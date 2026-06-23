بسبب وفاة والدته .. ديشان يغادر معسكر فرنسا لكأس العالم ويعود في هذا التوقيت

حزن في الأوساط الفرنسية، بعدما المدرب ديدييه ديشان بعدما علم بوفاة والدته، مما أجبره على العودة إلى بلاده، وترك معسكر بلاده في المونديال.

وبالتالي، لن يتواجد ديشان على مقاعد البدلاء في المباراة الثالثة من كأس العالم 2026 ضد النرويج، وهي مباراة حاسمة على صدارة المجموعة الأولى.

وبعد ذلك سيعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المناسب لخوض مباريات دور الـ32، التي تأهلت لها فرنسا بالفعل بفوزها في أول مباراتين ضد السنغال (3-1) والعراق (3-0)، ليرتفع رصيدها إلى 6 نقاط في الترتيب، مثلها مثل هالاند وزملائه.