وفقًا لمعلومات من قناة "سكاي"، يطالب أونداف بزيادة كبيرة في راتبه مقابل البقاء في النادي، على الرغم من أنه يُعد حاليًا الأعلى أجرًا في النادي براتب يبلغ 4.5 مليون يورو سنويًا. ويُقال إن الزيادة المطلوبة تصل إلى ستة ملايين يورو.
يبدو أن أحد أندية الدوري الألماني يتربص بالفعل: الكشف عن مطالبة تاريخية من دنيز أونداف بشأن راتبه في نادي شتوتغارت
أمر مثير للغاية: لم يسبق للنادي الشوابي أن دفع مثل هذا المبلغ السنوي لأي لاعب من قبل. ومع ذلك، فإن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الشروط ليس مستبعدًا. فمن ناحية، يُعد أونداف المفضل المطلق للجماهير في شتوتغارت، كما يقدم أداءً متميزًا على أرض الملعب هذا الموسم أيضًا. من ناحية أخرى، لم يعد نادي VfB يتردد في دفع مبالغ كبيرة منذ الانتعاش الذي شهده تحت قيادة المدرب سيباستيان هونيس والمدير الرياضي فابيان فولجيموث.
في فترات الانتقالات الصيفية الماضية، أتم VfB جميع صفقاته الخمس الأغلى، ويأتي بلال الخانوس، بعد التعاقد الإلزامي مع غريفن للموسم الجديد، ليكون اللاعب البارز التالي - حيث سيحتل المرتبة الثالثة في الترتيب الداخلي للنادي مقابل 18 مليون يورو حسب ما تردد. يتصدر الترتيب أونداف، الذي انتقل بشكل نهائي إلى نيكار مقابل ما يقارب 27 مليون يورو قادمًا من برايتون آند هوف ألبيون للموسم 2024/25 بعد مفاوضات طويلة. وكان قد لعب مع سيغولز على سبيل الإعارة لمدة عام.
يبدو أن باير ليفركوزن يراقب دنيز أونداف عن كثب
وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق مع أونداف، خلافًا للتوقعات، يُقال إن العديد من الأندية قد استعدت بالفعل، سواء من داخل البلاد أو خارجها. ويُذكر أن باير ليفركوزن من بين الأندية المهتمة، والتي يُقال إنها تنتظر فرصة التعاقد معه في حال فشل المفاوضات. خاصة وأن عقد أونداف ينتهي في عام 2027، مما يعني أنه يمكنه التفاوض على الانتقال مجانًا اعتبارًا من يناير المقبل. في المقابل، لا يبدو أن نادي بايرن ميونيخ مهتمًا به.
بمشاركته في 36 هدفاً في 39 مباراة رسمية، يعد أونداف أحد أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم. فقط هاري كين (1.33 هدف في المباراة الواحدة)، وكيليان مبابي (1.22)، ومايكل أوليسي (1.1)، ولويس دياز (1.03) هم الأكثر خطورة في التسجيل من اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا. وقد أثار مؤخرًا جدلًا كبيرًا أن المدرب الوطني الألماني يوليان ناجلسمان لا يزال ينظر إليه على أنه لاعب بديل في المنتخب الألماني.
وقد جرت المحادثات حتى الآن بشكل إيجابي ومحترم، بما يتناسب مع أهمية أونداف للفريق. لكن الجانب المالي يتطلب مزيدًا من النقاش قبل التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.
دينيز أونداف: إحصائيات الأداء مع نادي شتوتغارت في موسم 2025/26
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات حاسمة 39 23 13