بسداسية الشباب: كاراسكو تخلص من صداع حمد الله ولا عزاء للاعب باريس .. ليتك تكتفي بسخرية رونالدو يا البريكان!

قد لا يكون السبب الأول للانتصار، إلا أن خبرته كـ"قائد"، دائمًا ما تكون كلمة السر، هكذا هو الحال بالنسبة للبلجيكي يانيك كاراسكو، الذي قال فصدق، إن الشباب بدأ حملته من أجل العودة، بعد فوزه الأول أمام التعاون.

ما بين مفاجأة ريكاردو ماتياس وبراعة ياسين عدلي، أكمل يانيك كاراسكو على "كوارث الدفاع الأهلاوي"، وأثبت بأنه لا يرحم، فكان طرد عبد الرحمن الصانبي، والدفع بالحارس الثالث عبد الله عبده، فرصته لتسجيل هدفه الأول من ركلة حرة، والثانية من جزائية.

إشارته التوجيهية لزملائه من أجل كسر التقدم الدفاعي، بالكرات الطويلة، وتوغلاته في العمق، تؤكد أنه قيمة، أثبت صحة وجهة نظر الشباب، سواءً في إدارته السابقة مع محمد المنجم أو الحالية، في نقطتين..

* بناء مشروع الشباب حول يانيك كاراسكو بدلًا من عبد الرزاق حمد الله.

* رفض انتقال كاراسكو إلى الاتحاد، وتفضيل بقائه مع رحيل حمد الله، وسط عروض أوروبية.

وإذا ما قلنا إن مارك فان بوميل، استبعد يانيك كاراسكو، من قائمة بلجيكا الأولى في فترة التوقف الماضية، فهذا وضع طبيعي، ولكن ربما بات صاحب الـ33 عامًا، يملك من الخبرة والمعدلات التهديفية، ما يجعله يستحق نظرة فان بوميل.

هذا ما يجعلني أقول عذرًا لميكا جودتس، الذي ربما بدأ يتنفس الصعداء، بحصوله على فرصة المشاركة مع باريس سان جيرمان، وكذلك تألقه في آخر مباراتين، إلا أن ذلك لا يمنع أن يواجه منافسة على حمل راية الطرف الأيسر مع يانيك كاراسكو، رغم فارق السن والخبرة.