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Mohamed SalahGetty Images
علي سمير

"أندية لا يريد اللعب لها؟" .. وكيل صلاح يخرج برسالة تؤكد اقترابه من حسم مستقبله!

محمد صلاح
انتقالات
بيشكتاش
الهلال
الاتحاد
الأهلي
أستون فيلا
الدوري الأمريكي للشباب
دوري السوبر التركي
فنربخشه
ليفربول
الدوري الإنجليزي الممتاز

إلى أين يذهب لاعب ليفربول السابق؟

خرج رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح، من أجل إثارة المزيد من الجدل والغموض حول مستقبل لاعب ليفربول السابق في الميركاتو الحالي.

صلاح قرر إنهاء عقده بالتراضي مع ليفربول الموسم الماضي، ليكون متاحًا بالمجان، وسط أنباء حول انتقاله لأي من الدوري الأمريكي أو التركي أو السعودي، مع عدم استبعاد إمكانية استمراره في إنجلترا مع فريق آخر.

  • ماذا قال رامي عباس؟

    تزامنًا مع اشتعال التكهنات حول انتقال صلاح لنادي بشكتاش التركي، قال وكيل صلاح عبر حسابه على منصة إكس:"نحن لا نعرف أين سيلعب محمد الموسم القادم، ولكن ربما نكتشف ذلك قريبًا".

    وأضاف في تغريدة أخرى:"ليس من أسلوبنا أن نتناقش حول الأندية التي لا يريد صلاح الانضمام لها، هذا فقط من أجل تفادي الضوضاء".





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  • salahGetty Images

    جماهير بشكتاش تتفاعل

    وسط الأنباء الأخيرة حول اهتمام بشكتاش بالتعاقد مع صلاح، قامت جماهير النادي التركي بالتعليق على تغريدتي رامي عباس، طمحًا في لفت نظر وكيل أعمال النجم المصري.

    ووضع أحد المشجعين صورة تم تركيبها لصلاح بقميص بشكتاش، بالإضافة إلى جمل أخرى تطالب صاحب الـ34 سنة بالبقاء في أوروبا والانتقال لتركيا.

  • Mohamed SalahGetty Images

    مؤتمر بشكتاش يثير حماس الجمهور بشأن ضم صلاح

    عقد نادي بشكتاش في حضور رئيسه سردال أدالي، أمس الخميس، مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الوافد الجديد البلجيكي لياندرو تروسارد للجماهير، التي ملأت مدرجات ملعب توبراش.

    وفي نفس اللحظة التي يُعقد بها المؤتمر، نشر حساب النادي التركي عبر منصة "إكس" الفيديو التقديمي للصفقة، والتي يظهر به المغني الشهير مراد بوز، ومن خلفه ركزت الكاميرات على القارة الأفريقية المرسومة على الحائط .. هذا المشهد فسره البعض بأنه إشارة لاقتراب التعاقد مع نجم القارة السمراء المصري محمد صلاح.

    ورد الجماهير على الفيديو عبر المؤتمر الصحفي مباشرةً أمام الرئيس سردال أدالي، حيث هز هتاف "يا الله بسم الله، محمد صلاح"، استاد توبراش.

    من جانبه، رد رئيس بشكتاش على هتافات الجماهير، بابتسامة عريضة، دون الرد بإجابة شافية لرغبة الجماهير.

    فيما أوضح مصدر من داخل بشكتاش تطورات الموقف بشأن ضم المفاوضات مع محمد صلاح، لتوقيع عقود انتقاله للأبيض والأسود في صيف 2026..

    وفي تصريحات لموقع "كورة بلس"، أشار إلى اهتمام النادي التركي بالفعل بضم الجناح المصري، بجانب انفتاح الأخير على تلك الخطوة، لكن بشرط تقاضي 15 مليون يورو، وهو الرقم الذي تعجز خزينة بشكتاش عن توفيره.


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  • رفض سعودي لصلاح

    الرغبة التركية الجامحة في ضم محمد صلاح، يقابلها على الجانب الآخر رفض سعودي للتعاقد مع صاحب الـ34 عامًا..

    مسؤولو الكرة السعودية لديهم الرغبة بالفعل في التعاقد مع المصري، لكن الرفض يأتي من الإعلام وقطاع من الجماهير، بداعي تراجع مستوى اللاعب في الموسم الماضي، بجانب سنه، في ظل مطالب التعاقد مع لاعبين صغار في السن.

    هذا الرفض مدعوم كذلك بفشل عدد من اللاعبين الكبار في التألق بدوري روشن السعودي ككريم بنزيما ونيمار دا سيلفا جونيور.