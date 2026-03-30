"يا فتى، هذا الصافرة تأخرت 633 يومًا!" معلق قناة ARD يوجه انتقادًا خفيًا للحكم في مباراة ألمانيا

قرر تايلور آنذاك على الفور أنه «لا يوجد لمسة يد»، ولم يصدر عن أتويل أي تعليق بشأن هذا الخطأ الواضح في الحكم، الذي اعترفت به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في تقرير لها آنذاك. كان يجب احتساب ركلة جزاء، لأن ذراع كوكوريلا لم تكن قريبة من جسده، مما أدى إلى توسيع مساحة جسده بشكل غير طبيعي. وتعرض الإسباني لصيحات استهجان شديدة خلال مبارياته اللاحقة على الأراضي الألمانية.

وقد لحق القدر الآن بأتويل أيضًا. وفقًا لما أوردته قناة ntv، تعرض الحكم للصافرات الاستهجان أيضًا عند استقباله مساء الاثنين في ملعب شتوتغارت - وهو بالمناسبة الملعب نفسه الذي شهد "المأساة على أرضنا" الألمانية قبل 633 يومًا. يُقال إن المذيع في الملعب هتف "أهلاً بك، ستيوارت أتويل" قبل المباراة الودية ضد غانا، ثم سُمع صافرات استهجان واضحة في أرجاء الملعب.

على أي حال: بفضل قراره الصحيح هذه المرة، تمكن منتخب ألمانيا من التقدم 1-0 على غانا قبل نهاية الشوط الأول بقليل. لم يترك كاي هافرتز أي فرصة لبنجامين أساري وسجل الهدف بثقة.

أصبح أتويل في عام 2008 أصغر حكم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويقوم بالتحكيم على مستوى الفيفا منذ عام 2009. وقد أدار حتى الآن 238 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكنه لم يحكم حتى الآن سوى ثلاث مباريات في تصفيات دوري أبطال أوروبا.