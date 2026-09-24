وعلى الرغم من موقف أرتيتا، لم يكن مارتينيلي يفتقر إلى المهتمين البارزين في أنحاء أوروبا. وأكد كاسيب أن أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لم يُكشف عن أسمائها، إلى جانب فرق من الدرجة الأولى في إيطاليا وألمانيا، حاولت ضمّ توقيع الجناح قبل أن يختار الوجهة الآسيوية.

وفي خضمّ شرحه لقرار اختيار الهلال بدلاً من البقاء في أوروبا، أشار كاسيب قائلاً: "هل تلقّى عروضاً؟ نعم فعل. كانت لدينا عروض من أندية إيطالية، وعروض من ألمانيا، وعروض من أندية أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنها كانت لحظة أعتقد أنه كان بحاجة فيها، وأرادها هو أيضًا، إلى أن يصفّي ذهنه قليلاً، وأن يغيّر الأجواء."

وأشاد كاسيب برؤية النادي السعودي، مشيراً إلى تحوّل أوسع في استراتيجية الاستقطاب في الشرق الأوسط التي تستهدف المواهب الشابة. وقال: "لقد انتقل إلى أكبر نادٍ في آسيا ليكون جزءاً من مشروع طموح جداً. هذا هو التوجّه في كرة القدم العربية في الوقت الحالي، إنهم يغيّرون الطريقة التي يريدون بها التعاقد مع اللاعبين. لقد كانوا يحاولون فعل ذلك، أي خفض متوسط أعمار الدوري، وقد جذب مشروعهم الكثير من الاهتمام."