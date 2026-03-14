يبرز مانشستر يونايتد كـ"المنافس الأوفر حظاً" للتعاقد مع لاعب خط وسط المنتخب الأمريكي تايلر آدامز، في الوقت الذي حدد فيه بورنموث سعره المطلوب بـ45 مليون جنيه إسترليني
"الشياطين الحمر" يضعون نصب أعينهم لاعب خط الوسط الأمريكي
يُكثف مانشستر يونايتد مساعيه للتعاقد مع آدامز، حيث لفت اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا انتباه فريق التعاقدات في أولد ترافورد، وفقًا لموقع TEAMtalk. يضع الشياطين الحمر أولوية للتعاقد مع لاعب دفاعي جديد ليخلف كاسيميرو، الذي سيغادر النادي عند انتهاء عقده هذا الصيف. يُنظر إلى آدامز، الذي لطالما كان لاعباً بارزاً في منتخب الولايات المتحدة، على أنه هدف ذو قيمة عالية يمكنه توفير الصلابة والقدرة على استعادة الكرة التي يحتاجها مانشستر يونايتد بشدة، والتي أضافها كاسيميرو إلى خط وسط الفريق هذا الموسم.
منافسة قوية تنتظر آدامز
مانشستر يونايتد ليس هو النادي الوحيد من عمالقة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يراقب لاعب ليدز يونايتد السابق. فوفقاً للتقارير، يراقب كل من ليفربول وتشيلسي الوضع في ملعب فيتاليتي، إدراكاً منهما أن آدامز يتمتع بالخبرة في الدوري الممتاز والانضباط التكتيكي اللازمين للاندماج مباشرة في نظام الضغط العالي.
على الرغم من الاهتمام من لندن وميرسيسايد، يُعتبر الشياطين الحمر حالياً المرشح الأوفر حظاً للتعاقد معه. وقد أعجب الكشافون بمستوىلياقته البدنية مؤخراً، مشيرين إلى سلاسة اندماجه في تشكيلة أندوني إيراولا بعد تعافيه من إصابة في الرباط الداخلي للركبة في أواخر العام الماضي.
حدد بورنموث سعره
يتمتع بورنموث بموقف تفاوضي قوي، حيث يمتد عقد آدامز حتى عام 2028، لكن النادي الواقع على الساحل الجنوبي مستعد للتعامل بواقعية. ومن المعلوم أن عرضًا في حدود 45 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا لإقناع «الكرز» بالبيع خلال فترات الانتقالات المقبلة.
ورغم أن بورنموث يفضل الاحتفاظ بقائد خط الوسط، إلا أن الإدارة تدرك أن الانتقال إلى نادٍ من المرجح أن يشارك في دوري أبطال أوروبا يمثل عامل جذب كبير للاعب. وبالنسبة لمانشستر يونايتد، يمثل السعر المحدد صفقة رابحة في سوق يصعب فيه العثور على لاعبي خط وسط دفاعيين من الطراز الرفيع.
الجدول الزمني لانتقالات كأس العالم
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة المفاوضات الرسمية بشأن الصفقة بعد كأس العالم 2026، حيث سيكون آدامز رمزاً بارزاً للمنتخب الأمريكي على أرضه. ويتيح هذا الفاصل الزمني للأندية المهتمة تقييم لياقته البدنية على مدى فترة طويلة، بينما يستفيد بورنموث من خدماته خلال الفترة المتبقية من الموسم المحلي الحالي.
في الوقت الحالي، يظل آدامز مركزًا على مهامه على الساحل الجنوبي، بعد أن شارك مؤخرًا في ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام، وسندرلاند، وبرينتفورد على التوالي. ويأمل الآن في العودة إلى التشكيلة الأساسية عندما يسافر فريق "الكرز" إلى بيرنلي.
