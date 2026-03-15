وداعًا "الأباتشي" عبدالرحمن البيشي: سجل أول أهدافه في الهلال .. والقدر خالف توقعات الأطباء بعد مرضه!

وبدأ عبد الرحمن البيشي، رحلته في الفئات السنية بنادي النصر، منذ عام 1996، حيث قرر يوسف خميس، مدرب الفريق تحت 17 عامًا، استدعاءه لفريق تحت 17 عامًا، بعد خمسة عشر يومًا فقط من انضمامه إلى النادي، كما أن خميس قرر تغيير مركزه الذي بدأ به في خط الوسط، ليصبح مهاجم الفريق.

وتمكن البيشي من إحراز 74 هدفًا في أول موسمين مع فريق تحت 17 عامًا، وعندما بلغ السابعة عشرة، تم استدعاؤه لفريق تحت 20 عامًا، كما بدأ رحلته مع الفريق الأول، وهو في سن الثامنة عشر.

وتم استدعاء البيشي دوليًا لتمثيل منتخب السعودية، حيث شارك في بطولة كأس آسيا 2004، إلا أنه عانى طويلًا بسبب الإصابات، خلال مسيرته الكروية، ليكتفي بتسجيل 19 هدفًا وتمريرتين حاسمتين في 73 مباراة بالدوري السعودي، فيما وصل مع النصر إلى نهائي تصفيات التتويج، في موسم 2000-2001، قبل الخسارة أمام الاتحاد بهدف نظيف.

ولعب البيشي مع فريق النصر الأول على مدار 10 سنوات، قبل أن نادي سدوس، والذي اختتم معه مسيرته في عام 2011.