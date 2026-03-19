"وهذا بالضبط ما حدث": هاري كين يكشف عن تكتيكه المذهل في ركلات الترجيح خلال فوز بايرن ميونيخ على أتالانتا بيرغامو

"بالطبع" شاهد قبل المباراة مقاطع فيديو لسلوك سبورتييلو عند ركلات الجزاء، كما أوضح كين في المنطقة المختلطة. "هناك لاحظت أنه يحب التوجه إلى حافة خطه. كنت أعلم: إذا توقفت، فهناك احتمال كبير أن يتقدم أكثر من اللازم. وهذا بالضبط ما حدث. يمكنكم أن تروا من رد فعلي أنني أردت أن أكرر الأمر على الفور."

في الواقع، تأخر كين لفترة طويلة بشكل غير معتاد بالنسبة له. تقدم سبورتييلو خطوة إلى الأمام وصد التسديدة التي كانت في منتصف المرمى. عندها توجه كين على الفور نحو الحكم بينوا باستيان، الذي قرر إعادة الركلة.

هل كان ذلك خطته منذ البداية، أي إغراء سبورتييلو بالوقوع في فخ؟ "نعم"، أجاب كين. أما في المحاولة الثانية، فقد كان الأمر "أقرب إلى لعبة نفسية". "ربما كان يعتقد أنني سأتوقف مرة أخرى. لكن هذه المرة قررت أن أسدد الكرة إلى الزاوية". من وجهة نظر كين، قفز سبورتييلو إلى اليسار، بينما سدد كين الكرة إلى أسفل اليمين. "لقد استعددت لذلك"، ختم كين. "لحسن الحظ، نجح الأمر."