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زهيرة عادل

ليلة يايا توريه التاريخية شاهدة على إنكسار "لعنة" باريس سان جيرمان .. عزيزي برشلونة: لا تدع الهاتريك ينسيك "إعجاز" فيران توريس!

فقرات ومقالات
باريس سان جيرمان ضد سلوفان براتيسلافا
باريس سان جيرمان
سلوفان براتيسلافا
دوري أبطال أوروبا
فيران توريس
عثمان ديمبيلي
يايا توريه

ليلة رائعة لأبناء برشلونة مع باريس سان جيرمان..

في بداية تليق ببطل دوري أبطال أوروبا، بدأ باريس سان جيرمان دفاعه عن اللقب في نسخة 2026-27 بسداسية في شباك سلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

الفريق السلوفاكي حفظ ماء وجهه بهدف وحيد في الدقيقة 58 عن طريق سليمان كامارا، لكن كتيبة لويس إنريكي حضرت بسداسية عن طريق عثمان ديمبيلي "ثنائية 17 – 23"، فيران توريس "ثلاثية 31 – 47 – 57"، وفابيان رويز "87".

تلك السداسية هي النتيجة الأعلى حتى الآن في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، ليتصدر بها باريس جدول الترتيب، متفوقًا على برشلونة الذي هزم فينورد بنتيجة 5-1.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح مواجهة باريس سان جيرمان وسلوفان براتيسلافا، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    لعنة باريس تنكسر في ليلة يايا توريه التاريخية

    الليلة دخل الإيفواري يايا توريه التاريخ بظهوره الرسمي مع سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا، كأول مدرب أفريقي يقود فريقًا في نهائيات البطولة القارية.

    خطوات توريه خلال الفترة الماضية كانت سريعة ما بين قيادته للفريق السلوفاكي ثم النجاح معه في العبور من التصفيات وصولًا لمرحلة الدوري بدوري الأبطال.

    لكن تلك الخطوات السريعة توقفت مؤقتًا أمام الهزيمة القاسية والثقيلة أمام باريس سان جيرمان، وإن كانت ليس نهاية المطاف.

    لكن وبينما كان توريه يتحسر على هزيمته القاسية، كان نظيره الإسباني لويس إنريكي؛ المدير الفني لباريس، يحتفل بكسر اللعنة التي ترافقه منذ بداية الموسم الجاري على يد الإيفواري..

    باريس سان جيرمان لم يحقق أي فوز منذ انطلاق الموسم الجاري، تحديدًا منذ أن توج بطلًا لكأس السوبر الأوروبي على حساب أستون فيلا في 12 أغسطس الماضي.

    منذ ذلك التاريخ، خاض باريس ثلاث مباريات في الدوري المحلي .. خسرها كافة، وكذلك خسر مباراة كأس الأبطال الفرنسية أمام لانس، حتى أتت الانفراجة على يد سلوفان.


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  • لا تدع الـ"هاتريك" ينسيك إعجاز فيران توريس

    إن كنت مشجعًا لبرشلونة، فعبارة "إحراز فيران توريس لثلاثية الليلة"، ربما تكون مثيرة للضحك بالنسبة لك، فهو اللاعب الذي اعتدت منه على إهدار الفرص السهلة، لكنه فعلها..

    البداية كانت في الدقيقة 31، حيث حوّل توريس عرضية من الجهة اليمنى إلى تسديدة في الشباك، ثم أحرز هدفه الثاني في الدقيقة 47 بفضل تسديدة من على حدود منطقة الجزاء، وأخيرًا الهدف الثالث في الدقيقة 57 بتحويل عرضية من ركلة ركنية إلى تسديدة في المرمى.



    لكن لنزيدك من الشعر بيتًا، فتلك الثلاثية سجلها توريس رغم أن الأهداف المتوقعة منه قياسًا على الفرص التي أتيحت له لم تتخط حاجز الـ0.78 هدفًا .. أي أن كافة الفرص لم ترتق لتكون هدفًا في شباك سلوفان، لكن صاحب الـ26 عامًا نجح في تحويلها لأهداف بالفعل.

    ولم يكتف الوافد الجديد للفريق الباريسي بالتسجيل فقط، فقد حاول تسجيل اسمه بين أصحاب التمريرات الحاسمة، بخلقه لفرصتين، لولا إهدار زملائه لهما.


  • باريس يحصد ثمار "منبوذي" برشلونة

    أي فرصة أفضل من هذه كي ينتقم عثمان ديمبيلي من برشلونة؟

    فيران توريس الذي جاء من البرسا يجر خيبات الأمل ورائه ما بين جمهور يسخر من إهداره الفرص ونادٍ لا يريد تجديد عقده لأسباب مالية، لم يكن هنا أفضل من أن يستقبله ديمبيلي "جريح البرسا" الآخر، كي يعاونه على التألق.

    ديمبيلي كان صاحب التمريرتين الحاسمتين في هدفي توريس الأول والثالث، ويبدو أننا أمام ثنائية جديدة تتشكل على يد لويس إنريكي في باريس.



    هذا الثنائي في الأساس عاش ليالي مظلمة داخل برشلونة معًا، حيث كان ديمبيلي شاهدًا على البداية البطيئة للإسباني، والأخير عاش معاناة الفرنسي مع الإصابات والاستفاقة المتأخرة في صفوف البرسا.

    ديمبيلي بالفعل نفض غبار مرحلة النادي الكتالوني عن كاهله من فترة كبيرة، والآن ربما يكون مفتاح إعادة اكتشاف فيران توريس لنفسه من جديد.

    ولم ينس الفرنسي نفسه أيضًا في حفلة سلوفان، ولم يقتصر الأمر على صناعة هدفين لتوريس، بل سجل بنفسه ثنائية أخرى، هي الأولى له في الموسم الجاري، بعدما صام عن التهديف في الدوري الفرنسي وكأس الأبطال الفرنسية وكذلك السوبر الأوروبي.



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  • حلو البدايات؟

    أعلم أنني أكثرت توجيه الحديث لبرشلونة في ليلة باريس سان جيرمان الرائعة إلا أن هذا ما تفرضه علينا الأحداث وسط تألق فيران توريس!

    لكن دعني أخبرك عزيزي البرشلوني أنني أعتقد بشكل كبير أنك تظن أن ما يقدمه توريس حاليًا - 5 أهداف خلال 4 مباريات مع باريس - ما هو إلا "حلو البدايات"، وسيعود أدراجه من إهدار فرص وفقدان الثقة في النفس كما كان حاله مع برشلونة ومن قبله مانشستر سيتي.

    الجميع يتشارك هذا الظن تجاه توريس وإن كان بدرجات متفاوية وليس بنفس ثقة مشجع برشلونة، فهو من فقد الثقة تحت قيادة مدرب بحجم بيب جوارديولا من قبل وكذلك فعل مع مختلف المدربين الذين تعاقبوا على برشلونة من تشافي هيرنانديز إلى هانزي فليك.

    لكن بالنظر لتصريحات اللاعب منذ الرحيل عن النادي الكتالوني، فقد تعمد إظهار أن لويس إنريكي يختلف عن كل هؤلاء، إذ قال في إحدى المرات: "هو يمنحك الحرية، ويخبرك بعدة سيناريوهات متوقعة قبل المباراة، وهذا يحدث الفارق لصالح الفريق داخل المستطيل الأخضر".

    يبقى أن يثبت ذلك عمليًا، لأنه مهما كانت بدايته مع باريس مبهرة، فلن يتفاجأ أحد، بقدر انتظار الحساب في نهاية الموسم، لتقييم التجربة ككل.


الدوري السلوفاكي
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