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Yasser AlmishalGoal AR
محمود خالد

الحلم الذي لم يتحقق: ما بعد استقالة ياسر المسحل .. مصير دونيس واختبار صعب يورط رئيس الاتحاد السعودي الجديد!

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السعودية
دوري روشن السعودي

المسحل يقرر الرحيل بعد إخفاق كأس العالم..

رضخ للريح العاصف التي هبّت بعد خروج المنتخب الأول من كأس العالم 2026، هكذا كان الحال مع ياسر المسحل، الذي قرر عدم الاستمرار في موقعه كرئيس للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد سبع سنوات، ليفتح المجال أمام مرحلة تغيير جديدة.

الخروج المبكر للمنتخب السعودي، كان بمثابة "الصاعقة" التي فتحت بابًا للانتقادات تجاه مجلس إدارة ياسر المسحل، في ظل استمرار مسلسل إخفاقات الأخضر، وعدم تحقيقه لأي بطولة، في عهده.

  • بيان رسمي من المسحل

    ونشر ياسر المسحل، بيانًا عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، قائلًا "بعد سبع سنوات تشرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيسًا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أرفع خالص الشكر والامتنان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد - حفظهما الله - على ما حظيت به رياضة كرة القدم السعودية من دعم كريم وغير محدود، كان ولا يزال أساسًا لكل ما تحقق من إنجازات.

    كما أتقدم بالشكر الجزيل لسمو وزير الرياضة على دعمه المستمر، وحرصه الدائم، وتحمله الكثير في سبيل خدمة رياضة الوطن.

    لقد بذلنا، أنا وزملائي أعضاء مجلس الإدارة، كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية، وسعينا بكل إخلاص لتحقيق تطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للدور المقبل في كأس العالم، نتيجة لا ترقى إلى طموحاتنا جميعًا، وأنا أتحمل مسؤوليتها كاملة، وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل.

    وانطلاقًا من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة، فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية، وسندعو وفقًا للإجراءات واللوائح النظامية، إلى البدء في إجراءات فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة جديد.

    أغادر المنصب، لكنني سأبقى - بإذن الله - جنديًا مخلصًا في خدمة وطني وقيادته الرشيدة، وسأظل داعمًا لكل ما يسهم في رفعة الرياضة السعودية ونجاحها.

    شكرًا لكل من ساندنا، وشكرًا لجماهيرنا التي كانت طموحاتها كبيرة، ونرجو منها العذر إن أخطأنا أو قصرنا، وأسأل الله أن يوفق من يأتي بعدنا، وأن يكون مستقبل كرة القدم السعودية أكثر إشراقًا، بما يليق بوطننا وطموحاته".


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  • Yasser al-Misehal Saudi Arabia FA president 2023Getty

    أول المطالب بعد رحيل المسحل

    وكان من المنطقي أن تخرج الترشيحات حول هوية الرئيس الجديد لاتحاد كرة القدم السعودي، بعد استقالة ياسر المسحل، إلا أن أول المطالب تمثل في عدم وجود مرشح وحيد يفوز بـ"التزكية"، كما حدث في فترة الانتخابات التي ظفر بها المسحل بمقعده في الاتحاد.

    الناقد الرياضي محمد الشيخ، قال إنه يأمل بأن يأتي الرئيس المُقبل لاتحاد الكرة، وفق عملية انتخابية تنافسية، وليس مرشحًا وحيدًا يفوز بالتزكية، ويكفي ثلاث دورات كانت التزكية فيها عنوانًا للكرة السعودية، رغم أنها تزخر بالأسماء القادرة على التنافس للفوز بكرسي الرئاسة.

    هذا الملف ليس بالجديد، بل إن الإعلامي بتال القوس، سبق وأن تحدث عن معضلة تحول الانتخابات إلى "التزكية"، والذي وصفه بأنه سلوك غير مهني، في الوقت الذي دعا فيه عبد اللطيف بخاري، العضو السابق في الاتحاد، بأن تكون الجمعيات العمومية التي هي أساس اتحاد القدم، قوية.


  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    الخطة التي لم تتحقق

    بلغة البطولات، لم يحقق ياسر المسحل، الهدف الذي سبق وأن كشف عنه قبل حوالي خمس سنوات، فيما يتعلق بقوة المنتخب السعودي، حيث صرّح بأن خطته تتمثل في أن يصبح الأخضر ضمن أقوى 20 منتخبًا على مستوى العالم.

    والنظر إلى تصنيف المنتخب السعودي لدى الاتحاد الدولي "فيفا"، في آخر 5 سنوات، فإن أفضل مركز حققه الأخضر، في عهد ياسر المسحل، منذ ذلك التصريح الذي ذكره في 2021، هو المركز 48، في نوفمبر 2021، علمًا بأن الإنجاز التاريخي الذي حققه الصقور في مونديال قطر، بالفوز على الأرجنتين، لم يشفع في تخطي حاجز المركز التاسع والأربعين، خاصة بعدما ودع المنتخب السعودي مبكرًا في تلك النسخة، علمًا بأن مركزه الحالي هو الـ61.

  • FBL-WC-2026-KSA-PRESSERAFP

    ملفات تنتظر الرئيس الجديد لاتحاد الكرة

    وتشير التقارير إلى أبرز الأسماء التي يتوقع أن تظهر على الساحة، بعد رحيل ياسر المسحل، إذا ما تحقق شرط تواجد أكثر من مرشح في الانتخابات المُقبلة، على غرار خالد البلطان، رئيس نادي الشباب الأسبق، ونجمي الهلال السابقين، سامي الجابر ونواف التمياط، فضلًا عن عبد الله حماد، رئيس أكاديمية مهد، وسعد اللذيذ، الرئيس التنفيذي السابق لرابطة الدوري السعودي، رغم تأكيد الإعلامي عبد الرحمن الجماز، على استمرار اللذيذ في منصبه الحالي بنادي نيوم، وعدم التقدم باستقالته.

    وبقطع النظر عن هوية الرئيس الجديد للاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن هناك عددًا من الملفات التي طالبت بها الجماهير، عقب خروج المنتخب الوطني من كأس العالم، والتي ينتظر أن تكون ضمن أولويات المرشح القادم، على غرار الآتي..

    * ملف الأجانب في دوري روشن

    من أبرز الملفات التي طرحت على الساحة مؤخرًا، حيث طالب قطاع كبير، بضرورة إعادة النظر في ملف اللاعبين الأجانب في دوري روشن، بين المطالبات بتقليص الأجانب، بعد أزمة عدم منح مساحة كافية لمشاركة المحليين في الدوري، أو جعل سقف الأجانب مفتوحًا، من أجل إجبار اللاعبين السعوديين على الاحتراف، وتقليل الرواتب المبالغ فيها.

    * مصير جورجيوس دونيس

    البقاء أم الرحيل؟ جدل كبير حول مستقبل المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، بعد فشله في تحقيق أي نتيجة إيجابية مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2026، مكتفيًا بتعادلين وخروج من الدور الأول، رغم الإشارة إلى أن المدرب قد تم تعيينه بصورة طارئة، قبل شهرين فقط من المونديال، بعد إقالة الفرنسي هيرفي رينارد.

    آخر التقارير بأن الاتحاد السعودي يتجه نحو الإبقاء على دونيس، حتى بطولتي كأس آسيا 2027 (التي تقام في السعودية لأول مرة)، وكأس الخليج، في الوقت الذي خرجت فيه مطالبات أيضًا، بإعطاء الفرصة لمدرب محلي، على غرار سعد الشهري.

    * الاهتمام بالفئات السنية

    "زال الاهتمام بالفئات السنية، فتراجع المنتخب الوطني"، هكذا تحدث خالد البلطان، عن أزمة الأخضر الحالية، التي جاءت من قلة الاهتمام بالمنتخبات السنية والدوريات السنية.

    واستشهد البلطان بتجربته مع نادي الشباب، مؤكدًا أن "الليث" كان في مجده، عندما كان الاهتمام بالفئات السنية، ولكن حينما قل الاهتمام بالأكاديمية، تراجع الفريق العاصمي بشكل حاد.

    * المواليد وسياسة التجنيس

    واستنادًا من النقطة السابقة، فقد خرجت المطالبات أيضًا، بالنظر في مدى إمكانية الاهتمام بسياسة "التجنيس"، أو الاعتماد على تطوير المواليد والمقيمين في المملكة، وهو الأمر الذي ذكره الإعلامي سعود الصرامي، والذي وصف الدوري السعودي، بأنه لم يعد يمتلك المواهب.

  • كلمة أخيرة..

    قرر ياسر المسحل، أن يطوي صفحته، ويرحل عن رئاسة الاتحاد السعودي، بعد فترة شهدت الكثير من الجدل، بين إنجازات تحققت بفوز المملكة باستضافة عدد من الأحداث العالمية في عهده، مثل كأس العالم 2034 وكأس آسيا 2027، وإخفاقات تمثلت في نتائج المنتخب الأول، الذي يبدو أنه عانى كثيرًا من قلة دقائق مشاركة المحليين في دوري روشن.

    ملفات كثيرة في انتظار الرئيس القادم للاتحاد السعودي، إلا أنه سيكون أمام اختبار صعب للغاية، من أجل خلافة المسحل في هذا التوقيت، في ظل قرب انطلاق بطولة كأس آسيا 2027، التي تقام في السعودية، خلال شهر يناير المُقبل، الأمر الذي يجعل أي نتيجة دون الوصول - على الأقل - للمربع الذهبي، سيعد إخفاقًا أول في مسيرة الرهبان الجديد لسفينة اتحاد الكرة.