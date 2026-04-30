Chelsea v Leeds United - Emirates FA Cup Semi Final
بعد ظهوره مع بيلينجهام .. وكيل إنزو فيرنانديز: هذا سر زياراته لمدريد وسنرى ما سيحدث بعد المونديال!

هل يرحل اللاعب عن تشيلسي في الميركاتو القادم؟

تحدث وكيل أعمال إنزو فرنانديز عن التكهنات المتزايدة حول مستقبل لاعب الوسط في تشيلسي، وذلك عقب زيارة قام بها مؤخرًا إلى العاصمة الإسبانية مدريد.

وشوهد اللاعب الدولي الأرجنتيني في بطولة مدريد المفتوحة، حيث انتشر مقطع فيديو له وهو يحيي نجم ريال مدريد جود بيلينجهام أثناء تواجده بين المشجعين.

    قام خافيير باستوري، نجم باريس سان جيرمان السابق الذي يمثل الآن فرنانديز، بنفي المزاعم التي تفيد بأن موكله يسعى للانتقال إلى مدريد.

    وقد اشتدت التكهنات بعد ظهور صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فرنانديز وهو يحضر بطولة مدريد المفتوحة برفقة زميليه في تشيلسي مارك كوكوريلا وجواو بيدرو، حيث شوهد أيضًا وهو يحيي بيلينجهام.

    ويأتي ذلك بعد مرور شهر على اتخاذ تشيلسي إجراءات تأديبية ضد لاعب الوسط بسبب ما اعتبره النادي سلوكًا غير مهني وإشارة محتملة إلى رغبته في الانتقال.

    وفي حديثه إلى صحيفة "آس" الإسبانية، أوضح باستوري الموقف وراء زيارات اللاعب المتكررة إلى إسبانيا.

    وقال باستوري: "يُقال الكثير، لكن الحقيقة هي أنه لا يحدث شيء في الواقع. إنه يركز على إنهاء الموسم بقوة مع تشيلسي". وأضاف: "صحيح أنه أدلى ببعض التعليقات التي ربما لم تكن مثالية في ذلك الوقت، لكنه لم يقل أي شيء غير عادي. لقد تحدث ببساطة عن مدريد، التي يحبها حقاً".


    "سنرى ما سيحدث"

    على الرغم من جاذبية ملعب سانتياجو برنابيو، أصر باستوري على أن هذه الزيارات ذات طابع شخصي وليست مهنية. وأشار إلى أن الفائز بكأس العالم 2022 تربطه علاقات وثيقة بالمدينة لا علاقة لها بأي انتقال محتمل.

    وأضاف الوكيل: "كلما حصل على يوم عطلة، يأتي إلى مدريد لأنني موجود هناك ولأن لديه الكثير من الأصدقاء في المدينة". "هذا كل ما في الأمر، لا أكثر".

    كما كان باستوري حازماً بشأن أهداف فرنانديز قصيرة المدى، مؤكداً أن اللاعب لا يزال محافظًا على أقصى درجات الاحترافية، على الرغم من الخلافات السابقة مع إدارة تشيلسي.

    وقال: "الهدف هو إنهاء الموسم بشكل جيد مع تشيلسي، وتقديم أداء قوي في كأس العالم، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث"، تاركاً الباب مفتوحاً قليلاً للمستقبل، مع إعادة التأكيد على تركيز اللاعب الحالي على استعدادات "البلوز" لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    تطور دور اللاعب الأرجنتيني في ستامفورد بريدج بشكل ملحوظ تحت قيادة مدربين مختلفين، وهي سمة يرى باستوري أنها تجعله يمثل قيمة هائلة لأي فريق من الفرق الكبرى.

    وقال باستوري، رداً على سؤال حول كيفية اندماج فرنانديز في فريق مثل ريال مدريد: "لقد لعب في عدة مراكز. وعلى مدار العامين الماضيين، تغير دوره بشكل كبير".

    "تحت قيادة إنزو ماريسكا، لعب في مركز أكثر تقدماً. أما مع ليام روسينيور، فقد شارك أكثر كلاعب وسط دفاعي"، تابع الوكيل. "في المنتخب الأرجنتيني، تم استخدامه أيضًا كلاعب رقم 8 متقدم، حيث يتقدم إلى الأمام ويساهم في تسجيل الأهداف. لقد قضى موسمين سجل خلالهما الكثير من التمريرات الحاسمة والأهداف، لذا من الطبيعي أن ينظر إليه المدربون على أنه لاعب هجومي أكثر منه دفاعي. ومع ذلك، فهو يمكنه الأداء بشكل مريح في كلا الدورين".

    الغموض مستمر

    ورغم أن تصريحات وكيل اللاعب تبعث على بعض الطمأنينة لدى جماهير تشيلسي، إلا أن التقارير تشير إلى أن النادي قد يكون مستعدًا لبيعه في حال وصول عرض مالي كبير.

    وباعتباره أحد أغلى اللاعبين في تاريخ البريميرليج، حيث كلف النادي مبلغًا قياسيًا قدره 106.8 مليون جنيه استرليني في صفقة انتقاله من بنفيكا عام 2023، لا يزال فرنانديز ضمن أغلى اللاعبين في تاريخ كرة القدم. ويُقال إن تشيلسي سيطلب مبلغًا كبيرًا للتخلي عن لاعب يمتد عقده حتى يونيو 2032.

    وأشاد المدرب المؤقت كالوم مكفارلين مؤخرًا بمرونة لاعب الوسط بعد هدفه الحاسم في المباراة ضد ليدز في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

    وقال مكفارلين: "أكثر ما أثار إعجابي فيه هو أنه عندما فشلت الخطة التكتيكية وكان ليدز متفوقًا، أظهر أنه مقاتل ومحارب". "لا نحتاج إلى خطة لعب مثالية في تلك اللحظات لأنه سيركض ويتنافس ويقوم بالتصدي ويحفز اللاعبين. لذلك أعتقد أن هذا كان العامل الحاسم في المباراة".

