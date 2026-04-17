مملوك لولي العهد ويقولون عنه "دولة داخل الدولة".. غرائب جوهور دار التعظيم الذي أحرج الأهلي السعودي واحتكر الدوري الماليزي!

من أين أتى هذا الفريق الماليزي؟!

نجح النادي الأهلي السعودي في حجز مقعده بنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوز صعبة ومثيرة على ضيفه جوهور دار التعظيم الماليزي بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم اليوم ضمن منافسات دور الثمانية.

بدأت المباراة بمفاجأة مدوية عندما تقدم الضيوف بهدف مبكر في الدقيقة 19 سجله مدافع الأهلي علي مجرشي بالخطأ في مرماه مما وضع العملاق السعودي في مأزق حقيقي أمام طموح الفريق الماليزي.

وشهدت المواجهة تحولًا دراميًا بعد تعرض علي مجرشي للطرد في الدقيقة 37 ليعود الأهلي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول بهدف التعادل عبر فرانك كيسييه قبل أن يحسم جالينو اللقاء في الدقيقة 54. 

هذا الأداء القوي من الفريق الماليزي الذي كاد أن يطيح بصاحب الأرض والجمهور وبطل النسخة السابقة ليس وليد الصدفة بل هو نتاج مشروع رياضي يوصف بأنه الأغرب والأكثر إثارة للجدل في القارة الآسيوية برمتها.


  • إمبراطورية كروية تدار بنفوذ ملكي


    يعد نادي جوهور دار التعظيم الواجهة الرياضية الأبرز لولاية جوهور الماليزية حيث يمتلكه ولي عهد الولاية تونكو إسماعيل إدريس الذي حوله من فريق مغمور إلى قوة كروية غاشمة تسيطر على الأخضر واليابس.

    يطلق المتابعون على النادي وصف دولة داخل الدولة نظرًا للخصوصية السياسية والمكانة المرموقة التي يتمتع بها مالكه الذي لا يتردد في تسخير كافة الإمكانات المادية واللوجستية لخدمة الفريق.

    تكمن الغرابة في أن هذا النادي يمتلك طائرة خاصة من طراز بوينج 737 مخصصة لنقل اللاعبين في رحلاتهم القارية لضمان الراحة التامة وتجنب إرهاق السفر عبر الخطوط التجارية وهو ترف لا تجده في أغلب الأندية الأوروبية الكبرى.


  • سر الهيمنة اللاتينية وشبكات الكشافة الدولية


    يثير الوجود الكثيف للاعبين اللاتينيين في صفوف جوهور تساؤلات عديدة حول كيفية إقناع نجوم قادمين من الأرجنتين والبرازيل وإسبانيا والبرتغال باللعب في دوري مغمور نسبيًا.

    السر يكمن في منظومة احترافية توفر رواتب فلكية تفوق ما يحصل عليه هؤلاء اللاعبون في دورياتهم المحلية إضافة إلى توفير بيئة معيشية ملكية تضمن استقرار عائلاتهم بشكل كامل.

    يعتمد النادي على شبكة كشافة دولية تعمل بتنسيق مباشر مع مكاتب عالمية مما جعل غرفة ملابس الفريق تتحول إلى مجتمع لاتيني مصغر يسهل عملية اندماج القادمين الجدد.

    هذا النهج المؤسسي مكن النادي من استقطاب أسماء رنانة مثل الأسطورة الأرجنتيني بابلو أيمار في السنوات الأخيرة من مسيرته، والذي كان حجر الأساس في بناء هذه الهوية الفنية المتميزة.


  • التحالفات العالمية وسر النفوذ الأوروبي


    خلف الستار الرياضي في ولاية جوهور تقبع شبكة معقدة من العلاقات الدولية التي جعلت من النادي إمبراطورية تتجاوز حدود ماليزيا.

    لم يكن هذا النجاح وليد الصدفة بل كان نتاج شراكة استراتيجية جمعت ولي عهد جوهور برجل الأعمال السنغافوري الشهير بيتر ليم مالك نادي فالنسيا الإسباني.

    هذه الصداقة المتينة فتحت الأبواب أمام وكيل اللاعبين الأبرز في العالم جورج مينديش لتقديم استشاراته الفنية وتسهيل وصول صفقات من العيار الثقيل إلى الدوري الماليزي.

    ومن هذا المنطلق تم استقطاب عائلة سولاري الأرجنتينية العريقة حيث تولى إستيبان سولاري شقيق مدرب ريال مدريد السابق مهمة صياغة الهوية الفنية للفريق مما نقل فلسفة الكرة اللاتينية والإسبانية إلى قلب آسيا وجعل من النادي مدرسة كروية تدار بعقلية احترافية أوروبية خالصة.


  • سطوة السلاح وكراهية المدرجات الماليزية


    تزداد هالة الغموض والرهبة حول النادي بكونه يمثل ولاية تمتلك خصوصية سياسية وعسكرية فريدة فهي الولاية الوحيدة في ماليزيا التي تمتلك جيشًا خاصًا يعرف بقوات دفاع جوهور.

    هذا النفوذ العسكري والسياسي ألقى بظلاله على السمعة الشعبية للنادي حيث يرى الكثير من جماهير الأندية المنافسة أن جوهور يمثل دولة داخل الدولة ويتعامل بفوقية مع بقية مكونات الكرة الماليزية.

    وقد ولدت هذه السطوة حالة من العداء الشديد في المدرجات المحلية حيث يرى الخصوم أن النادي دمر عدالة المنافسة وحول الدوري إلى مسابقة مملة يسيطر عليها بفضل المال والنفوذ.

    وزادت هذه الكراهية بشكل حاد بعد حادثة الاعتداء بماء النار على النجم فيصل حليم لاعب النادي المنافس حيث اعتبر الكثيرون أن موقف إدارة جوهور المتصلب من تأجيل المباريات في تلك الأزمة يعكس غياب الروح الرياضية وتغليب مصلحة الانتصارات على القيم الإنسانية.


  • فضيحة التجنيس والوثائق المزورة في عام 2026


    لم يخل مسار النجاح من الأزمات الكبرى حيث انفجرت في مطلع عام 2026 واحدة من أكبر الفضائح القانونية التي هزت أركان الكرة الماليزية.

    كشفت التحقيقات الدولية عن وجود تلاعب في وثائق بعض اللاعبين المجنسين الذين يمثلون النادي والمنتخب الوطني حيث تم استخراج شهادات ميلاد تثبت أصولًا ماليزية غير حقيقية لهؤلاء اللاعبين.

    أدت هذه الأزمة إلى استقالات جماعية في الاتحاد المحلي لكرة القدم ووضعت النادي في مواجهة مباشرة مع لجان الانضباط في الاتحاد الدولي.

    ورغم هذه الاتهامات يواصل النادي الدفاع عن شرعية إجراءاته معتبرًا أن ما يحدث هو محاولة لإيقاف قطار نجاحاته الذي دهس جميع المنافسين في الداخل.


  • منشآت خيالية تقتل روح المنافسة المحلية


    يمتلك جوهور بنية تحتية تسبق زمنها في منطقة شرق آسيا حيث يضم استاد السلطان إبراهيم الذي تم بناؤه وفق أعلى المعايير الدولية بتكلفة بلغت ملايين الدولارات.

    يحتوي المركز التدريبي للنادي على تقنيات طبية متطورة للغاية مثل غرف الاستشفاء بالتبريد الفائق وأجهزة التحليل الرياضي التي تدار بالذكاء الاصطناعي.

    هذه الإمكانات الرهيبة خلقت فجوة فنية ومادية لا يمكن ردمها مع بقية الأندية الماليزية مما جعل الفريق يحتكر لقب الدوري المحلي لمدة 13 موسمًا متتاليًا.

    هذا الاحتكار المطلق أدى إلى حالة من الملل الجماهيري في ماليزيا حيث أصبح البطل معروفًا قبل انطلاق المسابقة مما دفع البعض لاتهام النادي بقتل روح التنافس الرياضي في البلاد.


  • التوتر مع المنتخب وصراع الولاءات


    تعتبر العلاقة بين إدارة جوهور والجهاز الفني للمنتخب الماليزي علاقة معقدة يسودها التوتر الدائم بسبب تفضيل لاعبي النادي لمصلحة فريقهم على الواجب الوطني.

    تكررت حالات اعتذار النجوم عن الانضمام للمنتخب بداعي الإصابة ثم الظهور مع جوهور في مباريات ودية بعد وقت قصير مما أثار غضب الشارع الرياضي.

    يرى مالك النادي أن حماية لاعبيه من الإجهاد هي أولوية قصوى خاصة مع الالتزامات القارية المتزايدة للفريق في دوري أبطال آسيا للنخبة.

    هذا الصدام المستمر جعل من جوهور كيانًا يغرد خارج السرب ويضع قوانينه الخاصة التي يجب على الجميع احترامها أو مواجهة نفوذ ولي العهد الذي لا يقبل المساومة في حقوق ناديه.


  Al Ahli v Johor Darul Ta'zim: AFC Champions Elite

    بيت القصيد


    تثبت تجربة جوهور دار التعظيم أن كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد مهارات داخل الملعب بل هي مزيج معقد من المال والنفوذ والتخطيط بعيد المدى.

    ورغم كل الجدل الذي يحيط بهذا النادي واتهامات كسر قواعد العدالة الرياضية إلا أن ما حققه من طفرة في البنية التحتية والنتائج القارية يفرض الاحترام على الجميع.

    صمود هذا الفريق أمام أندية بميزانيات ضخمة مثل النادي الأهلي السعودي هو تأكيد على أن النموذج الذي وضعه ولي عهد جوهور نجح في وضع ماليزيا على خارطة الكرة العالمية حتى وإن كانت الطرق المتبعة تثير الكثير من علامات الاستفهام.



