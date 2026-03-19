هاري كين هو ملك ركلات الجزاء في أوروبا بلا منازع، وهذا أمر مؤكد منذ زمن طويل. لا يوجد لاعب من الطراز الرفيع يسجل من نقطة الجزاء بمثل هذه الثقة مثل الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا. وإذا صدقنا تصريحاته، فإن كين قد رفع فن تسديد ركلات الجزاء إلى مستوى جديد تمامًا خلال الفوز 4-1 على أتالانتا بيرغامو في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.
"وهذا بالضبط ما حدث": هاري كين يكشف عن تكتيكه المذهل في ركلات الترجيح خلال فوز بايرن ميونيخ على أتالانتا بيرغامو
في منتصف الشوط الأول، حصل نادي بايرن ميونيخ على ركلة جزاء بعد أن تم صد تسديدة كين بيده. وبطبيعة الحال، تولى كين تنفيذها بنفسه - لكنه أخطأ المرمى. لكن بما أن حارس مرمى أتالانتا ماركو سبورتييلو قد غادر خطه قبل الأوان، أعيدت ركلة الجزاء - وهذه المرة سجل كين الهدف. قد يظن المرء أن الأمر كان مجرد حظ. لكن كين أعلن بعد ذلك: «لقد نجحت الخطة».
هاري كين يشرح تكتيكه في ركلة الجزاء المكررة
"بالطبع" شاهد قبل المباراة مقاطع فيديو لسلوك سبورتييلو عند ركلات الجزاء، كما أوضح كين في المنطقة المختلطة. "هناك لاحظت أنه يحب التوجه إلى حافة خطه. كنت أعلم: إذا توقفت، فهناك احتمال كبير أن يتقدم أكثر من اللازم. وهذا بالضبط ما حدث. يمكنكم أن تروا من رد فعلي أنني أردت أن أكرر الأمر على الفور."
في الواقع، تأخر كين لفترة طويلة بشكل غير معتاد بالنسبة له. تقدم سبورتييلو خطوة إلى الأمام وصد التسديدة التي كانت في منتصف المرمى. عندها توجه كين على الفور نحو الحكم بينوا باستيان، الذي قرر إعادة الركلة.
هل كان ذلك خطته منذ البداية، أي إغراء سبورتييلو بالوقوع في فخ؟ "نعم"، أجاب كين. أما في المحاولة الثانية، فقد كان الأمر "أقرب إلى لعبة نفسية". "ربما كان يعتقد أنني سأتوقف مرة أخرى. لكن هذه المرة قررت أن أسدد الكرة إلى الزاوية". من وجهة نظر كين، قفز سبورتييلو إلى اليسار، بينما سدد كين الكرة إلى أسفل اليمين. "لقد استعددت لذلك"، ختم كين. "لحسن الحظ، نجح الأمر."
هاري كين عن الهدف الثاني: "أحد أفضل الأهداف في مسيرتي"
كان الركلة الجزائية التي سجلها ضد بيرغامو هي الهدف الخامس عشر الذي يسجله كين من ركلة جزائية هذا الموسم. ولم يخطئ سوى في كأس ألمانيا ضد ويهن فيسبادن في أغسطس، وفي دوري أبطال أوروبا ضد يونيون سانت جيلويس في يناير. وإجمالاً، سجل كين 47 هدفاً بعد 39 مباراة خاضها هذا الموسم. وهو يتصدر حالياً بفارق كبير ترتيب «الحذاء الذهبي» لأفضل هداف في أوروبا.
بعد الهدف الرائع الذي سجل به كين الهدف الأول في المباراة ضد أتالانتا، أضاف هدفاً ثانياً في بداية الشوط الثاني بهدف رائع للغاية. عند حدود منطقة الجزاء، استحوذ على الكرة بقوة أمام لاعبين من بيرغامو، قبل أن يستدير ويسدد كرة قوية في الزاوية اليسرى العليا. قال كين: "كان هذا أحد أهدافي المفضلة في مسيرتي. كان مزيجاً من مهاراتي - الاستحواذ على الكرة، واستخدام جسدي لإيجاد مساحة صغيرة، ثم تسديدة على مستوى عالٍ".
عاد كين إلى التشكيلة الأساسية للمرة الأولى بعد ثلاث مباريات في مواجهة بيرغامو. فقد غاب عن مباراة بوروسيا مونشنغلادباخ بسبب مشاكل في ربلة الساق، وفي مباراة الذهاب ضد أتالانتا، قرر المدرب فينسنت كومباني إراحته، وفي مباراة نهاية الأسبوع ضد باير ليفركوزن، شارك كبديل فقط. ونظراً لغياب مانويل نوير (مصاب) وجوشوا كيميش (موقوف)، ارتدى كين شارة القيادة للمرة الثالثة هذا الموسم في عودته إلى التشكيلة الأساسية، وقاد بايرن ميونيخ بثقة إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
هاري كين: إحصائيات أدائه هذا الموسم
مسابقة المباريات الأهداف تمريرات حاسمة الدوري الألماني 25 30 5 دوري أبطال أوروبا 9 10 - كأس ألمانيا 4 6 - كأس السوبر 1 1 -
أسئلة الأكثر شيوعًا
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.