تعرض باريس سان جيرمان لانتكاسة كبيرة في مساعيه للتعاقد مع أوليسي. فقد كان بطل الدوري الفرنسي معجبًا بالجناح منذ سنوات واعتبره هدفًا رئيسيًا، لكن بايرن ميونخ أوضح أنه غير مستعد للتفاوض. وقد عزز الموسم الرائع الذي قدمه أوليسي من عزم بايرن ميونخ.

سجل اللاعب الدولي الفرنسي 22 هدفاً و31 تمريرة حاسمة في 52 مباراة، مما جعله أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في النادي وشخصية مركزية في خططه طويلة المدى. على الرغم من الاهتمام المستمر من جانب باريس سان جيرمان، أفادت التقارير أن إدارة بايرن ميونخ أغلقت الباب أمام أي احتمال لانتقال اللاعب، مؤكدة أن الجناح غير متاح تحت أي ظرف من الظروف.