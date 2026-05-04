Al Qadsiah vs Al Nassr - Saudi Pro League
محمود خالد

وسط سخرية القادسية .. "هدف النصر غير صحيح"، ووليد الفراج: أنا عارف من بطل الدوري!

القادسية أشعل سباق الدوري..

أشعل الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، التحدي في دوري روشن السعودي، بفوزه على النصر بنتيجة (3-1)، في قمة الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وأصبح الهلال يمتلك فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع النصر إلى نقطتين، حال فوزه في مباراته المؤجلة، علمًا بأن كتيبة جورج جيسوس، تحل في الصدارة - حاليًا، برصيد 79 نقطة، بفارق خمس نقاط عن فريق سيموني إنزاجي.

    وليد الفراج: أنا عارف مين بطل الدوري!

    وقدم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، استفتاءً جماهيريًا حول من يستحق لقب بطل دوري روشن لموسم 2025-2026، وكانت الخيارات ما بين "النصر طبعًا" و"الهلال ولا تناقش" و"كان ودي الأهلي" و"القادسية كانت تستاهله".

    وبينما كان الفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، يوجه سؤاله لضيوف البرنامج، قال مازحًا إنه يعلم من هو بطل الدوري، فيما رفض الكشف عنه، مكتفيًا بالقول "العصفورة أخبرتني".

  • النصراويون يشجعون الخليج ونيوم والفيحاء

    وقال الناقد الرياضي محمد الشيخ، إن الهلال سيكون بطل الدوري، وأنه الفريق الأقوى على الإطلاق، كونه لم يتلقّ أي هزيمة حتى الآن.

    أما عن الناقد هاني الداود، فقد اختار النصر بطلًا للدوري، فيما قال الناقد إبراهيم العنقري، إن من يفوز باللقب يستحقه، والنصر كان صاحب أفضل مسار في المسابقة.

    في المقابل، أشار المحلل عماد السالمي إلى النصر "فنيًا" هو من يستحق الفوز بالدوري، فإذا ما تمكن الهلال من تحقيقه، فهو أمر ليس غريبًا، كون شخصية الزعيم كبيرة، ولكن النصر هو الذي يصحح أخطاءه باستمرار، ولا تجد حالة تشاؤم بين جماهيره.

    وأضاف السالمي أن حالة من الخوف تنتاب جماهير الهلال، وتجعلهم غير واثقين من الفوز على الخليج، ليردّ وليد الفراج بأن النصراويين سيشجعون الخليج مثلما شجع الهلاليون القادسية، في مباراة الأمس.

    وقال الفراج "النصراوي الآن سيكون مشجعًا للخليج، ويصبح من عشاق نيوم، ويكون من العشاق التاريخيين لنادي الفيحاء"، في إشارة إلى انتظار هدايا منافسي الهلال.

    "هدف النصر غير صحيح"

    وتطرق الخبير التحكيمي سمير محمود عثمان، للحديث بشأن القرارات التحكيمية، في مباراة الأحد، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله النصر عن طريق جواو فيليكس، لم يكن احتسابه قرارًا صحيحًا من قِبل حكم المباراة، بداعي وجود خطأ على أنجيلو في لقطة الهدف.

  • القادسية يسخر من النصر وبرنامج "دورينا غير"

    وفي سياق متصل، نشر نادي القادسية، عبر حسابه الرسمي، رسائل ساخرة بعد الفوز في قمة الجولة الحادية والثلاثين، حيث أعاد نشر تغريدة لعملاق الرياض، برسالة "الأرض أرضك يا نصر.. وين ماحطّت رحالك"، معلقًا "شكلك من الماضي بعد ما تعلمت، وباقي على خبر السنين.. اتعلّم. ليتك على طريا الخُبر ما تكلمت، وتبقى معي دايم ما تقدر تكلّم".

    ووجه القادسية رسالته للمرة الرابعة إلى النصر، بعبارة "كرر المحاولة.. السنة الجاية"، في إشارة إلى تحقيق بني قادس 4 انتصارات متتالية ضد رفاق كريستيانو رونالدو، خلال مباراتي الدور الأول والثاني في دوري روشن، بآخر موسمين.

    واستغل القادسية فوزه على النصر أيضًا، للسخرية من برنامج "دورينا غير"، حيث نشر مقطع فيديو، للإعلامي عبد الرحمن العامر وهو يسأل ضيوف البرنامج، والجميع توقع فوز النصر، معلقًا "طب والحين؟".

  • ما ينتظر النصر

    وبعد فوزه على الأهلي وخسارته أمام القادسية، لا يزال نادي النصر في اختبار ثقيل خلال شهر مايو، حيث يستعد لملاقاة الشباب والهلال تباعًا في دوري روشن السعودي، قبل أن يخوض نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مواجهة جامبا أوساكا الياباني، في السادس عشر من الشهر المُقبل.

    ويختتم النصر مشواره بملاقاة ضمك، علمًا بأن العالمي ضمن مقعدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، خلال الموسم الرياضي الجديد "2026-2027".

    مسيرة النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "صدارة" جدول الترتيب، برصيد 79 نقطة من 31 مباراة؛ وبفارق 5 نقاط عن الهلال صاحب "الوصافة"، مع تبقي لقاء مؤجل للزعيم.

    أيضًا.. تأهل الفريق النصراوي إلى نهائي مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع نادي جامبا أوساكا الياباني، بشكلٍ رسمي.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.