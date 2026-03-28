وكيل أعمال روميلو لوكاكو يسعى إلى التوصل إلى تسوية مع نابولي في ظل رفض المهاجم العودة إلى التدريبات

وفقًا لشبكة "سكاي"، يُقال إن ممثلي لوكاكو يجرون حاليًا محادثات مكثفة مع إدارة نابولي بهدف تهدئة الخلاف المتصاعد بين اللاعب والنادي. تصاعدت التوترات بشكل كبير بعد أن اختار المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا البقاء في أنتويرب للتدرب في عيادة خاصة بدلاً من العودة إلى إيطاليا كما طُلب منه. وفقًا لتقارير من إيطاليا، فإن الهدف الأساسي من هذه المحادثات هو ضمان ألا تؤدي هذه الحالة إلى عقوبات رسمية أو استبعاد طويل الأمد من تشكيلة الفريق الأول.

يتحول نابولي من فرض عقوبات مالية إلى البحث عن حل وسط، مفضلاً التوصل إلى تسوية سلمية بدلاً من إصدار إنذار رسمي. يأمل الطرفان في التوصل إلى حل نهائي في غضون 72 ساعة لتسهيل عودة لوكاكو إلى إيطاليا.