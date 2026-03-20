يأمل إيغور تودور في «مفاجأة سارة» مع انتظار مدرب توتنهام عودة جيمس ماديسون ومحمد كودوس من الإصابة
هل سيحصل توتنهام على دفعة معنوية؟
يواجه توتنهام فريق نوتنغهام فورست هذا الأسبوع في مباراة حاسمة بقيمة ست نقاط في قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل توتنهام المركز السادس عشر، بفارق نقطة واحدة فقط عن كل من وست هام ومنافسه في نهاية هذا الأسبوع. ونتيجة لذلك، فإن الفوز أمر ضروري، لكن توتنهام تعرض بالفعل لضربة قوية على صعيد اللياقة البدنية، حيث من المقرر أن يخضع الحارس غولييلمو فيكاريو لعملية جراحية لإصابته بفتق. سيكون متاحًا للمشاركة في مباراة الأحد، لكنه سيخضع بعد ذلك لعملية جراحية، ويواجه غيابًا يتراوح بين أربعة وستة أسابيع.
ومع ذلك، صرح تودور أنه يأمل في عودة نجمي الفريق الأول كودوس وماديسون قريبًا؛ حيث يعاني الأول من إصابة في أوتار الركبة ويغيب عن الملاعب منذ يناير، بينما تعرض ماديسون لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي خلال فترة الإعداد للموسم.
قال تودور: "أمامنا ثلاثة أسابيع مهمة بعد مباراة الأحد.
[كودوس سيعود] على الأرجح للمشاركة في جزء من التدريبات مع الفريق، ربما خلال عشرة أيام؟ لست متأكدًا، علينا التحقق من ذلك، لكنه يتحسن بشكل جيد جدًا، وقد بدأ بالفعل في التدريب بالكرة.
"رودريغو [بينتانكور] أيضًا، وماديسون أيضًا. نأمل أن يقدم لنا الطاقم الطبي مفاجأة سارة. سيكون وجودهم مهمًا للغاية".
لغز كولوسيفسكي مستمر
كما سُئل تودور عن حالة ديان كولوسيفسكي البدنية، الذي لم يشارك مع النادي هذا الموسم. فقد خضع اللاعب الدولي السويدي لعملية جراحية في الركبة في شهر مايو، ولم يظهر على العشب منذ ذلك الحين. وسُئل تودور عن احتمالية عودة الجناح قبل انتهاء الموسم، لكنه رفض الخوض في تفاصيل حول الموعد المتوقع لعودته.
كما سيغيب كولوسيفسكي عن مباراة السويد في تصفيات كأس العالم ضد أوكرانيا، وإذا تأهلت السويد للبطولة، يبدو من غير المرجح أن يشارك في المنافسة.
سُئل تودور عما إذا كان لديه أي مستجدات، فقال: "لا، ليس بعد".
جهود توتنهام لخلق أجواء حماسية
أعلن نادي توتنهام عن عرض ترويجي في نهاية هذا الأسبوع، يحث المشجعين على التوافد إلى الملعب مبكراً، وذلك بعد أن أطلق المشجعون حملة "All Together Always" التي تهدف إلى تشجيعهم على دعم النادي بقوة في خضم صراعه من أجل البقاء.
وقال النادي في بيان: "شهدنا هذا الأسبوع عرضًا مذهلاً للوحدة والدعم من جميع مشجعينا، مدفوعًا بالرسالة الواضحة بأننا جميعًا معًا، دائمًا.
"شارك المشجعون واللاعبون والموظفون على حد سواء في هذا النداء الحماسي قبل مباراة الأحد ضد نوتنغهام فورست – وستتردد هذه الرسالة في N17 يوم المباراة بينما نخلق أجواءً لا تُنسى على مر العصور.
"مع انطلاق المباراة في الساعة 2:15 مساءً، ندعو جميع المشجعين إلى الحضور مبكرًا والمشاركة – يمكنكم الاطلاع على التفاصيل الكاملة لما ينتظرنا أدناه.
"نشكر جميع المشجعين ومجموعات المشجعين الذين جعلوا هذه اللحظة ممكنة، بما في ذلك المتطوعون الرائعون في THFC Flags الذين يقفون وراء العروض المرئية الأكثر تميزًا في ملعبنا."
كما تعهد توتنهام بتقديم مشروب مجاني مع كل مشروب يتم شراؤه في الفترة التي تسبق المباراة لفترة زمنية محددة، كبادرة حسن نية تجاه المشجعين.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
لا يمكن لفريق توتنهام أن يتحمل الخسارة هذا الأسبوع، لا سيما مع اقتراب فترة التوقف المؤقتة للدوري الإنجليزي الممتاز بسبب فترة التوقف الدولية. وتشمل مبارياتهم المتبقية، بعد مواجهة هذا الأسبوع، مواجهات ضد سندرلاند، وبرايتون، وولفرهامبتون، وأستون فيلا، ولييدز يونايتد، وتشيلسي، وإيفرتون.
