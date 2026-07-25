يبدو أن نادي الهلال، سيكون أمام اختبار حقيقي للإبقاء على حارسه المغربي ياسين بونو، فرغم أنه اسم دائمًا ما يكون ضيفًا على التقارير الإعلامية التي تربطه باهتمام الأندية العالمية، في كل بطولة يظهر فيها تألقًا كبيرًا، إلا أن بعض القرارات الداخلية قد تؤثر بدورها على حظوظ اللاعب في البقاء، في ظل استمرار عقده مع الزعيم حتى صيف 2028.
أزمة جديدة بعد كانسيلو ولودي؟ .. تقارير مغربية تكشف رد فعل بونو عن تحويله "آسيويًا" في الهلال!
بونو .. حارس عرين الهلال
ويعد ياسين بونو هو الحارس الأساسي في الهلال، منذ التعاقد معه في صيف 2023، قادمًا من إشبيلية، وقدم الحارس المغربي صاحب الـ35 عامًا، لقطات مميزة مع الزعيم، خاصة وأنه برع في لحظات ركلات الجزاء.
وشارك بونو مع الهلال في 128 مباراة "رسمية" في جميع البطولات، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه في 51 مباراة، أي حوالي 40% من إجمالي اللقاءات، إلا أنه استقبل 116 هدف، فيما قاد الزعيم للعديد من الألقاب، ما بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي، في موسم 2023-2024، وكتابة الرقم القياسي في موسوعة جينيس، كأكبر فريق يحقق انتصارات متتالية في كرة القدم "34 مباراة"، فضلًا عن الفوز ببطولتي كأس الملك والسوبر خلال الموسمين الماضيين.
وواصل بونو تألقه مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2026، حيث خطف الأضواء، بتصديه لركلة ترجيح "واقفًا" أمام هولندا، فيما قاد أسود الأطلس لربع النهائي، وتألق أمام فرنسا، قبل أن يغادر المغاربة بالخسارة بهدفين دون رد.
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رد فعل بونو على التحويل الآسيوي
وأثار الناقد عبد العزيز المريسل، حالة من الجدل، حيث كشف عن اتجاه إدارة نادي الهلال، لتحويل الحارس ياسين بونو إلى القائمة الآسيوية فقط، وإبعاده عن القائمة المحلية، أو بيع عقده، والاعتماد على محمد العويس كحارس أساسي.
وبحسب رواية المريسل، فإن خطوة الهلال تهدف لتفريغ مكان للاعبين الأجانب في وسط الملعب، خاصة وأن الفريق تعاقد مع لاعب طرف أيسر أجنبي، وهو كريسنسيو سامرفيل، مكان لاعب محلي، وهو سالم الدوسري.
في المقابل، أشار موقع "لوسيت" المغربي إلى أن ياسين بونو لا يرحب بفكرة البقاء في الهلال كحارس ثانوي، يلعب فقط في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، كونه لاعبًا تنافسيًا بامتياز.
وينتظر الهلال، نهاية عطلة ياسين بونو، التي حصل عليها نظير مشاركته في كأس العالم، للدخول في مفاوضات قد تكون مصيرية بشأن بقاء الحارس المغربي أو رحيله، خاصة في ظل تداول أنباء حول اهتمام أندية أوروبية بالحارس، على غرار باريس سان جيرمان.
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العروض تنهال على بونو
وكان الإعلامي محمد البكيري، قد ألمح بإمكانية رحيل ياسين بونو عن الهلال، خلال مشاركته في كأس العالم، في ظل العروض المغرية التي تلقاها النادي من عدة أندية بارزة، من الدوريات الإنجليزي والإسباني والتركي، في الوقت الذي استفاد فيه الزعيم من عودة محمد العويس، الذي كان الحارس الأساسي للمنتخب السعودي في المونديال.
وتستمر رواية الرحيل الوشيك لبونو عن الهلال، منذ الصيف الماضي، حيث ارتبط اسمه بوجود رغبة من نادي إشبيلية في استعادته، بعد تألقه اللافت في بطولة كأس العالم للأندية 2025، ولعبه دورًا بارزًا في الانتصار المثير على مانشستر سيتي، في دور الـ16، والتأهل إلى ربع النهائي، قبل الخروج على يد فلومينينسي البرازيلي.
حينها، قرر الهلال الرد على كل أنباء الرحيل الوشيك، بالإعلان عن تجديد عقد ياسين بونو، إلى صيف 2028، في الوقت الذي رحل فيه محمد العويس إلى نادي العلا، في دوري يلو للدرجة الأولى، قبل أن يعود مجددًا للهلال بعد موسم واحد فقط.
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على غرار نونيز وكانسيلو .. وبنزيما يسخر
إحالة ياسين بونو إلى القائمة الآسيوية، وإبعاده عن القائمة المحلية، قد يجعلنا أمام معضلة جديدة تنتظر الهلال، بتكرار سيناريو الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي اعترض على هذا الأمر، وكان سببًا في إعارته إلى برشلونة، خلال الفترة الشتوية الماضية، قبل أن يصرّح كانسيلو علنًا بأن الإدارة الهلالية خالفت وعدها له، فضلًا عن سيناريو الظهير رينان لودي الذي قرر إنهاء عقده من طرف واحد مع الهلال، وتقديم شكوى إلى الفيفا ضده.
وكان الهلال قد قرر أيضًا إبعاد المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، عن القائمة المحلية، الأمر الذي تسبب في عدم خوضه أي مباراة منذ الفترة الشتوية، بعد خروج الزعيم مبكرًا من ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما باتت إدارة الزعيم تبحث عن تسوية عقد اللاعب أو النظر في العروض المقدمة إليه في الصيف.
في المقابل، قرر النجم الفرنسي كريم بنزيما، الرد على تقارير التوجه "المحتمل" لقيده آسيويًا فقط، بمنشور عبر إنستجرام، علق فيه ساخرًا "هذا يمكن أن يحدث في أحلامك فقط".
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