Berekum Chelsea
وفاة لاعب كرة القدم الغاني دومينيك فرينبونج إثر هجوم «رجال ملثمين يحملون مسدسات وبنادق هجومية» على حافلة فريق بيريكوم تشيلسي
الهجوم على حافلة فريق بيريكوم تشيلسي
وقع الهجوم على حافلة فريق «بيريكوم تشيلسي» في 12 أبريل 2026. وقد وقع الحادث على طريق «غواسو-بيبياني» بينما كان الفريق في طريقه للعودة إلى دياره بعد خوض مباراة خارج أرضه في الدوري الغاني الممتاز.
وكان الفريق قد خاض مباراة ضد سامارتيكس في سامريبوي، التي تقع في جنوب البلاد. وكشف النادي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعرض لإطلاق نار، وأفاد بأن فرينبونغ نُقل على وجه السرعة إلى "مستشفى إقليمي".
كشف النادي عن تفاصيل الحادث
وقال نادي بيريكوم تشيلسي في بيانه: «أثناء عودتنا إلى بيريكوم قادماً من سامريبوي، تعرضت حافلة فريقنا لهجوم من قبل مجموعة من اللصوص المسلحين الذين قطعوا الطريق لمنعنا من المرور.
"بدأ رجال ملثمون يحملون مسدسات وبنادق هجومية بإطلاق النار على حافلتنا بينما كان السائق يحاول الرجوع إلى الخلف. هرب اللاعبون والموظفون إلى الأدغال المجاورة للاحتماء."
بيان صادر عن الاتحاد الغاني لكرة القدم
وأعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم لاحقًا وفاة فرينبونج متأثرًا بالإصابات التي تعرض لها.
وقال الاتحاد في بيان رسمي: "تلقى الاتحاد الغاني لكرة القدم بصدمة شديدة وحزن عميق النبأ المأساوي بوفاة دومينيك فرينبونج لاعب نادي بيريكوم تشيلسي لكرة القدم.
"هذا الحادث المأساوي ليس خسارة فادحة لنادي بيريكوم تشيلسي فحسب، بل لكرة القدم الغانية ككل. كان دومينيك موهبة شابة واعدة جسد تفانيه وشغفه باللعبة روح دورينا".
وأضاف الاتحاد: "نحث على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق العدالة".
وتعمل الاتحاد مع قوات الشرطة المحلية والوطنية، مع وعدها بتعزيز الإجراءات الأمنية للأندية الرياضية المحترفة التي تسافر داخل البلاد في محاولة "لمنع وقوع مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل".
كان فرينبونغ معارًا إلى بيريكوم تشيلسي
انضم فرينبونغ إلى بيريكوم تشيلسي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي أدوانا في يناير. وكان من المقرر أن يقضي بقية موسم الدوري الممتاز معهم - حيث سجل هدفين في 13 مباراة خلال فترة إعارته بعيدًا عن ناديه الأصلي.
ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها حافلة فريق غاني لهجوم. ففي عام 2023، تعرض فريق ليغون سيتي لحادث مماثل عقب زيارة إلى سامارتيكس - على الرغم من عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات في تلك المناسبة.