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هيثم محمد

وكأن ديكو لا يعرف إلا ميلانو في العالم .. برشلونة ورحلة البحث عن "المستحيل" في إنتر

فقرات ومقالات
انتقالات
إنتر
الدوري الإيطالي
برشلونة
الدوري الإسباني
فيديريكو ديماركو
أليساندرو باستوني
لاوتارو مارتينيز

لاعب جديد من بطل إيطاليا على رادار بطل إسبانيا

يقترب سوق الانتقالات الصيفية من نهايته ويواصل برشلونة هوايته في البحث عن المستحيل في ميلانو، محاولة هي الثالثة بضم أحد لاعبي إنتر، وهذه المرة التقارير تتحدث عن الظهير فيديريكو ديماركو.

حاول برشلونة هذا الصيف أولًا مع أليساندرو باستوني، ثم قيل إنه استهدف لاوتارو مارتينيز كبديل لصفقة خوليان ألفاريز المتعثرة، وهاهو الآن يحاول التخلص من أليخاندرو بالدي بمبادلته مع أفضل لاعب في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، فما سر إصرار إدارة النادي الكتالوني على نجوم النيراتزوري؟

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    صفقات مستحيلة

    بالحديث عن ديماركو، فهو لاعب يعد في إنتر من الأعمدة الرئيسية ومفتاح لعب مهم في خطة 3-5-2 سواء مع كيفو الآن وإنزاجي من قبله بسبب إمكانياته الهجومية ودقة تمريراته وأهدافه التي قادته لكسر الرقم القياسي للمساهمات التهديفية لأي مدافع بالدوري الإيطالي في الموسم الماضي حيث قاد الفريق للثنائية المحلية، وتُوج هو شخصيًا بجائزة أفضل لاعب في المسابقة.

    إنتر رفض فكرة التفريط في ديماركو بحسب "ماتيو موريتو" ولم يدخل حتى في مفاوضات أولية للاستماع لعرض برشلونة بالنظر لأهمية اللاعب وبداية الموسم وتبقي أيام قليلة على انتهاء سوق الانتقالات، نفس الموقف فيما يخص لاوتارو مارتينيز عقب تجدد شائعات ربطه بالنادي الكتالوني في الأيام الماضية، وحتى مع الحديث عن عرض يتخطى 100 مليون يورو كان موقف إنتر واضحًا، القائد ليس للبيع مهما كان العرض بالنظر لدوره داخل وخارج الملعب، واستقرار اللاعب في ميلانو هو وعائلته بشكل جيد مثل ديماركو.

    الحالة الثالثة هذا الصيف كانت أليساندرو باستوني، والذي بحسب التقارير كان يحظى بإعجاب المدير الرياضي ديكو وتفاوض معه شخصيًا وأقنعه بالانضمام لبرشلونة ليقف هانسي فليك ضد الصفقة بسبب عدم اقتناعه بملائمة اللاعب لأسلوب لعبه، ولكن في إيطاليا كانوا يرسمون صورة مختلفة عما يرسمه الإعلام الإسباني.

    الحديث في إيطاليا كان عن أن إنتر لا يمانع رحيل مدافعه حال وصول عرض مناسب، والعرض المناسب بالنسبة للنيراتزوري كان في حدود 80 مليون يورو، المبلغ الذي بحسب التقارير لم يصل له برشلونة واكتفى بحاجز الستين وأقل بعرض لاعبين من صفوفه مثل بالدي وفورت على إنتر، ما يعني أن حتى لو باستوني نفسه كان موافق ولكن الصفقة كانت شبه مستحيلة.

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    كيف يخطط برشلونة؟

    سوق انتقالات برشلونة هذا الصيف يسير بشكل جيد فيما يخص الصفقات التي حسمها مثل أنتوني جوردون، رودري، وكريم أديمي لأنه لبى طلبات الأندية السابقة لهؤلاء اللاعبين، وبالتالي حُسمت الصفقات.

    ولكن في حالة كانسيلو مثلًا، تأخر الحسم لأن برشلونة كان يأمل في تراجع الهلال عن طلباته أو تخفيضها، كما هو الحال في سعيه مع ألفاريز وهو يعلم تمامًا طلبات أتلتيكو وتعنته ورغم ذلك يصر ويضغط، حالة مشابهة لما يفعله بالتفكير في لاعبي إنتر.

    قد يكون لاوتارو وديماركو وباستوني مناسبون لأسلوب الفريق ولكن فكرة نقلهم إلى برشلونة شبه مستحيلة بالنظر للظروف العامة ووضعهم في ناديهم ومطالب الأخيرة المادية، ولكن رغم ذلك يُصر ديكو على التفكير في هؤلاء كحلول لدعم صفوفه، ما يثير التساؤلات حول كيف يخطط المدير الرياضي لسوق انتقالات برشلونة، وكيف تتم عملية البحث عن لاعبين مناسبين لدعم الفريق، وهل يتم دراسة الملف بصورة كاملة أم فقط التركيز على مدى ملائمته فنيًا دون الأخذ في الاعتبار حتى رأي المدرب كما حدث في حالة باستوني، أو بقية الاعتبارات من قيمة الصفقة ووضع اللاعب وعلاقته مع ناديه.

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