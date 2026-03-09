Getty
ترجمه
ويستون ماكيني حصريًا: نجم المنتخب الأمريكي ويوفنتوس يعترف بـ"ضغط" كأس العالم على أرضه ويكشف عن "دافع إضافي" للنجاح تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو
ماكيني جزء من "الجيل الذهبي" للمنتخب الأمريكي لكرة القدم
أصبح ماكيني الآن لاعبًا متمرسًا، بعد أن ظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني الأول في عام 2017، وشارك في 62 مباراة دولية مع منتخب بلاده. وقد أصبح أحد أبرز نجوم ما يُعرف بـ "الجيل الذهبي".
تتمتع الولايات المتحدة بموقع متميز يتيح لها الاستعانة بعدد من اللاعبين الذين يلعبون في أندية أوروبية كبرى. يندرج ماكيني في هذه الفئة، وقد وافق مؤخرًا على تمديد عقده مع يوفنتوس، أحد عمالقة الدوري الإيطالي.
زميله كريستيان بوليسيتش يلعب أيضًا في إيطاليا، في نادي ميلان، بينما يلعب تايلر آدامز وبريندن آرونسون في الدوري الإنجليزي الممتاز. فولارين بالوغون يلعب في فرنسا مع موناكو، إلى جانب نجم مرسيليا تيم ويه، بينما يواصل ريكاردو بيبي إثارة الإعجاب مع بطل الدوري الهولندي PSV.
عندما نجمع كل هذه المواهب معًا، فإن المنتخب الأمريكي لكرة القدم لديه كل الحق في الاعتقاد بأنه يمكنه المنافسة على أكبر المسارح الرياضية. هناك قاعدة جماهيرية متحمسة مستعدة لتشجيعهم خلال رحلة ملحمية في كأس العالم.
- Getty
كيف يمكن لمنتخب الولايات المتحدة لكرة القدم الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه
ورداً على سؤالحولكيفية استفادة الولايات المتحدة من ميزة اللعب على أرضها، قال ماكيني - في حديثه مع Vita Coco - لـ GOAL: "اللعب على أرضنا يمنحنا طاقة مختلفة. هناك إثارة وفخر ودافع إضافي عندما نعلم أن جماهيرنا معنا. هناك ضغط أيضاً، لكنني أحاول تقبله وتوجيهه إلى لعبتي".
تحدث براد فريدل، نجم المنتخب الأمريكي السابق، إلى GOAL عن شكل النجاح الذي يمكن أن يحققه فريق بوكيتينو هذا الصيف: "أتوقع أن نتجاوز مرحلة المجموعات. أعتقد أن تجاوز التوقعات يعني تجاوز ربع النهائي. من الصعب حقًا تحديد ما أعتبره نجاحًا أو فشلًا، أو مرحلة خروج المغلوب وما إلى ذلك، حتى نرى القرعة ومباريات خروج المغلوب. لا عيب في الخروج على يد البرازيل أو إنجلترا. هذا أمر وارد الحدوث. بالنسبة لي، المهم هو الطريقة التي سيحدث بها ذلك.
"أعرف ماوريسيو جيدًا، وسيكون لديه فريق جاهز جيدًا، ولياقة بدنية جيدة، وسيقاتل من أجل الجميع، وسيقدم أداءً جيدًا. لهذا السبب أعتقد أنه خلال ثلاث مباريات في دور المجموعات، يمكنهم تجاوز الدور - هذا ما أتوقعه. بعد ذلك، للأسف، مهما كانت قوة المنافسة ضد بعض الفرق في كأس العالم - ولهذا السبب فاز عدد قليل جدًا بها على مدار تاريخ البطولة - من الصعب الفوز بها. علينا أن ننتظر ونرى.
"أعتقد أن الفريق قادر بالتأكيد - بفضل المواهب التي يمتلكها، وأنا أعرف طريقة عمل ماوريسيو - على الوصول إلى ربع النهائي. سنرى ما سيحدث بعد ذلك لأن الأمر يصبح صعبًا للغاية.
"في بعض الأحيان، ستحتاج إلى الحظ أو ركلات الجزاء أو طرد لاعبين، أو أي شيء آخر. انظر إلى جميع الفرق الإنجليزية العظيمة التي كانت قريبة جدًا من الفوز. من حيث الموهبة، من خلال اللعب معهم وضدهم، كان لديهم الموهبة للفوز بكأس العالم. لأي سبب من الأسباب، لم يتمكنوا من إنهاء المهمة".
يشرح ماكيني كيف سيتعامل مع تحديات الحرارة والسفر
سيكون هناك العديد من العوامل التي سيتعين على المنتخب الأمريكي ومنافسيه العالميين التعامل معها عند انطلاق مباريات كأس العالم. من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في بعض المدن المضيفة، في حين سيتعين على اللاعبين القيام برحلات طويلة عند عبور أمريكا الشمالية.
يبدو أن ماكيني في وضع جيد هناك، حيث أصبح سفيرًاعالميًا لعلامة Vita Coco التجارية - العلامة التجارية الرائدة في أمريكا لمياه جوز الهند التي توفر مكونات بسيطة وإلكتروليتات طبيعية للرياضيين النخبة ومحبي الرياضة العاديين.
وأضاف ماكيني كيف سيسعى إلى الحفاظ على أفضل حالة بدنية له مع مساعدة المنتخب الأمريكي لكرة القدم في جهوده الجماعية: "يعد التعافي والترطيب جزءًا كبيرًا من روتيني، خاصة مع الحرارة والسفر المستمر. عندما يكون هناك فترات قصيرة بين المباريات، عليك أن تكون حريصًا جدًا على كيفية تعافيك، والترطيب هو دائمًا نقطة البداية بالنسبة لي.
"أركز على الحفاظ على ثباتي طوال اليوم، سواء كنت أتدرب أو أسافر، حتى يتمكن جسدي من التعافي بشكل أسرع والحفاظ على طاقتي ثابتة. لهذا السبب أحمل Vita Coco معي؛ فهي طريقة سهلة وموثوقة للحفاظ على الترطيب وتجديد الإلكتروليتات بشكل فعال بغض النظر عن مكاني".
كأس العالم 2026: مباريات دور المجموعات للمنتخب الأمريكي لكرة القدم
ستبدأ الولايات المتحدة مشوارها في المجموعة D من كأس العالم 2026 بمواجهة باراغواي في ملعب SoFi في إنجلوود يوم 12 يونيو. ثم ستتوجه إلى سياتل لمواجهة أستراليا، قبل أن تعود إلى كاليفورنيا لمواجهة الفائز في مباراة فاصلة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
إعلان