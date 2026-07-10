هل يحقق حلمه أخيرًا؟ ياسين بونو : أتمنى التوفيق للأرجنتين وأطمح في الانتقال لهذا النادي قريبًا!

الصحفي الأرجنتيني "هيرنان كاستيو" قال في شهر مارس الماضي، إن ريفر بليت وضع بونو ضمن أهم أهدافه في فترة الانتقالات الصيفية قبل انطلاق الموسم القادم، حيث يسعى النادي لضمه للاستفادة من خبرته الطويلة وقدراته الفنية المميزة.
وأوضح أن ريفر بليت لن يفاوض بونو في تلك الفترة، بسبب تركيزه مع الهلال لما تبقى من موسم 2025/2026، مفضلًا التحدث معه بعد انتهاء مشاركته مع المغرب في كأس العالم 2026.
ومع خروج المغرب الآن من البطولة، بعد توقف رحلتها عند دور الثمانية، قد يتحرك النادي الأرجنتيني جديًا للحصول على خدمات المغربي الذي يعتبر من أهم نجوم المونديال، بسبب تألقه في دور المجموعات، وتميزه في ركلات الترجيح أمام هولندا، بالإضافة إلى تصديه لركلة جزاء من كيليان مبابي نجم فرنسا.