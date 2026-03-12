يبدو أن مستقبل جوشوا زيركزي في مانشستر يونايتد غير مؤكد. وفقًا لتقرير صحيفة "ذا صن" البريطانية، يفكر المهاجم في مغادرة "الشياطين الحمر" الصيف المقبل. اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا غير راضٍ عن دوره في الفريق، ويقال إنه يفكر بشكل متزايد في الانتقال إلى نادٍ آخر بسبب قلة مشاركاته.
يبدو أنه غير راضٍ على الإطلاق! أحد نجوم بايرن ميونيخ السابقين على وشك إعادة إطلاق مسيرته المهنية
انتقل زيركزي في صيف 2024 من نادي بولونيا الإيطالي الذي يلعب في الدوري الإيطالي إلى مانشستر. دفع مانشستر يونايتد آنذاك أكثر من 40 مليون يورو مقابل اللاعب الشاب السابق في نادي بايرن ميونيخ، الذي جلب للنادي الألماني الحائز على الرقم القياسي 20 مليون يورو بفضل حصة إعادة بيعه الباهظة. كانت التوقعات كبيرة بالنسبة للاعب الهجومي، لكنه لم يتمكن حتى الآن من فرض نفسه بشكل دائم في أولد ترافورد.
في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز، نادرًا ما شارك اللاعب الهولندي في التشكيلة الأساسية. لم يشارك سوى أربع مرات في التشكيلة الأساسية وسجل هدفين في 18 مباراة بالدوري. في معظم الأحيان، كان عليه أن يكتفي بدور البديل أو يظل على مقاعد البدلاء. تحت قيادة الجهاز الفني الحالي، لا يحصل المهاجم على وقت لعب يذكر.
يبدو أن يوفنتوس وروما مهتمان بزيركزي
وفقًا لصحيفة The Sun، كان زيركزي قد فكر في الانتقال خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل الحصول على مزيد من الدقائق في الملعب. لكن الانتقال المحتمل لم يتم، لأن إدارة النادي أوقفت المفاوضات. وقد استفسرت عدة أندية من الدوري الإيطالي، من بينها يوفنتوس وأس روما، عن وضعه.
قد يتغير هذا الوضع بشكل جذري في الصيف. يبدو أن مانشستر يونايتد يخطط لإجراء المزيد من التغييرات في تشكيلة الفريق ليصبح مؤهلاً لدوري أبطال أوروبا. قد يدر بيع زيركزي إيرادات إضافية ويمنح النادي هامشًا ماليًا. يخطط مانشستر يونايتد، حسب ما ورد، لصفقة انتقال مزدوجة مذهلة لجلب إليوت أندرسون ومورغان جيبس-وايت من نوتنغهام فورست. التكلفة: حوالي 200 مليون يورو.
في الوقت الحالي، يركز اللاعب الدولي الهولندي على شيء واحد: اللعب بانتظام. إذا لم تتحسن وضعه في مانشستر، فمن المرجح أن يصبح الانتقال في الصيف خيارًا واقعيًا. ولا يزال العودة إلى إيطاليا سيناريو محتملًا.
أرقام جوشوا زيركزي في مانشستر يونايتد:
المباريات الرسمية الأهداف تمريرات بطاقات صفراء 69 9 4 5