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علي سمير

حقيقة وفاة والد ميسي .. المصادر تثير الشكوك وصمت عائلة الأرجنتيني يدفعنا نحو الانتظار

ليونيل ميسي
الأرجنتين
إنتر ميامي
برشلونة
الدوري الإسباني
الدوري الأمريكي للشباب

ليست المرة الأولى

مرة أخرى، تنتشر الأنباء حول وفاة "خورخي" والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسط رحلة طويلة مع المرض، ولكن أين الحقيقة؟

العديد من التقارير الصحفية انتشرت اليوم، السبت، والتي تؤكد وفاة والد ميسي عن عمر يناهر 68 عامًا، بمدينة روساريو الأرجنتينية.

وقال موقع "infobae" وشبكة "روساريو 3" إن والد ميسي توفي بعد الخضوع لفترة طويلة للعلاج من مرض مزمن.


  • ما هي القصة؟

    الخبر انتشر عبر مختلف المواقع، ولكن المثير في الأمر، أن أغلب الصحف العالمية الرياضية المتخصصة لم تنقله باستثناء صحيفة "أوليه" الأرجنتينية، مما أثار الشكوك في البداية حول وفاة والد ميسي من الأساس.

    وحتى هذه اللحظة، لم تؤكد عائلة ميسي أو تعلق بأي شكل من الأشكال على هذا الخبر الذي انتشر بشكل أكبر عبر المنصات المتنوعة غير المتخصصة في الرياضة العالمية.

    وتسببت هذه الأنباء في صدمة هائلة لعشاق ميسي، بسبب القيمة الكبيرة التي يتمتع بها والده في حياته، وإمكانية تأثير ذلك على مسيرته الحالية خلال لعبه مع نادي إنتر ميامي الأمريكي.

    وساهم خورخي في تشكيل مسيرة ميسي منذ مراحل الطفولة في روساريو، وصولًا بتجربته مع برشلونة التي جعلته أحد أهم أساطير اللعبة.


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    ليست المرة الأولى

    سبب آخر يدفعنا للتمهل والتحقق أولًا من تلك الأخبار المنتشرة، لأن نفس الأمر حدث في يونيو الماضي، عندما أصدرت عائلة ميسي بيانًا رسميًا، تؤكد فيه أن خورخي يعاني من أزمة صحية ويخضع للعلاج.

    وكشفت عائلة النجم الأرجنتيني، عن تحسن حالة والد ميسي، في الوقت الذي رفضت فيه الإفصاح علنًا عن طبيعة مرضه.

    وقامت عائلة نجم إنتر ميامي بالتعبير عن غضبها الشديد من التكهنات المستمرة حول الحالة الصحية لخورخي، والشائعات التي انتشرت حول وفاته وقتها، مطالبة من وسائل الإعلام تحري الدقة واحترام الخصوصية.

  • نادي ميسي السابق يعلن الخبر

    وفي هذا السياق، أعلن نادي نيويلز أولد بويز، الذي نشأ وترعرع فيه ميسي، عن وفاة والد النجم الأرجنتيني عبر بيان رسمي على حسابه بمنصة "إكس".

    وقال النادي الأرجنتيني:"ينعي نادي نيويلز أولد بويز، ببالغ الحزن والأسى، خورخي ميسي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا بمدينة روساريو".

    وأضاف:"خورخي كان مشجعًا عاشقًا للنادي، وممثلًا ورجل أعمال قدير، ووالد قائد منتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث كان بمثابة السند والدعم لمسيرة أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم مع زوجته سيليا كوتشيتيني".

    وتابع:"حضوره المستمر ودوره القيادي خلف الكواليس، كانا عنصران رئيسيان لدعم كل خطوة يقوم بها ميسي، منذ بداية مسيرته في مالفيناس وحتى وصوله إلى قمة المجد في اللعبة".

    وأنهى النادي بيانه:"شكرًا لك يا خورخي لأنك علمته حب هذه الألوان، تتقدم إدارتنا والأعضاء وجميع أفراد عائلة "ليبيرو" بخالص التعازي والمواساة إلى سيليا وليونيل ورودريجو وماتياس وماريا سول، وإلى كل المقربين".




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    شخصية محورية في حياة ميسي

    خورخي ليس والد ميسي فقط، بل يتمتع بدور مهم ومحوري للغاية في مسيرته الكروية، حيث أدار مشوار ابنه منذ بدايته وحتى الآن.

    ومن المعروف أن النجم الأرجنتيني يستشير والده في القرارات الهامة التي تخص رحلته مع كرة القدم، بما في ذلك مغادرته لبلاده في سن صغير والذهاب إلى برشلونة.

    وحرص خورخي على التواجد ومؤازرة ابنه في كافة اللحظات الهامة في مسيرته، ولم يتردد أبدًا في توجيه الدعم اللازم له في مختلف المناسبات.

    وكان ميسي قد خاض بطولة كأس العالم الأخيرة 2026، وهو يعيش حالة من القلق بسبب صحة والده، حيث انهار بعد المباراة الأولى أمام الجزائر رغم تسجيله هاتريك، وقال لوسائل الإعلام:"قضيت أيامًا صعبة".