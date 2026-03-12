يبدو أنه غير راضٍ على الإطلاق! أحد نجوم بايرن ميونيخ السابقين على وشك إعادة إطلاق مسيرته المهنية

وفقًا لصحيفة The Sun، كان زيركزي قد فكر في الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل الحصول على مزيد من الدقائق في الملعب. لكن الانتقال المحتمل لم يتم، لأن إدارة النادي أوقفت المفاوضات. وقد استفسرت عدة أندية من الدوري الإيطالي، من بينها يوفنتوس وأس روما، عن وضعه.

قد يتغير هذا الوضع بشكل جذري في الصيف. يبدو أن مانشستر يونايتد يخطط لإجراء المزيد من التغييرات في تشكيلة الفريق ليصبح مؤهلاً لدوري أبطال أوروبا. قد يدر بيع زيركزي إيرادات إضافية ويمنح النادي هامشًا ماليًا. يخطط مانشستر يونايتد، حسب ما ورد، لصفقة انتقال مزدوجة مذهلة لجلب إليوت أندرسون ومورغان جيبس-وايت من نوتنغهام فورست. التكلفة: حوالي 200 مليون يورو.

في الوقت الحالي، يركز اللاعب الدولي الهولندي على شيء واحد: اللعب بانتظام. إذا لم تتحسن وضعه في مانشستر، فمن المرجح أن يصبح الانتقال في الصيف خيارًا واقعيًا. ولا يزال العودة إلى إيطاليا سيناريو محتملًا.