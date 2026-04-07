AFP
ترجمه
وفاة أسطورة كرة القدم الرومانية ميرسيا لوسيسكو عن عمر يناهز 80 عامًا
وفاة رمز وطني
وفقًا لما أوردته وكالة أسوشيتد برس والموقع الروماني Golazo.ro، أكد مستشفى الطوارئ التابع لجامعة بوخارست وفاة لوسيسكو يوم الثلاثاء. وكان المدرب المخضرم يتلقى العلاج منذ أواخر مارس، وقد أصيب بنوبة قلبية يوم الجمعة. وأصدر المستشفى بيانًا كاملاً يكرّم إرثه جاء فيه: "اليوم، الثلاثاء 7 أبريل 2026، حوالي الساعة 20:30، أُعلن عن وفاة السيد ميرسيا لوسيسكو. كان السيد ميرسيا لوسيسكو أحد أنجح مدربي ولاعبي كرة القدم الرومانيين، وأول من تأهل بالمنتخب الروماني إلى بطولة أمم أوروبا، في عام 1984. نشأت أجيال كاملة من الرومانيين وصورته في قلوبهم، كرمز وطني. فليرحمه الله!"
- Getty Images Sport
حملة نهائية حطمت الأرقام القياسية
ظل لوسيسكو مخلصًا بشدة لمهنته حتى أيامه الأخيرة. بعد عودته لتدريب المنتخب الروماني في أغسطس 2024، كان يهدف إلى إنهاء غياب دام 28 عامًا عن كأس العالم. وفي سن الثمانين، أصبح أكبر مدرب يترأس منتخبًا في مباراة رسمية خلال هزيمة فريقه 1-0 أمام تركيا في مباراة الملحق الشهر الماضي. وأصيب بوعكة صحية في غرفة الملابس بعد ذلك بوقت قصير، مما أجبره على الاستقالة. في مقابلة مؤثرة أجراها عام 2010 مع صحيفة "غازيتا سبورتوريلور"، قال: "الموت على أرض الملعب هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لمدرب. أود أن أموت على أرض الملعب. فهذا يعني أنك عشت كل شيء في خضم المعركة".
الهيمنة على الأندية الأوروبية
خلال مسيرته التدريبية التي امتدت لأكثر من أربعة عقود، حصد 35 لقباً كبيراً، مما يضعه في المرتبة الثالثة على قائمة المدربين الأكثر فوزاً باللقب على مر التاريخ، خلف السير أليكس فيرجسون وبيب جوارديولا فقط. وحقق شاختار دونيتسك ثمانية ألقاب في الدوري الأوكراني وكأس الاتحاد الأوروبي خلال فترة عمله الأسطورية التي استمرت 12 عاماً. علاوة على ذلك، فاز دينامو بوخارست بألقاب محلية تحت قيادته، وكذلك فعل رابيد بوخارست وغالطة سراي وبيشيكتاش وزينيت ودينامو كييف. ويُعرف بشكل فريد بأنه المدرب الوحيد الذي حصد ألقاباً مع سبعة أندية مختلفة. وقد أظهرت فرقه باستمرار فلسفة هجومية جذابة، مما عزز مكانته كمدرب تكتيكي بارع قادر على التكيف مع ثقافات كروية متنوعة.
- AFP
مسيرة كروية متميزة
قبل أن يترك بصمته الكبيرة على خط التماس، كان قد حظي بمسيرة لاعب رائعة، لا سيما في مركز الجناح. ويحمل نادي دينامو بوخارست سبعة ألقاب دوري ساهم فيها بأدائه المتميز على أرض الملعب. على الصعيد الدولي، خاض 64 مباراة دولية مع منتخب رومانيا، وتولى قيادة الفريق في كأس العالم 1970، حيث واجهوا منافسين بارزين مثل إنجلترا والبرازيل. من بداياته كلاعب إلى إنجازاته التدريبية التي حطمت الأرقام القياسية، فإن شغفه الثابت باللعبة يضمن أن إرثه سيبقى خالداً لأجيال في رومانيا وخارجها.