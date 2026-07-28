وكيله يكشف: ليفاندوفسكي رفض 200 مليون يورو من السعودية من أجل برشلونة.. ولابورتا وعده بالعودة!

كشف بيني زهافي، وكيل أعمال المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، عن الكواليس التي دفعت هداف برشلونة السابق لمغادرة قلعة الكامب نو والانتقال إلى صفوف نادي شيكاغو فاير في الدوري الأمريكي الممتاز.

وأوضح زهافي في تصريحات خص بها وسائل إعلام بولندية ونقلتها "سبورت" أن رغبة اللاعب ورئيس النادي جوان لابورتا كانت تتجه نحو التجديد والاستمرار لعام إضافي، إلا أن الرؤية الفنية والرياضية التي حسمها المدير الرياضي ديكو والمدير الفني هانزي فليك غيرت مسار الأحداث وجعلت الطرفين يفكران في خيارات جديدة انتهت بتجربة أمريكية واعدة.



