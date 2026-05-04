"اتخذ هذا القرار الحاسم!".. وكيل سيموني إنزاجي يكشف رسميًا حقيقة طلب مدرب الهلال التعاقد مع رافينيا من برشلونة

حسم فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال، "الجدل" بشأن طلب المدرب الإيطالي بعض الصفقات، في الميركاتو الصيفي القادم.

إنزاجي يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ إلا أن مستقبله أصبح غامضًا بشكلٍ كبير، بسبب تذبذب أداء ونتائج الفريق الأول معه.

ورغم هذا الغموض في مستقبله؛ ذكرت بعض التقارير أن المدير الفني الإيطالي طلب صفقات صيفية بعينها، مثل النجم البرازيلي رافينيا دياز.