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أحمد فرهود

ياسر زبيري يحطم ما تبقى من فويتشيك شتشيسني.. و"هل تعرض المبدع جواو كانسيلو للسرقة مع برشلونة؟"

فقرات ومقالات
برشلونة
جواو كانسيلو
ياسر زبيري
برشلونة ضد راسينج سانتاندير
راسينج سانتاندير
الدوري الإسباني

ماذا حدث في مباراة برشلونة وراسينج؟!..

مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي راسينج سانتاندير، مساء يوم الأربعاء؛ جعلتنا في حيّرة شديدة للغاية، بسبب الكم الهائل من النجوم المتألقين.

نعم.. برشلونة فاز (7-2) ضد راسينج؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وإذا نظرنا إلى برشلونة؛ سنجد النجم البرازيلي رافينيا دياز الذي سجل "ثلاثية"، والجوهرة الإسبانية لامين يامال الذي أحرز هدفًا وأكمل سلسلة إبداعاته الكبيرة.

وفي حال قررنا ترك هذا الثنائي؛ سنجد نجومًا آخرين في صفوف برشلونة يستحقون أن نقف عندهم، أمثال الألماني كريم أديمي والإسباني داني أولمو.

لكن من بين كل هؤلاء، هُناك نجم يجب الحديث عنه بعد مواجهة راسينج مساء الأربعاء؛ وهو البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

أما في المعسكر الآخر، وتحديدًا فريق راسينج سانتاندير الأول لكرة القدم؛ فلا يوجد أفضل من النجم المغربي الشاب ياسر زبيري، للتوقف عنده بالفعل.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور كانسيلو وزبيري في مباراة برشلونة وراسينج..

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    جواو كانسيلو.. عندما أثبت ضد راسينج أنه "قول وفعل"!

    الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، الذي لعب معارًا من نادي الهلال إلى العملاق الكتالوني برشلونة، في الفترة من يناير وحتى يونيو 2026؛ قاتل خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من أجل الانتقال إلى "البلوجرانا" نهائيًا.

    وبالفعل.. كانسيلو حقق هدفه في النهاية؛ حيث أقنع الهلال بعد شدٍ وجذب بـ"فسخ عقده"، والانتقال "مجانًا" إلى فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    إلا أن كانسيلو وجد نفسه أمام واقع صعب للغاية، بعد الانتقال إلى برشلونة نهائيًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اعتماد المدير الفني الألماني هانزي فليك على النجم الشاب تشافي إسبارت، في مركز الظهير الأيسر.

    * ثانيًا: اعتماد فليك على إريك جارسيا، في مركز الظهير الأيمن.

    أي أن كانسيلو الذي يجيد في الظهيرين الأيمن والأيسر، وجد نفسه يجلس على دكة بدلاء العملاق الكتالوني؛ وذلك في بداية الموسم الرياضي الحالي.

    لكن كما قال الظهير البرتغالي في وقتٍ سابق، إن حياته بأكملها كانت مليئة بالصعوبات والتحديات؛ حيث عرف كيف يتجاوزها بفضل عقليته، ويعود بقوة من جديد.

    وحقًا؛ أثبت كانسيلو أنه "قول وفعل" خلال مواجهة نادي راسينج سانتاندير، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

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  • FC Barcelona v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    جواو كانسيلو.. المشاركة في هدفين وتقديم كل جماليات الكرة!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. دعونا نتطرق إلى ما قدّمه الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، في مباراة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي راسينج سانتاندير؛ وذلك في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

    كانسيلو قدّم كل شيء في كرة القدم، خلال هذه المباراة، حتى ولو كان له بعض الأخطاء الدفاعية؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تسجيل هدف في الدقيقة 8.

    * ثانيًا: التسبب في هدف آخر في الدقيقة 36.

    * ثالثًا: تحركات رائعة خلف دفاعات راسينج.

    * رابعًا: دخول مميّز من الطرف إلى عمق الملعب.

    ولابد من الإشارة إلى أن هدف كانسيلو، والآخر الذي تسبب فيه؛ جاءا من تسديدتين مذهلتين من مسافة بعيدة المدى، بعد الدخول من الطرف إلى العمق.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RACINGAFP

    جواو كانسيلو.. هل تعرض لـ"السرقة" من الرابطة الإسبانية؟

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية.. دعونا نتحدث عن الهدف الثاني، الذي تسبب فيه الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ وذلك خلال مواجهة العملاق الكتالوني برشلونة ضد نادي راسينج سانتاندير، في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    هذا الهدف جاء بتسديدة صاروخية من كانسيلو؛ حيث اصطدمت بجسد لاعب راسينج أسيير فيلاليبري، ودخلت الشباك.

    واحتسبت الرابطة الإسبانية الهدف باسم فيلاليبري، وليس كانسيلو؛ لنصبح أمام سؤالين مهمين للغاية هُنا، وهما:

    * أولًا: هل كانت تسديدة كانسيلو في طريقها لمرمى راسينج؟

    * ثانيًا: هل تعرض كانسيلو لـ"السرقة" من الرابطة الإسبانية؟

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    ولا يوجد قانون يحسم مثل هذه اللعبات الجدلية بالطبع؛ إلا أن "القاعدة العامة" عند احتساب الأهداف وتلك العكسية، تقول الآتي:

    - إذا كانت تسديدة اللاعب متجهة إلى المرمى أساسًا، ثم اصطدمت بالخصم وانحرفت ودخلت الشباك؛ فيحتسب الهدف إلى المسدد.

    - إذا كانت التسديدة غير مقصودة أو خارج المرمى، ثم غيّر الخصم اتجاهها بحيث سكنت الشباك؛ فتُسجل هدفًا عكسيًا.

    وحسب الإعادات تبدو تسديدة كانسيلو، وكأنها كانت في طريقها إلى مرمى الخصم؛ لذا.. كان من المنطقي أن يتم احتساب الهدف للظهير البرتغالي، وليس فيلاليبري.

    لكن رغم ذلك، يجب أن ننتظر توضيحات الرابطة الإسبانية أولًا؛ لمعرفة لماذا لم يُحتسب هذا الهدف باسم كانسيلو.. وهل تعرض الظهير البرتغالي لـ"السرقة" أم ماذا؟!.

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    ياسر زبيري.. هدف بـ"خطأ مضحك" من شتشيسني ولكن!

    بعيدًا عن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو؛ يجب أن نتوقف عند النجم المغربي ياسر زبيري، الذي يكتب التاريخ مع نادي راسينج سانتاندير الإسباني.

    زبيري سجل هدفًا في شباك العملاق الكتالوني برشلونة، في الدقيقة 65 من عمر مباراة الجولة السادسة بمسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ وذلك بعد 6 دقائق فقط من دخوله كـ"بديل".

    وإجمالًا.. هذا هو الهدف السادس للنجم المغربي الشاب، خلال ست مباريات فقط في مسابقة الدوري الإسباني، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    وجاء هدف الزبيري بـ"خطأ مضحك" من البولندي فويتشيك شتشيسني، حارس مرمى نادي برشلونة؛ الذي دخل بديلًا مطلع الشوط الثاني، بعد إصابة زميله جوان جارسيا.

    شتشيسني تأخر في إبعاد الكرة، بل ووقف عليها كثيرًا للغاية؛ ليقطعها زبيري منه ويسقطه أرضًا، مسجلًا هدفًا في النهاية.

    وأخطاء الحارس البولندي أصبحت عرضًا مستمر، في كل مرة يشارك فيها مع برشلونة؛ حيث كان زبيري آخر المستفيدين من ذلك، في ليلة الأربعاء.

    ورغم ذلك.. شاءت الأقدار أن يحرمه شتشيسني من هدف آخر، بعدما تصدى لفرصة خطيرة جدًا منه؛ لتتحوّل إلى هدف للعملاق الكتالوني بقدم الجوهرة الإسبانية لامين يامال، في الدقيقة 89.

    وبصفةٍ عامة، قدّم ياسر زبيري دقائق أكثر من رائعة ضد برشلونة؛ تؤكد على قيمته الفنية الكبيرة، وتثير التساؤلات بشأن جلوسه على "الدكة" في بداية المباراة.

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