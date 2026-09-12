خطفه من ليفربول لتهميشه .. مورينيو يضع ديوماندي على طريق صلاح والنهاية قد لا تكون سعيدة للجميع!

بالنسبة للمعطيات الحالية، سنجد أن التعاقد مع ديوماندي كان سيمثل ضرورة قصوى للغاية لو لم يجدد فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد، حيث تعثرت المفاوضات وكان اللاعب على وشك الانضمام لصفوف آرسنال، لولا تدخل فلورنتينو بيريز لتلبية مطالبه المالية.
ولكن مع وجود العناصر الحالية، ومع جلوس ديوماندي على دكة البدلاء، سنجد أن هذا الحال ربما سيظل كما هو عليه مثلما حدث مع صلاح قبل خروجه على سبيل الإعارة.
كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وبراهيم دياز وأردا جولر، جميعهم لعبوا عدد دقائق أكثر من ديوماندي، ومن غير المتوقع أن يتغير ذلك في أي وقت قريب، ليصبح الإيفواري متفوقًا فقط على إندريك واللاعب الشاب كارلوس إسبي، وكذلك البرازيلي رودريجو الذي لم يبدأ الموسم بسبب إصابة ستبعده حتى شهر فبراير القادم.
وفقًا لكل ما نراه حاليًا فإن ديوماندي عليه القيام بأشياء استثنائية في الدقائق القليلة التي سيحصل عليها، وإلا سيلقى مصير صلاح مع تشيلسي، حيث وجد نفسه يتنافس مع عدد هائل من اللاعبين الهجوميين مثل إيدين هازارد وويليان وبيدرو رودريجيز وفيكتور موزيس وراداميل فالكاو ودييجو كوستا وألكساندر باتو وغيرهم.
ريال لم يكن في أمس الحاجة لديوماندي، كما كان تشيلسي ليس مستميتًا على خدمات صلاح بتلك الفترة، مورينيو طلبهما وقام بتهميشهما، ولكن صفقة الإيفواري مكلفة وإن لم تنجح ستكون هناك الكثير من التساؤلات والاتهامات نحو المتسبب الأول في إهدار أموال ريال مدريد، سواء كان فلورنتينو بيريز أو مورينيو أو الثنائي معًا.
ولكن هل تكون النهاية سعيدة لديوماندي مثلما حدث مع صلاح الذي أصبح من أساطير ليفربول والدوري الإنجليزي؟ أمر صعب للغاية إن لم يلعب، كما أن صاحب الـ19 سنة قد يكون من أسباب الإطاحة بمورينيو من الأساس، لأن هناك العديد من المتابعين كانوا غير مقتنعين بعودته من الأساس، فما بالك بنهايته عندما لا يحقق نتائج جيدة بعدما أنفق مبالغ ضخمة منها 140 مليون يورو على لاعب واحد لا يشارك بانتظام!
العديد من التقارير قالت إن مورينيو طلبه شخصيًا، لذلك سيكون المتهم الأول في حالة فشله وعدم الاعتماد عليه، ولكن الحكم سيتضح بشكل أكبر في الأسابيع القادمة، لأن الإصابات وانخفاض مستويات اللاعبين الأساسيين أمر وارد، وربما تفتح الباب أمام الإيفواري المُهمش.