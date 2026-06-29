الحلم الذي لم يتحقق: ما بعد استقالة ياسر المسحل .. مصير دونيس واختبار صعب يورط رئيس الاتحاد السعودي الجديد!

وتشير التقارير إلى أبرز الأسماء التي يتوقع أن تظهر على الساحة، بعد رحيل ياسر المسحل، إذا ما تحقق شرط تواجد أكثر من مرشح في الانتخابات المُقبلة، على غرار خالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، ونجمي الهلال السابقين، سامي الجابر ونواف التمياط، فضلًا عن عبد الله حماد، رئيس أكاديمية مهد، وسعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة الدوري السعودي، رغم تأكيد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، على استمرار اللذيذ في منصبه الحالي بنادي نيوم، وعدم التقدم باستقالته.
وبقطع النظر عن هوية الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن هناك عددًا من الملفات التي طالبت بها الجماهير، عقب خروج المنتخب الوطني من كأس العالم، والتي ينتظر أن تكون ضمن أولويات المرشح القادم، على غرار الآتي..
* ملف الأجانب في دوري روشن
من أبرز الملفات التي طرحت على الساحة مؤخرًا، حيث طالب قطاع كبير، بضرورة إعادة النظر في ملف اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بين المطالبات بتقليص الأجانب، بعد أزمة عدم منح مساحة كافية لمشاركة المحليين في الدوري، أو جعل سقف الأجانب مفتوحًا، من أجل إجبار اللاعبين السعوديين على الاحتراف، وتقليل الرواتب المبالغ فيها.
* مصير جورجيوس دونيس
البقاء أم الرحيل؟ جدل كبير حول مستقبل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، بعد فشله في تحقيق أي نتيجة إيجابية مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، مكتفيًا بتعادلين وخروج من الدور الأول، رغم الإشارة إلى أن المدرب قد تم تعيينه بصورة طارئة، قبل شهرين فقط من المونديال، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد.
آخر التقارير بأن الاتحاد السعودي يتجه نحو الإبقاء على دونيس، حتى بطولتي كأس آسيا 2027 (التي تقام في السعودية لأول مرة)، وكأس الخليج، في الوقت الذي خرجت فيه مطالبات أيضًا، بإعطاء الفرصة لمدرب محلي، على غرار سعد الشهري.
* الاهتمام بالفئات السنية
"زال الاهتمام بالفئات السنية، فتراجع المنتخب الوطني"، هكذا تحدث خالد البلطان، عن أزمة الأخضر الحالية، التي جاءت من قلة الاهتمام بالمنتخبات السنية والدوريات السنية.
واستشهد البلطان بتجربته مع نادي الشباب، مؤكدًا أن "الليث" كان في مجده، عندما كان الاهتمام بالفئات السنية، ولكن حينما قل الاهتمام بالأكاديمية، تراجع الفريق العاصمي بشكل حاد.
* المواليد وسياسة التجنيس
واستنادًا من النقطة السابقة، فقد خرجت المطالبات أيضًا، بالنظر في مدى إمكانية الاهتمام بسياسة "التجنيس"، أو الاعتماد على تطوير المواليد والمقيمين في المملكة، وهو الأمر الذي ذكره الإعلامي سعود الصرامي، والذي وصف الدوري السعودي، بأنه لم يعد يمتلك المواهب.