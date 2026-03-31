CM Grafica san siro stadio inter milan 2026
وكالة أنسا: بيع ملعب سان سيرو، وتوجيه الاتهام إلى مسؤولين سابقين في بلدية ميلانو بالإضافة إلى مديرين في ناديي إنتر وميلان

وجود قوات الحرس المالي في مقر بلدية ميلانو وفي ملعب M-I.

فصل جديد في المسلسل الدرامي المتعلق ببيع ملعب مياتزا إلى إنتر وميلان.


أفادت وكالة أنسا أنه في صباح اليوم، الثلاثاء 31 مارس 2026، جرت عمليات تفتيش في بلدية ميلانو، وفي ملعب M-I الخاص بناديي ميلان وإنتر، وفي منازل المديرين التنفيذيين والمستشارين السابقين للفريقين، والمدير العام لقصر مارينو، كريستيان مالانغوني، بالإضافة إلى المستشارين السابقين جيانكارلو تانكريدي وآدا دي سيزاريس.


وبذلك نفذ أفراد وحدة الشرطة الاقتصادية والمالية التابعة للحرس المالي في ميلانو أمرًا صادرًا عن القاضي روبرتو كريبالدي، الذي وافق على طلب المدعين العامين جيوفانا كافاليري، وباولو فيليبيني، وجيوفاني بوليتزي، المنسقين للتحقيق في بيع ملعب سان سيرو.



  • ويُشتبه في تهمة التلاعب في المناقصة وكشف أسرار العمل: وهي الجرائم المنسوبة إلى المستشارين البلديين السابقين جيانكارلو تانكريدي وآدا دي تشيساريس، وإلى سيمونا كولاريني (المسؤولة السابقة عن قطاع التجديد الحضري في بلدية ميلانو والمسؤولة الوحيدة آنذاك عن الإجراءات المتعلقة بالملعب)، وإلى فابريزيو غريناومارتا سباني، وهما مستشاران لناديي إنتر وميلان على التوالي.


    ومن بين المشتبه بهم أيضًا أليساندرو أنتونيلو (الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنتر، ويعمل حاليًا في مرسيليا)، ومارك فان هوكسلوت وجوزيبي بونومي، أحدهما مدير سابق في إنتر والآخر رئيس شركة سبورت لايف سيتي، وهي شركة تابعة لميلان.


    الفرضية التي يتعين التحقق منها هي أن بيع ملعب مياتزا من بلدية ميلانو إلى إنتر وميلان مقابل 197 مليون يورو كان عملية ربما تكون قد فضلت المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.

    ويُشتبه في أنه تم استخدام قانون الملاعب لدعم مشروع تطوير المنطقة، وبالتالي دعم شركات بناء معينة.

    • إعلان
