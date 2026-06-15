صاحب الوجهين: ياسين العياري يجسد معاناة "الجنسية المزدوجة" .. ووالده يمنحه صك البراءة من "خيانة" نجم سويسرا!

لنعد بالذاكرة قليلًا، لأربع سنوات إلى الوراء، وتحديدًا في كأس العالم 2022، في ليلة الرابع والعشرين من نوفمبر، حينما احتسب الحكم فاكوندو تيو، ركلة جزاء لصالح سويسرا، تقدم لتنفيذها برييل إمبولو، وسكن الكرة في شباك الكاميرون، ليفاجئ الجميع بأنه رفض الاحتفال بهدفه.
إمبولو، المولود في مدينة ياوندي، والذي انتقل مع والدته في سن الخامسة إلى فرنسا، حيث التقت بزوجها السويسري المستقبلي، الذي انتقلا معه إلى بازل، فضّل الاكتفاء برفع يديه دون احتفال، خاصة وأنه أحرز الهدف في شباك منتخب بلد آبائه.
ولكن، هذا الأمر لم يعفه من هجوم الجماهير الكاميرونية، الذي وصل حد اقتحام منزله في الكاميرون، مع توجيه اتهامات له بالخيانة.
إمبولو أعاد تلك الذاكرة إليه، حيث تمكن من إحراز هدف له في مونديال 2026، في شباك قطر، ولكن جاء تشابه الموقف بينه وبين ياسين العياري، في رفض الاحتفال بالتسجيل ضد بلد الآباء.
إذا ما الذي يعفي العياري من أي محاولة لاتهامه بالخيانة، ويجعل رفضه للاحتفال يصب في صالح وصفه بالولاء عن الخيانة لبلد الوالد؟ هذا الأمر يعود إلى سببين..
* الأول: أن ياسين العياري وُلد في السويد، وبالتالي فهي تمثل له بلد المنشأ.
* الثاني (وهو الأهم): أن اختيار العياري للسويد، جاء بضغط من والده من الأساس.
وبالحديث عن النقطة الثانية، فإن عزوز عياري، تحدث مع صحيفة "أفتونبلادت" خلال الشهر الماضي، بأن نجله ياسين، كان يرغب في اللعب لتونس، ولكنه طلب منه أن يمثّل السويد؛ كونها البلد الذي رحب به وطوره، وكان عليه أن يرد الجميل.
نجم برايتون قالها علنًا، بعد تأهل "البلوجولت" إلى كأس العالم، "لقد ولدت في السويد وأشعر أني سويدي، وهو البلد الذي آمل بتمثيله".