يبدو أن لاعب ريال مدريد الشاب تياجو بيتارش قد اتخذ قرارًا نهائيًا بشأن مستقبله الدولي وسط صراع بين إسبانيا والمغرب

شهد بيتارش صعودًا صاروخيًا في صفوف ريال مدريد هذا الموسم. تحت إشراف ألفارو أربيلوا، استغل لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا الفرص التي أتيحت له في الفريق الأول، مستفيدًا من الإصابات العديدة التي تعرض لها الفريق ليثبت مكانه كلاعب أساسي في التشكيلة الأساسية. لم تقتصر براعته الفنية ونضجه في التعامل مع الكرة على إثارة إعجاب الجهاز الفني في مدريد فحسب، بل دفعت أيضًا العديد من المنتخبات الوطنية إلى السعي وراءه. وفي سيناريو مشابه لحالة إبراهيم دياز، الذي اختار في النهاية اللعب مع المغرب، كانت الدولة الأفريقية تراقب عن كثب وضع بيتارش على أمل إقناعه باللعب معها.