وكالة أنسا: بيع ملعب سان سيرو، وتوجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في بلدية ميلانو بالإضافة إلى مديرين في ناديي إنتر وميلان

فصل جديد في المسلسل الدرامي المتعلق ببيع ملعب مياتزا إلى إنتر وميلان.
أفادت وكالة أنسا أنه في صباح اليوم، الثلاثاء 31 مارس 2026، جرت عمليات تفتيش في بلدية ميلانو، وفي ملعب M-I الخاص بناديي ميلان وإنتر، وفي منازل المديرين التنفيذيين والمستشارين السابقين للفريقين، والمدير العام لقصر مارينو، كريستيان مالانغوني، بالإضافة إلى المستشارين السابقين جيانكارلو تانكريدي وآدا دي سيزاريس.
وبذلك نفذ أفراد وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للحرس المالي في ميلانو أمرًا صادرًا عن القاضي روبرتو كريبالدي، الذي وافق على طلب المدعين العامين جيوفانا كافاليري، وباولو فيليبيني، وجيوفاني بوليتزي، المنسقين للتحقيق في بيع ملعب سان سيرو.