب المباشر الذي كان سيلازمه في مانشستر أو مدريد.

    وفي حين أثارت المشاهدات الحالية ضجة كبيرة، فإن ارتباط جابرييل بالمنطقة ليس أمرًا جديدًا على الإطلاق. فلاعب الوسط كان زائرًا منتظمًا لكاستيلديفيلس كل صيف منذ أن كان في الثامنة من عمره، ما جعل المدينة بمثابة منزل ثانٍ يشعر فيه بالراحة والاسترخاء. وقد لعب هذا الاعتياد دورًا كبيرًا في قراره اختيار المنطقة قاعدة لتدريباته بعد أن قرر عدم مواصلة مسيرته مع أكاديمية مانشستر يونايتد.

    ويمتد تاريخه في كاتالونيا إلى أرض الملعب أيضًا، إذ شارك في بطولة MIC المرموقة على كوستا برافا في أبريل 2025. وخلال تلك المنافسة، قدّم لمحات عدة من الجودة الفنية الرفيعة التي دفعت الكشافين إلى مقارنته بأعظم المهاجمين في تاريخ اللعبة. وعلى مر السنوات، تم رصده أيضًا في ملعب سبوتيفاي كامب نو كمشاهد، حيث قام بجولات داخل الملعب والتقى بنجوم برشلونة الحاليين مثل لامين يامال.

  • المعركة على موهبة

    يواجه برشلونة منافسة شرسة إذا أراد التعاقد مع اللاعب الذي يُطلق عليه غالبًا لقب "نيمار الجديد" في أوساط كرة القدم الإنجليزية. وتفيد التقارير بأن مدريد وباريس سان جيرمان مستعدان لتقديم عروض مالية أعلى بكثير لإغراء اللاعب صاحب الـ16 عامًا وإبعاده عن بقية المهتمين بخدماته. لكن العملاق الكتالوني يتمسك بفلسفته القائمة على عدم الدخول في حروب مزادات مكلفة على اللاعبين الشباب، معتمدًا بدلًا من ذلك على مشروعه الرياضي لإقناعه.

    وقللت مصادر داخل برشلونة من حدة المفاوضات، مشيرة إلى أنه لم يحدث سوى تواصل سطحي مع وكلاء اللاعب حتى الآن. وتنفي هذه المصادر رسميًا وجود عرض تعاقد نهائي على الطاولة، متبعة موقفًا حذرًا رغم الموهبة الواضحة التي يمتلكها جابريال. ويعتقد النادي أن سجله الحافل والمثبت في دمج المواهب الصغيرة بالفريق الأول سيكون أقوى ورقة بيده عند اتخاذ القرار النهائي.

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  • Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    القرار النهائي في الأفق

    لا يُتوقع أن يستمر الجدل حول مستقبل جابرييل لفترة أطول، إذ يُنتظر الإعلان النهائي خلال الأيام المقبلة. وبينما يُعد الإغراء المالي من باريس سان جيرمان ومدريد كبيرًا، يشير المقربون من اللاعب إلى أن المشروع الرياضي لا يزال العامل الأكثر حسمًا. ويمكن أن يكون تركيز برشلونة على تطوير الشباب وتمهيد الطريق نحو كرة القدم للكبار أمرًا فاصلًا، حتى إذا لم يكن عرضه الاقتصادي الأكثر سخاءً بين الأطراف المهتمة.

    وبالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن فقدان موهبة بمواصفات جابرييل يمثل ضربة كبيرة لهيكل أكاديميته، لكن يبدو أن اللاعب عاقد العزم على الانتقال إلى القارة الأوروبية. وسيكشف الأسبوع المقبل ما إذا كانت حصصه التدريبية في كاستيلدافيلس مقدمة لانتقال دائم إلى العاصمة الكتالونية، أم أنها مجرد مكان هادئ للاستعداد لانتقال مدوٍّ إلى جهة أخرى.

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