ياسر زبيري يحطم ما تبقى من فويتشيك شتشيسني.. و"هل تعرض المبدع جواو كانسيلو للسرقة مع برشلونة؟"

مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي راسينج سانتاندير، مساء يوم الأربعاء؛ جعلتنا في حيّرة شديدة للغاية، بسبب الكم الهائل من النجوم المتألقين.

نعم.. برشلونة فاز (7-2) ضد راسينج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وإذا نظرنا إلى برشلونة؛ سنجد النجم البرازيلي رافينيا دياز الذي سجل "ثلاثية"، والجوهرة الإسبانية لامين يامال الذي أحرز هدفًا وأكمل سلسلة إبداعاته الكبيرة.

وفي حال قررنا ترك هذا الثنائي؛ سنجد نجومًا آخرين في صفوف برشلونة يستحقون أن نقف عندهم، أمثال الألماني كريم أديمي والإسباني داني أولمو.

لكن من بين كل هؤلاء، هُناك نجم يجب الحديث عنه بعد مواجهة راسينج مساء الأربعاء؛ وهو البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

أما في المعسكر الآخر، وتحديدًا فريق راسينج سانتاندير الأول لكرة القدم؛ فلا يوجد أفضل من النجم المغربي الشاب ياسر زبيري، للتوقف عنده بالفعل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كانسيلو وزبيري في مباراة برشلونة وراسينج..