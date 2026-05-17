"وكيلي يتحدث مع ريال مدريد ولكن مستمر في بنفيكا بنسبة 99%" .. مورينيو يرد بصراحة على مفاوضات الملكي
مورينيو يتحدث عن الشائعات المتعلقة بانتقاله إلى ريال مدريد
بعد فوز بنفيكا 3-1 على إستوريل في ختام موسمه المحلي، تحدث مورينيو أخيرًا بصراحة عن مستقبله.
ورغم قيادة «النسور» إلى سلسلة من المباريات دون هزيمة في الدوري هذا الموسم، إلا أن احتلال المركز الثالث أثار تساؤلات حول استمراره في منصبه، ولم يفعل «المدرب المميز» الكثير لتهدئة الشائعات حول انتقاله إلى البرنابيو.
وفي حين تحدث بإعجاب عن تشكيلته الحالية، أكد أن الاتصال الرسمي مع «البلانكوس» أصبح وشيكًا.
وقال مورينيو عبر تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: "كنت سعيداً كل يوم في بنفيكا. أخبرت اللاعبين بذلك الليلة، أنني كنت سعيداً حقاً معهم كل يوم".
ومع ذلك، انتقل سريعاً إلى الموضوع الشائك، مضيفاً: "لم أسمع أي شيء من ريال مدريد حتى الآن، لكن لا أحد منا ساذج، وهناك محادثات بين [وكيل أعمالي] جورج [مينديش] والرئيس وإدارة النادي. سأتحدث شخصياً إلى ريال مدريد الأسبوع المقبل، وسأتخذ قراري حينها. حتى الآن، لم تجر سوى محادثات بين ريال مدريد وخورخي مينديز، وليس معي".
توقعات الـ 99 في المائة
على الرغم من إغراء العودة إلى العاصمة الإسبانية للمرة الثانية، أصر مورينيو على أن البقاء في البرتغال لا يزال احتمالاً قوياً للغاية. وأشار إلى العرض المالي المربح الذي طرحه رئيس بنفيكا روي كوستا كسبب محتمل لبقائه في مكانه. ويبدو أن المدرب يوازن بين ولائه للمشروع في ملعب «إستاديو دا لوز» ومكانة العودة إلى أحد أكبر المناصب في عالم كرة القدم.
قال المدرب البرتغالي: "هناك احتمال بنسبة 99 في المائة أن أبقى في بنفيكا، لأن لدي عقدًا مع بنفيكا، وبالإضافة إلى ذلك، لدي عرض تجديد لم أره بعد، لكن وكيل أعمالي قال إنه عرض ممتاز".
على الرغم من هذا التوقع، لم يخفِ حقيقة أن هناك أمورًا جادة على وشك الحدوث، حيث أشار إلى: "أبلغني وكيل أعمالي أنه قد تكون هناك حالة حقيقية وخطيرة مع ريال مدريد، وأنا لا أنكر ذلك. لكن في الوقت الحالي، لم أوقع أي عقد مع ريال مدريد".
الصفقات المحتملة والخطط التكتيكية
وفي حال تحقق هذه الخطوة، تشير التقارير إلى أن مورينيو يخطط بالفعل لإعادة تشكيل تشكيلة ريال مدريد. ومن بين الشائعات الأكثر إثارة للدهشة تلك التي تتحدث عن محاولة التعاقد مع لاعب دولي إنجليزي يلعب حالياً في الدوري الإسباني من ناديه السابق مانشستر يونايتد.
ويُقال إن مورينيو حريص على التعاقد شخصياً مع ماركوس راشفورد، مما قد يعرقل محاولات برشلونة لتحويل صفقة إعارة الجناح إلى صفقة انتقال نهائية.
وبصرف النظر عن اللاعبين، حدد مورينيو عدة مشكلات نظامية في البرنابيو يشعر أنه قادر على حلها. وأهمها هو ما يُنظر إليه على أنه نقص في السلطة داخل غرفة الملابس وأزمة اللياقة البدنية التي عانى منها الفريق. ويقال إنه يعتزم المطالبة بالالتزام التام، وسيسعى إلى إصلاح سياسات النادي في فترة ما قبل الموسم وسياسات التناوب لتقليل تكرار الإصابات العضلية التي أعاقت الفريق خلال الموسمين الماضيين.
العقبات المالية التي يواجهها فلورنتينو بيريز
في حين يركز بيريز حاليًا على الانتخابات الداخلية للنادي، فإن مسار إعادة مورينيو ينطوي على التزامات مالية كبيرة.
ونظرًا لأن الموسم قد انتهى للتو، فقد انفتحت نافذة فرصة محددة تتطلب من ريال مدريد التحرك بسرعة إذا أرادوا تفعيل رحيله. ومع ذلك، فإن استقطاب المدرب من لشبونة لن يكون مسعىً مجانيًا للعملاق الإسباني.
وفقاً لتقارير حديثة، سيتطلب إقناع المدرب بالرحيل عن بنفيكا أن يدفع ريال مدريد تعويضاً يقارب 7 ملايين يورو للنادي البرتغالي.
ويُقال إن هذا المبلغ تم الاتفاق عليه كضمانة لبنفيكا. ومع استعداد مورينيو للقاء مسؤولي ريال مدريد في الأيام المقبلة، لن يضطر المشجعون إلى الانتظار طويلاً لمعرفة ما إذا كان بيريز مستعداً لإعطاء الضوء الأخضر للصفقة وإعادة "المدرب الخاص" لخوض تجربة ثانية.