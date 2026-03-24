Liverpool v West Ham United - Premier League
وكيل محمد صلاح يتحدث عن التكهنات المحيطة بخطوة النجم التالية بعد تأكيده أنه سيغادر ليفربول في الصيف

محمد صلاح
ليفربول
انتقالات
الدوري الإنجليزي الممتاز

أصدر وكيل أعمال محمد صلاح تحذيرًا شديد اللهجة لوسائل الإعلام والمشجعين عقب الإعلان المفاجئ للمهاجم عن رحيله عن ليفربول في نهاية الموسم. وقام رامي عباس بنفي الشائعات المتزايدة حول الوجهة المقبلة للاعب المصري بشكل قاطع، مؤكدًا أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، في الوقت الذي يستعد فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا لوداع أنفيلد في أجواء عاطفية.

    تأتي هذه الرسالة الحازمة من الممثل في أعقاب إعلان عاطفي للغاية من اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. وعلى الرغم من توقيعه على تمديد لعقده العام الماضي بهدف إبقائه في النادي حتى عام 2027، فقد تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء مسيرته الحافلة التي استمرت تسع سنوات قبل عام من الموعد المحدد. تزايدت التكهنات طوال موسم صعب، تفاقمت بسبب خلاف علني مع المدرب أرني سلوت، حيث أعرب اللاعب عن شعوره بأنه "تم التخلي عنه".

    وفي كلمة وجهها مباشرة إلى المشجعين في مقطع فيديو مفاجئ، قال: "لم أتخيل أبدًا مدى عمق تأثير هذا النادي وهذه المدينة وهؤلاء الناس في حياتي. ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح لا أستطيع شرحها بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي".

    عباس ينفي شائعات الانتقال

    في أعقاب الضجة الإعلامية الواسعة، لجأ الوكيل إلى منصة التواصل الاجتماعي «إكس» للتعليق على التكهنات المكثفة المحيطة بمستقبل موكله. تزايدت الشائعات بشكل كبير بعد ساعات قليلة من تأكيد اللاعب الدولي رحيله الوشيك عن ميرسيسايد. ومع توقع أن يصبح المهاجم لاعبًا حرًا مطلوبًا بشدة، ادعت العديد من وسائل الإعلام زورًا معرفتها بوجهته التالية. ولإسكات هذه الضجة، نشر الوكيل بيانًا صريحًا على غراره المعهود. وحذر قائلاً: "لا نعرف أين سيلعب محمد الموسم المقبل. وهذا يعني أيضًا أن لا أحد آخر يعرف. احذروا من الباحثين عن الشهرة الذين يسعون وراء عدد الزيارات."

  • الراغبون في الحصول على التوقيع يصطفون

    ورغم عدم وجود اتفاق مؤكد، فإن السباق على ضم خدمات الجناح الأسطوري سيهيمن بلا شك على فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتشير التقارير إلى أن نادي الاتحاد، أحد عمالقة الدوري السعودي للمحترفين، أجرى محادثات بشأن انتقال محتمل، مؤكداً رغبته الراسخة في جلب النجم إلى الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، برزت أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم كبدائل محتملة في حال سعى اللاعب إلى خوض تجربة جديدة خارج أوروبا. وباعتباره اللاعب الحر الأكثر شهرة في السوق، لن ينقصه العروض المربحة، على الرغم من أن العالم سيضطر إلى انتظار أي مستجدات رسمية من معسكره.

    التركيز يتجه نحو الفوز بالبطولات

    في الوقت الذي تستعر فيه الجدالات حول مستقبله، يركز ثالث أفضل هداف في تاريخ «الريدز» بشكل كامل على إنهاء موسمه الحالي بنجاح. وأصدر النادي بياناً أكد فيه رحيله في نهاية موسم 2025-2026، مشيراً إلى رغبته في توفير الشفافية للجماهير انطلاقاً من الاحترام والامتنان. وعلى الرغم من انتهاء مساعي الفريق للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تزال هناك فرصة لإضافة كأس الاتحاد الإنجليزي وميدالية أخرى في دوري أبطال أوروبا إلى خزانة الجوائز المليئة بالفعل.

