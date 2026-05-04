وسط سخرية القادسية .. "هدف النصر غير صحيح"، ووليد الفراج: أنا عارف من بطل الدوري!

وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ، إن الهلال سيكون بطل الدوري، وأنه الفريق الأقوى على الإطلاق، كونه لم يتلقّ أي هزيمة حتى الآن.

أما عن الناقد هاني الداود، فقد اختار النصر بطلًا للدوري، فيما قال الناقد إبراهيم العنقري، إن من يفوز باللقب يستحقه، والنصر كان صاحب أفضل مسار في المسابقة.

في المقابل، أشار المحلل عماد السالمي إلى النصر "فنيًا" هو من يستحق الفوز بالدوري، فإذا ما تمكن الهلال من تحقيقه، فهو أمر ليس غريبًا، كون شخصية الزعيم كبيرة، ولكن النصر هو الذي يصحح أخطاءه باستمرار، ولا تجد حالة تشاؤم بين جماهيره.

وأضاف السالمي أن حالة من الخوف تنتاب جماهير الهلال، وتجعلهم غير واثقين من الفوز على الخليج، ليردّ وليد الفراج بأن النصراويين سيشجعون الخليج مثلما شجع الهلاليون القادسية، في مباراة الأمس.

وقال الفراج "النصراوي الآن سيكون مشجعًا للخليج، ويصبح من عشاق نيوم، ويكون من العشاق التاريخيين لنادي الفيحاء"، في إشارة إلى انتظار هدايا منافسي الهلال.