بعد مزاعم تهكمه على أحد أفراد الأسرة المالكة .. أول تعليق من وليد الفراج على أنباء شطب رخصته الإعلامية

الجدل كله يحوم حول مصادر دعم الهلال لصفقاته، حيث أصبح هذا هو الشغل الشاغل للبرامج الحوارية الرياضية.

هذا الجدل لم يتوقف رغم علم الجميع أن الأمير الوليد بن طلال قد استحوذ بالفعل على 70% من ملكية القلعة الزرقاء، ولم يعد النادي محدود الدعم كبقية منافسيه.

لكن قوة ميركاتو الهلال في صيف 2026 بالتعاقد مع جابرييل مارتينيلي، كريسينسيو سامرفيل وأولي واتكينز، أغاظ المنافسين ودفعهم للتشكيك أكثر ومطالبة الجهات المسؤولة بكشف الحقائق.

هذا الملف ناقشه وليد الفراج في برنامجه، حتى زعم البعض أنه تسبب في شطب رخصته الإعلامية وتحويله للتحقيق..



