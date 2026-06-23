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علي سمير

بسبب وفاة والدته .. ديشان يغادر معسكر فرنسا لكأس العالم ويعود في هذا التوقيت

فرنسا
ديدييه ديشامب
النرويج ضد فرنسا
النرويج
كأس العالم

لن يتواجد المدرب على مقاعد البدلاء في المباراة ضد النرويج.

حزن في الأوساط الفرنسية، بعدما المدرب ديدييه ديشان بعدما علم بوفاة والدته، مما أجبره على العودة إلى بلاده، وترك معسكر بلاده في المونديال.

وبالتالي، لن يتواجد ديشان على مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة من كأس العالم 2026 ضد النرويج، وهي مباراة حاسمة على صدارة المجموعة الأولى.

وبعد ذلك سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المناسب لخوض مباريات دور الـ32، التي تأهلت لها فرنسا بالفعل بفوزها في أول مباراتين ضد السنغال (3-1) والعراق (3-0)، ليرتفع رصيدها إلى 6 نقاط في الترتيب، مثلها مثل هالاند وزملائه.

  • الفرنسي يستعد لترك منصبه

    ديشان، الذي سيبلغ 58 عامًا في 15 أكتوبر المقبل، سيترك منصب مدرب المنتخب الفرنسي في ختام كأس العالم الحالي بعد 12 عامًا كاملة بمنصبه، وقد فاز خلال تلك الفترة بكأس العالم 2018 في روسيا ودوري الأمم الأوروبية عام 2021.

    ويُذكر اسم زين الدين زيدان كخليفة له، حيث فاز معه كلاعب بكأس العالم 1998 مع منتخب فرنسا.

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النرويج
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فرنسا