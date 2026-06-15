صاحب الوجهين: ياسين العياري يجسد معاناة "الجنسية المزدوجة" .. ووالده يمنحه صك البراءة من "خيانة" نجم سويسرا!

من المعتاد أن نشاهد لاعبًا يرفض الاحتفال عندما يسجل مع ناديه الجديد، هدفًا ضد فريقه السابق، ولكن مع انتشار ظاهرة اللاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة، صار هذا السيناريو واردًا على مستوى المنتخبات أيضًا.

ياسين العياري، متوسط ميدان برايتون، الذي كان شاهدًا على ملحمة السويد أمام تونس، بعدما وقّع بمفرده على ثنائية، من أصل خمسة أهداف أُمطرت بها شباك نسور قرطاج، في مستهل مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026.

ورغم تألق العياري، إلا أن جائزة رجل المباراة ذهبت إلى مهاجم ليفربول، ألكسندر إيساك، والذي تفوق عليه في المساهمات التهديفية، بإحراز هدف وصناعة تمريرتين حاسمتين.

النجم السويدي بدا أشبه بصاحب "وجهين" في مباراة تونس، وما هو السبب الذي يجعل قصته مختلفة قليلًا عن قصة نجم سويسرا الذي واجه اتهامات بالخيانة؟