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علي سمير

خطفه من ليفربول لتهميشه .. مورينيو يضع ديوماندي على طريق صلاح والنهاية قد لا تكون سعيدة للجميع!

فقرات ومقالات
يان ديوماندي
ريال مدريد
الدوري الإسباني
ليفربول
فولهام
الدوري الإنجليزي الممتاز
تشيلسي
طرابزون سبور
محمد صلاح
جوزيه مورينيو

بداية محبطة للجناح الإيفواري

رغم كل الخيارات الهجومية التي يمتلكها ريال مدريد، إلا أن جوزيه مورينيو قرر التعاقد مع يان ديوماندي من لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اللاعب كان مستهدفًا من باريس سان جيرمان وليفربول، ولم نسمع أي أخبار عن انتقاله للميرينجي في بداية الصيف، قبل أن يظهر الرئيس فلورنتينو بيريز في لحظة لحسم كل شيء.

مبلغ ضخم أنفقه ريال من أجل التعاقد مع ديوماندي، 140 مليون يورو، ولكن الجناح الإيفواري لم يقدم أي بصمة تذكر مع الفريق حتى الآن، ومن هنا ظهرت التساؤلات حول جودته وجدية التعاقد معه.

وعندما نتحدث عن موهبة جلبها مورينيو وقام بتهميشها، فمن هناك أبرز من محمد صلاح؟ ما يحدث مع ديوماندي يذكرنا بسيناريو الدولي المصري كثيرًا، دعنا نخبرك لماذا!


  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    رحلة غريبة إلى سانتياجو برنابيو

    ديوماندي بدأ حياته في بلاده كوت ديفوار، قبل الانتقال إلى فريق يولي هورنتس الأمريكي وصولًا بأكاديمية "DME"، بعدها انضم إلى صفوف ليجانيس الإسباني الذي سجل معه هدفين فقط في 10 مباريات.

    الغريب أن هذا كان كافيًا بالنسبة للايبزيج من أجل إنفاق 25 مليون يورو لجلبه إلى الدوري الألماني، وهناك أظهر اللاعب الكثير من قدراته بتسجيل 13 هدفًا وصناعة 10 في كل البطولات، مما لفت أنظار عمالقة أوروبا نحوه.

    الجميع كان يؤمن بأن ديوماندي "هو الشيء الكبير القادم" في كرة القدم الألمانية، بفضل مهارته وسرعته وإتقانه للمراوغة، وقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف، قبل أن يذهب لكأس العالم لتأكيد ذلك بفضل مستوياته المميزة مع منتخب بلاده.

    ريال مدريد أزاح باريس سان جيرمان وليفربول من طريقه ليتعاقد معه بصفقة قياسية، اندهشت الأغلبية من قيمتها، لأن اللاعب كل رصيده تحت الأضواء "مجرد موسم واحد جيد" مع لايبزيج في الدوري الألماني، كما أن هناك الكثير من النماذج للاعبين جاءوا من البوندسليجا وفشلوا في صناعة الفارق بنفس الطريقة.

    والمؤشرات الحالية جعلت التشكيكات ظهرت نحو ديوماندي، بأن الأمور ليست كما كانت تبدو عليه، اللاعب شارك في 5 مباريات كبديل حتى الآن، بمجموع 94 دقيقة فقط، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

    هناك تبريرات تقول إن ديوماندي وصل متأخرًا، ولا يزال بحاجة للمزيد من الوقت من أجل الدخول تدريجيًا ضمن حسابات البرتغالي، وهو أمر منطقي، لكنه لا يتناسب مع طبيعة كرة القدم الحديثة، لأن الإيفواري ليس مجرد موهبة بقيمة منخفضة تخضع للتجربة، بل لاعب جاء بقيمة قياسية.

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    سيناريو صلاح يتكرر

    عند الحديث عن يان ديوماندي، يجب العودة إلى لاعب آخر تتشابه قصته نوعًا ما مع الإيفواري، وهو النجم المصري محمد صلاح، الذي لفت الأنظار مع بازل السويسري بصورة مشابهة لديوماندي، ليبدأ عمالقة أوروبا في متابعته وكان على رأسهم ليفربول.

    الريدز كانوا الوجهة الأقرب للتعاقد مع صلاح، وكل الأمور كانت شبة منتهية، قبل أن يتدخل مورينيو في اللحظات الأخيرة لخطف الصفقة وجلب اللاعب إلى ستامفورد بريدج في ضربة قوية لمنافسه.

    الخطوة في البداية كانت لإيمان مورينيو بأن انتقال خوان ماتا نجم البلوز لمانشستر يونايتد وقتها بات محسومًا، لذلك أراد البرتغالي تعويضه بجلب صلاح، وسط توقعات ضخمة بأن اللاعب سيتألق في الدوري الإنجليزي مثلما فعل مع بازل.

    النتيجة؟ صلاح لم يقدم أي شيء مع تشيلسي رغم إصرار مورينيو على ضمه، ولعب 19 مباراة فقط وسجل هدفين وصنع 3 أهداف، وبدأ التشكيك في موهبته من الأساس، قبل الانتقال إلى فيورنتينا ثم روما ومنه إلى ليفربول، ليصبح من أساطير الدوري الإنجليزي.

    ويبدو أن مورينيو وقتها تعاقد مع صلاح لمجرد عدم رغبته في خسارة موهبة مثله، وكخيار بديل للمجموعة المتواجدة بعد خسارة ماتا، وهو أمر منطقي للاعب سعره 16.50 مليون يورو فقط!

    هل كان على مورينيو الإيمان بصلاح أكثر من ذلك؟ نعم ونفس الأمر مع كيفين دي بروينه وغيرهما من المواهب المميزة التي لم تحصل على فرصتها معه، ولكن هل نرى القصة ذاتها تحدث مع ديوماندي؟

  • MourinhoGetty Images

    عامل مشترك

    بالنسبة للمعطيات الحالية، سنجد أن التعاقد مع ديوماندي كان سيمثل ضرورة قصوى للغاية لو لم يجدد فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد، حيث تعثرت المفاوضات وكان اللاعب على وشك الانضمام لصفوف آرسنال، لولا تدخل فلورنتينو بيريز لتلبية مطالبه المالية.

    ولكن مع وجود العناصر الحالية، ومع جلوس ديوماندي على دكة البدلاء، سنجد أن هذا الحال ربما سيظل كما هو عليه مثلما حدث مع صلاح قبل خروجه على سبيل الإعارة.

    كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وبراهيم دياز وأردا جولر، جميعهم لعبوا عدد دقائق أكثر من ديوماندي، ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك في أي وقت قريب، ليصبح الإيفواري متفوقًا فقط على إندريك واللاعب الشاب كارلوس إسبي، وكذلك البرازيلي رودريجو الذي لم يبدأ الموسم بسبب إصابة ستبعده حتى شهر فبراير القادم.

    وفقًا لكل ما نراه حاليًا فإن ديوماندي عليه القيام بأشياء استثنائية في الدقائق القليلة التي سيحصل عليها، وإلا سيلقى مصير صلاح مع تشيلسي، حيث وجد نفسه يتنافس مع عدد هائل من اللاعبين الهجوميين مثل إيدين هازارد وويليان وبيدرو رودريجيز وفيكتور موزيس وراداميل فالكاو ودييجو كوستا وألكساندر باتو وغيرهم.

    ريال لم يكن في أمس الحاجة لديوماندي، كما كان تشيلسي ليس مستميتًا على خدمات صلاح بتلك الفترة، مورينيو طلبهما وقام بتهميشهما، ولكن صفقة الإيفواري مكلفة وإن لم تنجح ستكون هناك الكثير من التساؤلات والاتهامات نحو المتسبب الأول في إهدار أموال ريال مدريد، سواء كان فلورنتينو بيريز أو مورينيو أو الثنائي معًا.

    ولكن هل تكون النهاية سعيدة لديوماندي مثلما حدث مع صلاح الذي أصبح من أساطير ليفربول والدوري الإنجليزي؟ أمر صعب للغاية إن لم يلعب، كما أن صاحب الـ19 سنة قد يكون من أسباب الإطاحة بمورينيو من الأساس، لأن هناك العديد من المتابعين كانوا غير مقتنعين بعودته من الأساس، فما بالك بنهايته عندما لا يحقق نتائج جيدة بعدما أنفق مبالغ ضخمة منها 140 مليون يورو على لاعب واحد لا يشارك بانتظام!

    العديد من التقارير قالت إن مورينيو طلبه شخصيًا، لذلك سيكون المتهم الأول في حالة فشله وعدم الاعتماد عليه، ولكن الحكم سيتضح بشكل أكبر في الأسابيع القادمة، لأن الإصابات وانخفاض مستويات اللاعبين الأساسيين أمر وارد، وربما تفتح الباب أمام الإيفواري المُهمش.


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