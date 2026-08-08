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علي رفعت

وقفوا لوداع خورخي ميسي في بطولة الثلاثة أشواط: بشرى فليك وفرصة حمزة المهدرة.. عبد الكريم يحتاج للنظر إلى رافينيا!

فقرات ومقالات
أودينيزي ضد برشلونة
أودينيزي
برشلونة
وديات الأندية
نوتنجهام فوريست ضد برشلونة
نوتنجهام فوريست
حمزة عبد الكريم
رافينيا

حمزة لعب 60 دقيقة!

واصل نادي برشلونة الإسباني خوض تجاربه التحضيرية لمنافسات الموسم الكروي الجديد في مدينة أوديني الإيطالية عبر مشاركة استثنائية غريبة من نوعها في الكرة الحديثة، حيث يتواجد الفريق الكتالوني في بطولة مصغرة تعتمد على نظام الأمسية الواحدة حيث لعب شوط أمام أودينيزي الإيطالي وآخر أمام نوتنجهام فورست الإنجليزي.

وتأتي هذه المشاركة غير التقليدية تحت إشراف المدير الفني الألماني هانز فليك الذي يستغل هذه المباريات لإخضاع المنظومة التكتيكية للاختبار واختبار الجاهزية البدنية والعصبية للاعبين الشباب والأساسيين في ظروف تنافسية تتسم بالسرعة العالية وضغط الوقت.

شهدت مواجهة نوتنجهام وقوف اللاعبين دقيقة صمت على روح خورخي ميسي والد أسطورة نادي برشلونة الذي توفي صباح السبت.

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    نظام كروي استثنائي

    تعتمد هذه البطولة الإيطالية على هيكل تنظيمي كلاسيكي غاب عن الأندية الأوروبية الكبرى لعقود طويلة، وهو نظام البطولات المصغرة التي تقام فعالياتها في أمسية واحدة. 

    وتقسم البطولة إلى ثلاثة أشواط مستقلة مدة كل شوط منها 45 دقيقة كاملة، حيث يخوض كل فريق مشارك مواجهتين متتاليتين أمام خصمين مختلفين. 

    ولا مجال لإيقاف اللقاءات على نتيجة التعادل، إذ يُلجأ مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال انتهاء الـ 45 دقيقة بالتعادل لحسم هوية الفائز. 

    وبحسب اللائحة المنظمة، يحصل الفريق الفائز في الوقت الأصلي على ثلاث نقاط كاملة، بينما يحصل الفائز عبر ركلات الترجيح على نقطتين، وينال الخاسر بركلات الترجيح نقطة واحدة، في حين لا يحصل الخاسر في الوقت الأصلي على أي نقاط. 

    وفي ختام الأشواط الثلاثة، يُتوج بالبطولة الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط، وفي حال التساوي في مجموع النقاط يتم الاحتكام إلى فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة، وأخيرًا نتيجة المواجهة المباشرة أو القرعة لتحديد البطل المتوج بالكأس.

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    لماذا لا يركض حمزة مثل رافينيا؟

    شهدت المواجهة الأولى أمام الفريق الإنجليزي تباينًا واضحًا في معدلات الحركة والركض بدون كرة بين الجناح البرازيلي رافينيا البالغ من العمر 29 عامًا، والمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم صاحب 18 عامًا، قد تكون قد أثارت بعض النقد للنجم المصري.

    ورغم تفهم الجهاز الفني لاختلاف الأدوار والواجبات التكتيكية الموكلة إلى كل منهما داخل الرقعة الخضراء، حيث يلتزم عبد الكريم بتثبيت قلبي دفاع الخصم في العمق والعمل كمحطة هجومية ارتكازية لاستلام الكرات الطولية، إلا أن المهاجم الواعد بات مطالبًا بزيادة معدلات حركيته والتخلص من حالة الجمود التي تظهر عليه أثناء بناء الهجمات. 

    النظر بتمحص وتركيز إلى تحركات رافينيا الكثيفة وقدرته المستمرة على الضغط والتحرك في المساحات يوفر درسًا فنيًا ثمينًا لعبد الكريم، من أجل تطوير نمط حركته وغزو المناطق الخالية دون الإخلال بمهامه الأساسية كقلب هجوم صريح.


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    الفرصة الضائعة ورصيد الثقة

    سجلت مجريات المباراة ضد نوتنجهام نقطة سلبية تمثلت في إهدار حمزة عبد الكريم لفرصة محققة للتسجيل أمام المرمى، بعدما تسلم كرة مرتدة من الحارس وسددها دون التوجيه الكافي لتقع سهلة في يد حارس الخصم الإنجليزي.

    ورغم أن هذه اللقطة الفنية عكست استعجالًا ونقصًا في السرعة الإدراكية لحظة التنفيذ، إلا أن الإشارة الإيجابية الأبرز والأكثر أهمية جاءت من المدرب هانز فليك الذي قرر إبقاء اللاعب المصري في الملعب مع بداية الشوط الثالث أمام أودينيزي، متجاهلًا قرار التبديل الذي شمل أسماء بارزة في خط الهجوم مثل فيرمين لوبيز ورافينيا. 

    واستمر عبد الكريم على أرضية الملعب حتى الدقيقة 15 من المواجهة الثانية، ليتم إستبداله بعد خوضه ساعة كاملة مجزأة بين المباراتين، مما يعكس ثقة الجهاز الفني الكبيرة في مقوماته البدنية ورغبتهم الصادقة في منحه الحمل البدني الكافي لتطوره مع الفريق الأول.


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  • flickGetty Images

    بيت القصيد

    الأخطاء الميدانية والفرص المهدرة في هذه المرحلة الإعدادية ليست سوى دروس قاسية وضرورية لصنع مهاجم حاسم يملك القدرة على مقارعة الكبار في المستويات العالية. 

    ويمثل منح عبد الكريم أحمالًا بدنية أكبر وساعات لعب أطول مقارنة برفاقه إشارة صريحة وبشرى سارة تؤكد أن المهاجم الشاب يحظى بدعم مدربه الألماني وثقته المطلقة، بشرط أن يواصل العمل الجاد، ويستوعب التعليمات الموكلة إليه، ويتعلم من تحركات زملائه لتطوير نسق أدائه الحركي والفني في قادم المباريات.