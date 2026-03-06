وكيل سكوت ماكتوميناي متوقع وصوله إلى إيطاليا في ظل سعي نابولي لتجديد عقده وسط أنباء عن عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

من المقرر أن يكون شهر مارس حاسماً بالنسبة لمستقبل اللاعب الاسكتلندي، حيث من المقرر أن يصل ممثلوه إلى نابولي لإجراء مباحثات رسمية. ووفقاً للتقارير، فقد أعرب النادي بالفعل عن رغبته الواضحة في تمديد عقده الحالي، الذي من المقرر أن ينتهي في عام 2028. ويقال إن ماكتوميناي "يشعر وكأنه إله" في نابولي، مما يوفر خلفية إيجابية للمفاوضات المقبلة.

تأتي هذه الخطوة وسط شائعات مستمرة بأن الأندية الإنجليزية تراقب وضعه. ومع ذلك، فقد تطرق اللاعب نفسه مؤخرًا إلى هذه الشائعات، قائلاً: "لم يتواصل وكيلي مع أي شخص بخصوص مستقبلي. إنه يتحدث فقط معي ومع النادي. لم يقل أي شيء للصحف. أنا سعيد للغاية هنا، وبالنسبة لي، أنا لاعب في نابولي؛ هذا كل ما أفكر فيه. المستقبل مهم للغاية وأرى نفسي في نابولي لفترة طويلة".