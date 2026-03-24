وكيل محمد صلاح يتحدث عن التكهنات المحيطة بخطوة النجم التالية بعد تأكيده أنه سيغادر ليفربول في الصيف

تأتي هذه الرسالة الحازمة من الممثل في أعقاب إعلان عاطفي للغاية من اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. وعلى الرغم من توقيعه على تمديد لعقده العام الماضي بهدف إبقائه في النادي حتى عام 2027، فقد تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء مسيرته الحافلة التي استمرت تسع سنوات قبل عام من الموعد المحدد. تزايدت التكهنات طوال موسم صعب، تفاقمت بسبب خلاف علني مع المدرب أرني سلوت، حيث أعرب اللاعب عن شعوره بأنه "تم التخلي عنه".

وفي كلمة وجهها مباشرة إلى المشجعين في مقطع فيديو مفاجئ، قال: "لم أتخيل أبدًا مدى عمق تأثير هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس في حياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".