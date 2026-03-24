"يبدو أن هناك شكوكًا كبيرة في كلامك": الاتحاد الألماني لكرة القدم يثير التساؤلات بتحديد مقر إقامته خلال كأس العالم في الولايات المتحدة

وكان تقييمها في هذا الصدد محبطًا إلى حد ما. ففي مؤتمر صحفي عقدته قناة «ماجنتا تي في» يوم الاثنين، صرحت المذيعة قائلة: «لقد كنا هناك. وأود أن أضع علامة استفهام على ذلك. إنه اختيار مثير للاهتمام للمقر. أعتقد أنه يمكن للمرء أن يستعد جيدًا ويكون مركزًا هناك، لكن لا يوجد أي نشاط على الإطلاق في المناطق المحيطة. وهذا دائمًا ما يكون موضع تساؤل إلى حد ما».

ورد اللاعب الدولي السابق ماتس هوملز، الذي كان حاضراً أيضاً في المؤتمر الصحفي، قائلاً: "أجد أنه من الرائع أن يتردد في كلامك هذا قدر كبير من الشك." بالنسبة له كلاعب محترف سابق، كان من المهم دائماً في أي بطولة الحصول على "روح جيدة" داخل الفريق: "أن يقضي الجميع الوقت معاً."

وقد برز بشكل خاص ملعب كامبو باهيا، حيث أقامت المنتخب الألماني خلال كأس العالم 2014 التي فاز بها. "كان الجميع معاً في الخارج، يتقابلون ويقومون بأنشطة مختلفة. وقد أدى ذلك إلى خلق روح جماعية قوية"، قال هوملز.