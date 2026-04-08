عايره بلقطة ياسر المسيليم .. مشادة بين ميريح ديميرال ومشجع نصراوي بعد تعادل الأهلي أمام الفيحاء

عقب نهاية المباراة، كشف النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، عن كلمات الحكم الرابع له ولزملائه؛ بعد اللقطة الجدلية في الوقت بدل الضائع من عمر المواجهة ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الأربعاء.

وطالب الأهلي بـ"ركلة جزائية"، في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة؛ إلا أن حكم الساحة محمد السماعيل رفض احتسابها، حتى بعد العودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار".

وصرح توني لشبكة قنوات "ثمانية"، بعد نهاية المباراة: "الحكم الرابع قال لنا أثناء مطالبتنا بـ(الركلة الجزائية)، ركزوا على الآسيوية".

وشدد النجم الإنجليزي على صحة حديثه؛ قائلًا: "لو هُناك تسجيلات للحكام؛ ستسمعون كلماته لنا بوضوح".

واستكمالًا لتصريحاته.. اعتبر النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، أن فريقه يتعرض لظلم واضح للغاية، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتم توجيه سؤال إلى توني، وهو لمصلحة من يتعرض الأهلي للظلم؛ ليرد وهو يضحك: "للمتصدر".

وأعرب المهاجم الإنجليزي عن ثقته في تتويج الأهلي، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ إذا كانت هُناك عدالة تحكيمية، في المباريات القادمة.