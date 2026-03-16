"يا للأسف!" - كارلو أنشيلوتي يكشف تفاصيل الرسالة النصية التي أرسلها إلى فيديريكو فالفيردي بعد الأداء البطولي لنجم ريال مدريد الذي سجل ثلاثية في مرمى مانشستر سيتي
أداء قائد الفريق في ملعب البرنابيو
أخمد فالفيردي أي شكوك بشأن القوة الهجومية لريال مدريد في غياب كيليان مبابي، بتسجيله ثلاثيةتاريخية في الشوط الأول ضد مانشستر سيتي. وارتدى اللاعب الأوروغواياني البالغ من العمر 27 عامًا شارة القيادة، ولم يحتج سوى إلى 42 دقيقة ليحقق أول ثلاثية في مسيرته، تاركًا فريق بيب جوارديولا في حالة من الذهول في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. أظهر فالفيردي براعته التهديفية على أكبر المسارح، على الرغم من لعبه غالبًا في مراكز أعمق أو في مركز الظهير الأيمن لتغطية المراكز في حالة الإصابات. قبل هذه المباراة، لم يسجل لاعب الوسط أي هدف في مشاركاته الأوروبية الـ26 السابقة، مما جعل أدائه التهديفي أكثر إثارة للإعجاب حيث حقق "البلانكوس" تقدمًا بنتيجة 3-0.
سخرية أنشيلوتي بشأن «جواز السفر البرازيلي»
بعد المباراة، كشف أنشيلوتي، المدرب السابق لريال مدريد، عن محادثة خاصة دارت بينه وبين لاعبه السابق. وفي حديثه لصحيفة«ماركا»، قال الإيطالي: "لقد أرسلت رسالة إلى فيدي فالفيردي... وقلت له: 'من المؤسف أنك لا تحمل جواز سفر برازيلي!'" لطالما كان المدرب المخضرم أحد أكبر الداعمين لفالفيردي، حيث اشتهر بتحفيز اللاعب من خلال تحديات عالية المخاطر تتعلق بأدائه. ولا يزال النظام التكتيكي الحالي تحت قيادة ألفارو أربيلوا يستفيد من هذه الأسس، حيث يظل فالفيردي اللاعب الأكثر ثباتاً في الأداء بالنادي في المسابقات الأوروبية.
الرهان الشهير على تسجيل الأهداف
يذكرنا الثناء الذي أبداه أنشيلوتي مؤخرًا برهان أسطوري أبرمه مع اللاعب الأوروغواياني خلال فترة عمله في العاصمة الإسبانية. وقال أنشيلوتي: «راهنتُ مع فيديه منذ سنوات على أنه سيسجل 10 أهداف في موسم واحد — وإلا سأقوم بإلغاء رخصتي التدريبية». وقد ثبتت صحة هذا الاعتقاد، حيث تطور فالفيردي من مجرد لاعب مجتهد لا يكل إلى مهاجم خطير حقيقي. ولا يمكن إنكار أهميته للفريق؛ فقد شارك في معظم مباريات الفريق الأوروبية هذا الموسم، وكانت غيابه الوحيد في المباراة التي فاز فيها الفريق على كايرات ألماتي، حيث بقي على مقاعد البدلاء دون أن يشارك في المباراة.
ميزة واضحة للدفاع في مانشستر
يتوجه ريال مدريد الآن إلى ملعب «إتيهاد» متقدماً بفارق ثلاثة أهداف، لكن مهمة احتواء فريق مانشستر سيتي المتأثر بالخسارة تظل مهمة شاقة. وسيكون الضغط كبيراً على فالفيردي ليكرر أدائه القيادي وانضباطه الدفاعي، حيث من المتوقع أن يشن مانشستر سيتي هجوماً لا هوادة فيه منذ صافرة البداية.
إعلان