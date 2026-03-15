وداعًا "الأباتشي" عبدالرحمن البيشي: سجل أول أهدافه في الهلال .. والقدر خالف توقعات الأطباء بعد مرضه!

وشهدت رحلة عبد الرحمن البيشي مع المرض، مبادرات لا تنسى، خاصة من صاحب السمو الملكي، الأمير تركي بن سلمان، الذي لبى طلبه في فبراير الماضي، وتكفل بممرضة لمساعدة زوجته على الاعتناء بحالته الصحية، والتكفل بجميع رواتبها، خاصة بعدما خضع لعملية جراحية في يناير.
وقال البيشي، في وقت سابق، "وعدتني شخصية بمنزل بعد إصابتي بالمرض قبل سنوات وانعدم الدخل، اتضح بأنه غير صادق، الأعمار بيد الله ومتفائل بالشفاء، لكن أبنائي بحاجة لمنزل، سأتوقف فترة وأستودعكم الله"، فيما تصدر وسم "منزل عبد الرحمن البيشي"، بعد ذلك، بعدما قرر الأمير تركي بن سلمان، التكفل بمنزل للاعب.
وكان الإعلامي تركي العجمة، قد تلقى رسالة من عبد الرحمن البيشي، وصفها بأنها "أحلى رسالة" وصلته في عام 2025، كما تداول صورة للبيشي خلال حضوره لإحدى مباريات النصر، رغم ظروف مرضه.
وقال العجمة "جاءتني رسالة أؤكد أنها جاءت من عبد الرحمن البيشي ذاته، والدليل أنه قال شيئًا معروف فقط بينه وبينه منذ 20 عامًا".
وقرأ العجمة محتوى رسالة البيشي، الذي أكد أنه لا يستسلم للمرض، رغم أنه ظل حبيسًا في بيته على مدار 4 سنوات، وزاد المرض عليه، ولكنه لا يستحيي من الشلل، لأن الله إذا أحب المؤمن ابتلاه، وأن ولي العهد لم يقصر معه، حيث سافر إلى الولايات المتحدة لإجراء فحوصات، ولكن جميع الأطباء عجزوا عن إيجاد علاج له، وتم إخباره بأنه لن يعيش أكثر من 4 سنوات، ولكنه استمر ثماني سنوات، وقد حرص على مراسلته رغم معاناته من شلل تام في جسده، إلا في عقله وعيونه، كما تذكر أول مرة التقى به في القاهرة عام 2003.