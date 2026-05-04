Goal.com
مباشر
Ruben Neves Cristiano Ronaldo Kalidou Koulibali - Hilal NassrGetty
محمود خالد

"من يستمتع بمشاهدة نجوم النصر عليه أن يدفع": أسعار تذاكر ديربي الهلال "الفلكية" تثير الجدل .. ورسالة إلى المسؤولين!

النصر
الهلال
دوري روشن السعودي

جدل إعلامي حول أسعار تذاكر القمة..

بنسبة كبيرة، ستحدد بطل دوري روشن السعودي، لموسم 2025-2026، هكذا بات الحديث حول مباراة القمة التي ستجمع بين النصر والهلال، في 12 مايو الجاري، ضمن الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

فوز الهلال على الحزم وخسارة النصر أمام القادسية، في الجولة الحادية والثلاثين، أشعلت المنافسة بين قطبي الرياض، على لقب دوري روشن، مع الوصول إلى الأمتار الأخيرة.

النصر يحتل صدارة ترتيب الدوري السعودي، برصيد 79 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن الهلال "الوصيف"، مع تبقي مباراة مؤجلة للزعيم، أي أنه لا يزال بالإمكان تقليص الفارق إلى نقطتين، قبل الديربي المنتظر.

  • al nassr fans vs al hilal fansAI gfx GOAL ONLY

    أسعار التذاكر فلكية

    وفي هذا السياق، استعرض الإعلامي الرياضي وليد الفراج، أسعار التذاكر المطروحة للشراء في مباراة الديربي بين النصر والهلال، التي ستقام على ملعب الأول بارك، والتي تبدأ من 980 ريال لفئة الـ"فانز".

    وقال الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الأسعار تتراوح بين 980، 3333، 4148، 4155، 5346، 5643، 5940، 9800، 10800، 12000، وصولًا إلى 13 ألف للتذكرة الواحدة، لأغلى فئة، متسائلًا بشأن ما إذا كانت هذه الأسعار الفلكية، مخصصة لمقاعد جماهير الهلال فقط، أم لجماهير الفريقين.

    وأوضح الفراج، أنه إذا تم احتساب متوسط سعر التذكرة بـ"1000" ريال للفرد، فإن النصر بإمكانه جمع 30 مليون ريال من مباراة الهلال فقط، فيما أضاف مازحًا أن النصر سيضمن تعاقداته للموسم المُقبل بإيراداته من الديربي.

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    "من يستمتع بمشاهدة نجوم النصر يجب أن يدفع"

    ونفى الناقد الرياضي هاني الداود، وجود أي تعسف حول الأسعار المعلنة لتذاكر مباراة الديربي، حتى وإن كانت موجهة لجماهير الهلال، مضيفًا "من يريد أن يستمتع بمشاهدة نجوم النصر، يجب عليه أن يدفع".

    وعلّق وليد الفراج، بأن الدائرة ستدور على النصر عندما يحل ضيفًا على الأندية، في المباريات المُقبلة، فيما رد الداود بأنه في مباراة الدور الأول، التي أقيمت في ملعب المملكة أرينا، تكفل عضو بلاتيني نصراوي بدفع كامل قيمة التذاكر ووزعها على الجماهير، وهو الأمر الذي وصفه الفراج بـ"الخاطئ"، وليس واردًا أن يتكرر في كل مباراة.

  • رسالة إلى المسؤولين

    ووجه وليد الفراج، رسالة إلى المسؤولين، وخاصة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، وياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، بالتحرك من أجل ضبط ملف أسعار التذاكر، كون الأمر سيصبح شاقًا على الجماهير لحضور المباريات، وكأنك تقول "من ليس لديه أموال لا يحضر".

    هذا المطلب أيده فيه الناقد إبراهيم العنقري، والذي استشهد بأسعار تذاكر كأس العالم 2026 التي شهدت هجومًا كبيرًا بسبب ارتفاعها بشكل غير مسبق.

    وأبدى الناقد محمد الشيخ، أسفه الشديد في ملف أسعار مباراة الديربي، خاصة إن كانت موجهة لجماهير الفريق الضيف، مضيفًا أن النصر هو المتضرر الأكبر لأن 17 ناديًا سيتعاملون مع حضور جماهيره بنفس الطريقة.

    واستشهد الإعلامي فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بنادي الأهلي، ببند في اللائحة، كان يتعلق بالحضور الجماهيري، بضرورة توفير حصة لمقاعد كل فريق، سواءً المضيف أو الضيف، لا يزيد سعر التذكرة فيه عن 30 ريالًا، مناشدًا بضرورة وضع سقف أعلى لأسعار التذاكر.

  • مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة، موقعًا على 26 فوزًا مقابل تعادل وحيد و4 هزائم.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

  • مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 21 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 29 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 74 نقطة.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

دوري روشن السعودي
الخليج crest
الخليج
الخليج
الهلال crest
الهلال
الهلال
دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
النصر crest
النصر
النصر