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أحمد فرهود

احذروا من ظاهرة سينر المرعبة واستمعوا لنجم برشلونة!.. "الطقس والجغرافيا والتاريخ" يقولون كلمتهم: كأس العالم 2026 لاتينية

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العالم على موعد مع نسخة مونديالية "استثنائية" في كل شيء..

بينما تتجه أنظار الملايين صوب المستطيل الأخضر، لمُتابعة صراع العمالقة في نسخة كأس العالم 2026 التاريخية، يدور خلف الكواليس صراع من نوع آخر، لا يحسمه التكتيك الفني ولا المهارات الفردية؛ بل تقوده الطبيعة، وتحديات جغرافية ومناخية غير مسبوقة.

نعم.. في هذه النسخة المونديالية المُمتدة عبر 3 دول شاسعة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، لن تواجه المنتخبات الـ48 منافسيها التقليديين فحسب؛ وإنما ستكون مجبرة على خوض معركة شرسة ضد "عدو صامت"، يتشكل في مسافات سفر ماراثونية وتباين مناخي مرعب.

أيضًا.. ستواجه المنتخبات الأوروبية خاصة، تحديًا كبيرًا للغاية في مونديال 2026؛ يتمثّل في "تاريخها الأسود" بنسخ كأس العالم، التي تُقام في القارة الأمريكية "جنوبية وشمالية".

هذه التحديات المناخية والجغرافية والتاريخية؛ تطرح سؤالًا جوهريًا يُعيد صياغة حسابات اللقب، وهو: "هل سيتوج المنتخب الأكثر موهبة ببطولة كأس العالم 2026.. أم ذلك الذي يمتلك الشفرة السرية للتكيف مع الأجواء المُتقلبة؟!".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ كيف سيلعب "الطقس والجغرافيا والتاريخ" دورًا كبيرًا في خدمة المنتخبات اللاتينية، خلال بطولة كأس العالم 2026..

  • England water breakGetty Images

    الطقس.. تغيّرات مناخية مرعبة في بطولة كأس العالم 2026

    104 مباريات في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا؛ مُهددة بظروف مناخية غير مستقرة، وذلك على النحو التالي:

    * المناطق الوسطى

    تواجه المباريات التي ستُلعب في هذه المناطق، مثل كانساس وأتلانتا ودالاس؛ مخاطر حدوث عواصف رعدية وتساقط البرد، وحتى الأعاصير.

    * المناطق الساحلية

    اللقاءات التي ستُلعب في هذه المناطق، مثل ميامي وهيوستن ومونتيري؛ تواجه مخاطر الرطوبة الشديدة وارتفاع الحرارة، التي تصل إلى 38 درجة مئوية في الأجواء الجافة.

    * الجنوب المكسيكي

    إذا كانت الرطوبة هي التحدي في الشمال، فإن الارتفاع الشاهق هو العقبة الأكبر في الجنوب؛ فملعب مثل "أزتيكا" - في مكسيكو سيتي - يقبع على ارتفاع يتجاوز 2.200 متر فوق سطح البحر، ما يؤدي إلى نقص الأكسجين في الهواء بشكلٍ ملحوظ.

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  • Pedri & Mikel Oyarzabal - Spain vs Peru 2026Getty

    كأس العالم 2026 "لاتينية".. بيدري ومونديال الأندية أكبر دليل!

    بعد ما استعرضناه في السطور الماضية؛ يجب التأكيد على أن المنتخبات اللاتينية ستكون هي الأكثر استفادة، من التغيّرات المناخية المرعبة في بطولة كأس العالم 2026.

    المنتخبات اللاتينية مُعتادة على هذه الأجواء، سواء اللعب في رطوبة شديدة ودرجات حرارة عالية، أو في الاستادات ذات الارتفاع الشاهق عن سطح البحر؛ بعكس الفرق الأوروبية التي تخوض مبارياتها، في طقس أكثر اعتدالًا.

    ولنا في بطولة كأس العالم للأندية، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية صيف عام 2025، خير دليل على ذلك؛ رغم أن نادي تشيلسي الإنجليزي، هو من تحصل على اللقب في النهاية.

    لكن.. في هذه النسخة المونديالية، شاهدنا الكثير من الفرق الأوروبية، تشتكي من الرطوبة الشديدة ودرجات الحرارة العالية، وتحملها مسؤولية التوديع مبكرًا؛ بينما تألق ممثّلو القارة الأمريكية "الجنوبية والشمالية"، على النحو التالي:

    * ثمن النهائي: تواجدت 6 أندية لاتينية في هذا الدور.

    * ربع النهائي: ناديان برازيليان تواجدا في هذا الدور.

    * نصف النهائي: شهد تواجد نادي فلومينينسي البرازيلي.

    ولم يكن أحد يتوقع هذه النتائج التي حققتها الأندية اللاتينية، في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ إلا أن الظروف المناخية لعبت دورًا كبيرًا للغاية، في حسم الكثير من المباريات لصالحها.

    كذلك.. لا يُمكن أن نتغافل عن تصريح النجم الشاب بيدري جونزاليس، جوهرة خط وسط العملاق الكتالوني برشلونة؛ وذلك بعد مشاركته في اللقاء الودي لمنتخب بلاده إسبانيا ضد نظيره بيرو، في المكسيك.

    واعترف بيدري أن نجوم المنتخب الإسباني، عانوا من صعوبة في التنفس؛ بسبب خوض المباراة على ملعب يرتفع عن سطح البحر، ما أدى إلى نقص الأكسجين.

    وأشار الجوهرة الإسبانية إلى أنه بمرور الدقائق، دخل هو وزملاءه اللاعبين في الأجواء؛ ما يؤكد أن المنتخبات اللاتينية المُعتادة على اللعب في مثل هذه الاستادات، سيكون لها أفضلية كبيرة للغاية في كأس العالم 2026.

  • TENNIS-ATP-ROME-OPEN-2026AFP

    المنتخبات الأوروبية.. احذروا من "ظاهرة سينر" المرعبة!

    لم ينتهِ حديثنا عن طقس بطولة كأس العالم 2026 بعد؛ حيث يُمكن أن نستشهد بـ"مثال حي"، سيفهمه أي عاشق للكرة الصفراء "التنس".

    الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول على العالم في لعبة التنس، يُعاني من ظاهرة غريبة للغاية؛ وهي "التشنُجات العضلية" الشديدة، في المباريات التي تُلعب تحت درجات حرارة عالية.

    وشاهدنا سينر يُعاني من هذه "التشنُجات"، في عديد المباريات عبر مسيرته الاحترافية؛ وآخرها في "رولان جاروس" 2026، ثاني بطولات الجراند سلام.

    هذا اللاعب الإيطالي المُتألق، كان يتقدم على نظيره الأرجنتيني خوان مانويل سيروندولو بمجموعتين لصفر، في الدور الثاني من بطولة "رولان جاروس"؛ مع حصوله على فرصة حسم المباراة لصالحه، في المجموعة الثالثة.

    وبشكلٍ مفاجئ.. عانى سينر من "تشنُجات عضلية"، ليفقد فرصة حسم المباراة بل ويخسر المجموعة الثالثة؛ الأمر الذي سمح لسيروندولو بالعودة، وإنهاء المباراة لصالحه (3-2) في المجموعات.

    وقد يتساءل البعض؛ قائلًا: "ما علاقة هذا بحديثنا عن بطولة كأس العالم 2026؟!".

    الإجابة سهلة عزيزي القارئ؛ وهي الحقيقة العلمية التي ظهرت بعد مُعاناة يانيك سينر المتكررة، تحت درجات الحرارة المرتفعة.

    هذه الحقيقة هي أن سينر، يمتلك بشرة فاتحة جدًا وشعرًا أحمر؛ وهي صفات ترتبط غالبًا بطفرة في جين يُعرف باسم "MC1R"، الذي ينتج كمية أقل من "الميلانين الداكن" الذي يحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

    وانتاج كمية قليلة من "الميلانين الداكن"، مثلما يحدث مع المصنف الأول على العالم في لعبة التنس؛ يجعل جلده يحترق تحت درجات الحرارة المرتفعة أسرع من غيره، ما يصيبه بـ"التشنُجات العضلية" الشديدة.

    هُنا.. سننتقل إلى المنتخبات الأوروبية وخاصة "الاسكندنافية"، التي معظم لاعبيها من أصحاب البشرة الفاتحة والشعر الملون - وإن كان هُناك بعض المُجنسين أيضًا -؛ حيث قد يُعانون تحت درجات الحرارة المرتفعة في كأس العالم 2026، بسبب الجينات الشخصية.

    على العكس مثلًا؛ قد يستطيع المنتخب الفرنسي - رغم أنه فريق أوروبي -، التأقلُم "جينيًا" مع هذه الأجواء الحارة في المونديال.

    تأقلُم المنتخب الفرنسي الذي نقصده هُنا، سببه أن معظم لاعبيه من أصول إفريقية أساسًا؛ ما يجعلهم مؤهلين "جينيًا" لعدم التعرض لـ"ظاهرة سينر"، التي تحدثنا عنها.

    نفس الأمر ينطبق على معظم المنتخبات اللاتينية والإفريقية؛ التي قد تلعب "الجينات" الشخصية لمصلحتهم، في بطولة كأس العالم 2026.

  • Germany 2026Getty Images

    ماراثون السفر.. بين تعود المنتخبات اللاتينية وعذاب الأوروبيين!

    على جانب آخر.. ستُعاني الكثير من المنتخبات، من السفر لمسافات شاسعة للغاية؛ وذلك خلال بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    هذا العامل سيلعب لمصلحة المنتخبات اللاتينية، إلى جانب بعض الفرق الإفريقية والآسيوية؛ وهي المُعتادة على السفر لمسافات طويلة، عند خوض مباريات التصفيات المونديالية وغيرها.

    أما المنتخبات الأوروبية؛ فهي تقطع مسافات قصيرة عند السفر من دولة إلى أخرى داخل القارة، باستثناء بعض مناطق الشرق فقط.

    لذا.. قد يُستنزف لاعبو المنتخبات الأوروبية "بدنيًا وذهنيًا"، عند السفر من منطقة إلى أخرى، خلال بطولة كأس العالم 2026.

    وفيما يلي.. بعض المسافات بين مدن كأس العالم 2026:

    * فانكوفر الكندية وميامي الأمريكية: 4.508 كم.

    * سياتل وميامي الأمريكيتين: 4.384 كم.

    * بوسطن وسان فرانسيسكو الأمريكيتين: 4.351 كم.

    * لوس أنجلوس وبوسطن الأمريكيتين: 4.202 كم.

    * فانكوفر الكندية ومكسيكو سيتي المكسيكية: 3.941 كم.

    ولا ننسى أن منتخب مثل إيران؛ سيضطر للسفر من المكسيك إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في يوم المباراة نفسه.

    المنتخب الإيراني قرر الإقامة في المكسيك؛ وذلك رغم أن مبارياته في بطولة كأس العالم 2026، ستُلعب في الولايات المتحدة الأمريكية.

    والسبب في ذلك هو "الحرب المشتعلة" مع أمريكا؛ التي جعلت المنتخب الإيراني يفضل الإقامة في المكسيك، والسفر في يوم المباراة للولايات المتحدة ثم العودة.

  • Lionel Messi Argentina V Zambia - International Friendly(C)Getty Images

    المنتخبات اللاتينية تسيطر على نسخ القارة الأمريكية.. وألمانيا استثناء

    كل ما ذكرناه في تقريرنا، عن أن بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، تلعب لمصلحة المنتخبات اللاتينية بامتياز؛ تؤكده كُتب التاريخ، بشكلٍ واضح للغاية.

    وإذا عودنا إلى بدايات بطولة كأس العالم، والتي انطلقت النسخة الأولى منها عام 1930؛ سنجد أنها أُقيمت 8 مرات في القارة الأمريكية "جنوبية وشمالية"، قبل 2026.

    وخلال هذه النسخ الثماني، توّجت 7 منتخبات لاتينية باللقب العالمي؛ بينما كسرت ألمانيا القاعدة، في عام 2014.

    منتخب ألمانيا توج ببطولة كأس العالم 2014، التي استضافتها البرازيل على أراضيها؛ كأول فريق "غير لاتيني"، يفعل ذلك.

    وفيما يلي.. أبطال "النسخ اللاتينية" لبطولة كأس العالم تاريخيًا:

    * نسخة الأوروجواي 1930: توج أصحاب الأرض باللقب.

    * نسخة البرازيل 1950: توج منتخب الأوروجواي باللقب.

    * نسخة تشيلي 1962: توج منتخب البرازيل باللقب.

    * نسخة المكسيك 1970: توج منتخب البرازيل باللقب.

    * نسخة الأرجنتين 1978: توج أصحاب الأرض باللقب.

    * نسخة المكسيك 1986: توج منتخب الأرجنتين باللقب.

    * نسخة الولايات المتحدة 1994: توج منتخب البرازيل باللقب.

    * نسخة البرازيل 2014: توج منتخب ألمانيا باللقب.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية هل فتحت ألمانيا الطريق للمنتخبات "غير اللاتينية" للتتويج باللقب العالمي في القارة الأمريكية، أم أن نسخة 2014 كانت استثناءً فقط.