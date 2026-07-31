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Stefano Silvestri

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وفاة أسطورة ميلان وإيطاليا فرانكو باريزي

ميلان
الدوري الإيطالي

ميلان أعلن النبأ الحزين

هذه المرة، للأسف، الخبر صحيح تمامًا: توفي فرانكو باريزي عن عمر يناهز 66 عامًا.

وقد أكد نادي ميلان، الفريق الذي قضى فيه باريزي كامل مسيرته الكروية، هذه الأخبار الحزينة في بيان رسمي.

كان القائد السابق والرمز البارز للروسونيري والمنتخب الإيطالي يكافح منذ فترة طويلة مرضًا: ويخلف وراءه حزنًا عميقًا في أوساط كرة القدم الإيطالية بأسرها، التي كانت قد أعجبت بأدائه الرائع كلاعب من الطراز الرفيع خلال الثمانينيات والتسعينيات.



  • تعازي نادي ميلان

    هذا هو البيان الحزين الصادر عن نادي ميلان لتأكيد وفاة باريزي: "يذرف تاريخ ميلان الدموع على رحيل فرانكو باريزي. سيظل مثاله وعمقه، إلى الأبد مثل قميصه رقم 6، جزءًا لا يتجزأ وأساسيًا من هوية النادي ومسيرته. التعازي التي يقدمها نادي ميلان إلى عائلة فرانكو باريزي بأكملها هي نفس التعازي التي يقدمها كل مشجع للروسونيري لنفسه في هذه اللحظة العصيبة".



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  • التكذيب الأولي

    كانت الشائعات حول وفاة فرانكو باريزي قد بدأت تنتشر بالفعل خلال يوم الأربعاء 29 يوليو، مما دفع نادي ميلان إلى إصدار نفي رسمي: "ينفي نادي ميلان الأخبار الكاذبة التي انتشرت خلال الدقائق الماضية بشأن فرانكو باريزي. يمر فرانكو بفترة حساسة، والنادي يقف إلى جانبه بمودة، وكذلك إلى جانب عائلته. ندعو الجميع إلى احترام خصوصيته وعدم المساهمة في نشر معلومات لا أساس لها من الصحة".

  • المرض

    في عام 2025، خضع باريزي لعملية جراحية في الرئتين، بعد اكتشاف ورم صغير. وكما أوضح نادي ميلان آنذاك، «تقرر إجراء استئصال الورم جراحياً باستخدام تقنية طفيفة التوغل».

    كانت العملية ناجحة ولم تحدث أي مضاعفات، لكن باريزي، كما أوضح النادي الروسونيري أيضًا، «خضع لاحقًا لتقييم من قبل أخصائي الأورام الذي أوصى بخضوعه لعلاج تعزيزي يعتمد على العلاج المناعي».

    وكان القائد السابق نفسه قد طمأن الجميع بشأن حالته الصحية، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة خوض هذه المرحلة: «أعزائي المشجعين، أود أن أبلغكم أنني سأحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة لياقتي. شكرًا لميلان ولكم جميعًا على الدعم والمساندة. مع محبتي، عناق».

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  • مسيرة مهنية استثنائية

    يكاد يكون من غير الضروري أن نذكر من كان فرانكو باريزي بالنسبة لميلان وكرة القدم الإيطالية: أسطورة، سواء بقميص «الروسونيري» أو بقميص المنتخب الإيطالي.

    في سن السابعة عشرة، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول للنادي «الروسونيري»، الذي كان قد ضمه إلى أكاديمية الناشئين بعد أن رفضه نادي «إنتر». ومنذ ذلك الحين، بدأت قصة استمرت قرابة عقدين من الزمن: قصة ذهبية، قصة انتصارات.

    من أريجو ساكي إلى فابيو كابيلو، لم يستغني ميلان عنه أبدًا. كان حاضرًا دائمًا، قائدًا للدفاع ولغرفة الملابس. مع سلسلة طويلة ومرموقة من الألقاب: ستة ألقاب دوري، وثلاثة ألقاب في كأس الأبطال/دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كؤوس وكؤوس السوبر. سجل إنجازات يليق بنجم من الطراز الأول.

    أما مع المنتخب الوطني، الذي خاض معه 81 مباراة، فقد افتقد اللمسة الحاسمة: يا لها من ندمات في كأس العالم بإيطاليا عام 1990 والولايات المتحدة عام 1994. لكن باريزي كان جزءًا من البعثة الفائزة عام 1982 في إسبانيا، وإن كان لاعبًا مساعدًا شابًا آنذاك.

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