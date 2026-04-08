من جديد، يخرج علينا التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، بمشادة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، مع المشجع النصراوي نفسه "نواف التميمي"، وهذه المرة تصريحات زميله الإنجليزي إيفان توني كانت الشرارة.
عايره بلقطة ياسر المسيليم .. مشادة بين ميريح ديميرال ومشجع نصراوي بعد تعادل الأهلي أمام الفيحاء
ما القصة؟
ميريح ديميرال "المصاب" غاب اليوم الأربعاء، عن تعادل فريقه أمام الفيحاء بهدف لكل منهما، في المباراة المقدمة من الجولة الـ29 بدوري روشن السعودي 2025-2026.
المباراة شهدت اعتراضات واسعة من الأهلي، بداعي عدم احتساب ضربتين جزائيتين لصالحه، رغم وجود لمسات يد، إلا أنه مع رجوع الحكم محمد السماعيل لتقنية الفيديو كان يشير في كل مرة لعدم وجود أخطاء.
بنتيجة التعادل، أصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بنقطتين عن الهلال "الثاني"، فيما ابتعد عن النصر "المتصدر" بأربع نقاط، لكن العالمي كذلك خاض مباراة أقل.
تصريحات إيفان توني تشعل الأجواء
عقب نهاية المباراة، كشف النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، عن كلمات الحكم الرابع له ولزملائه؛ بعد اللقطة الجدلية في الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء.
وطالب الأهلي بـ"ركلة جزائية"، في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة؛ إلا أن حكم الساحة محمد السماعيل رفض احتسابها، حتى بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".
وصرح توني لشبكة قنوات "ثمانية"، بعد نهاية المباراة: "الحكم الرابع قال لنا أثناء مطالبتنا بـ(الركلة الجزائية)، ركزوا على الآسيوية".
وشدد النجم الإنجليزي على صحة حديثه؛ قائلًا: "لو هُناك تسجيلات للحكام؛ ستسمعون كلماته لنا بوضوح".
واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، أن فريقه يتعرض لظلم واضح للغاية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتم توجيه سؤال إلى توني، وهو لمصلحة من يتعرض الأهلي للظلم؛ ليرد وهو يضحك: "للمتصدر".
وأعرب المهاجم الإنجليزي عن ثقته في تتويج الأهلي، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ إذا كانت هُناك عدالة تحكيمية، في المباريات القادمة.
مشادة ديميرال والمشجع النصراوي
تصريحات إيفان توني هذه تسببت في جدل كبير بالوسط الرياضي السعودي، وبادر النصراويون تحديدًا – بما أنها تحمل إسقاطًا على فريقهم – بالسخرية من المهاجم الإنجليزي.
أحد مشاهير النصر عبر منصة "إكس"؛ نواف التميمي، كان أبرز الساخرين، حيث علق: "فكرت تلاحق وعشت جو السطاوة ولا توقفت وانصفقت، مشكلتك مع كينيونيس"، في إسقاط على اشتباك توني مع لاعب ضمك، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة العاشرة، وانتهت بفوز الراقي 1-0.
هذه السخرية لم يقف أمامها المدافع التركي ميريح ديميرال صامتًا، حيث رد على المشجع النصراوي مذكرًا إياه بفوز الأهلي من قبل أمام النصر (3-2)، في الجولة الـ13، ناشرًا صورة لاحتفاله بالهدف الذي سجله في تلك المباراة.
وأضاف ديميرال: "عدت لتتحدث مرة أخرى؟ انتظر لنرى في نهاية الموسم إن شاء الله".
المشجع نواف التميمي واصل سخريته، إذ رد على ديميرال ناشرًا صورة حارس الأهلي السابق ياسر المسيليم أثناء التتويج بدوري يلو للدرجة الأولى 2022-2023، مواصلًا: "تكلمت مرة ثانية، بس انتبه تحققه مرة ثانية".
ليست المرة الأولى لديميرال
هذه ليست المرة الأولى التي يشتبك بها ديميرال مع نواف التميمي، إذ حدث من قبل في الأول من نوفمبر 2025، عقب فوز النصر أمام الفيحاء (2-1)، ضمن الجولة السابع من دوري روشن.
ذاك الفوز جاء في الدقيقة 14+90 بفضل ضربة جزاء، وسط تشكيك من نجوم الهلال والأهلي الذين تفاعلوا مع اللقطة برموز ضاحكة بسخرية ومنهم ديميرال.
حينها سخر نواف التميمي من الرموز الضاحكة للمدافع التركي، قائلًا: "ما فيه تفسير إلا أنه انبطح للهلال لأن الفارق مع الأهلي 8 نقاط".
ديميرال لم يفوت فرصة الرد كذلك، فكان رده بنشر صورة تتويج فريقه بكأس السوبر السعودي 2025-2026 على حساب النصر، في أغسطس 2025.