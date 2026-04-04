يتحمل ألفارو أربيلوا المسؤولية "الكاملة" عن هزيمة ريال مدريد، حيث "دفع فريقه الثمن" بتلقي ضربة قوية لآماله في الفوز بلقب الدوري الإسباني

تعرض ريال مدريد لهزيمة مفاجئة بنتيجة 2-1 أمام مايوركا مساء السبت في الدوري الإسباني. وتقدم مايوركا في أواخر الشوط الأول، حيث سجل مانو مورلانس الهدف الأول في الدقيقة 43. رد ريال مدريد في الشوط الثاني، حيث أدرك المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو التعادل في الدقيقة 88. لكن مايوركا انتزع فوزاً دراماتيكياً في الوقت المحتسب بدل الضائع، حيث سجل فيدات موريكي هدفاً في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحسم الفوز لصالح أصحاب الأرض.

وقال أربيلوا: "هذه الهزيمة هي مسؤوليتي، مسؤوليتي بالكامل وبشكل مطلق. ما أريده منهم هو أن يبدأوا بالفعل في التفكير في مباراة الثلاثاء. عندما يغادرون غرفة الملابس، تكون هذه المباراة قد انتهت بالنسبة لهم. أنا من يتخذ القرارات، ومن يختار التشكيلة، ومن يجري التبديلات، ومن يختار الطريقة التي يجب أن نلعب بها، وهذه الهزيمة تقع بالكامل على عاتق مدرب ريال مدريد".