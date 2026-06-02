وضع غريب في ريال مدريد.. هل يتمنى الملكي إخفاق فينيسيوس جونيور بكأس العالم؟!

المفاوضات حول تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، الذي يستمر حتى عام 2027، متوقفة منذ بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في يوليو الماضي. وستؤثر بطولة كأس العالم المقبلة بشكل مباشر على القيمة السوقية للاعب، وقد تقوض الأمل الخفي الذي يراود إدارة ريال مدريد.

إذا قدم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أداءً مبهراً مع البرازيل، فسترتفع قوته التفاوضية. وقد تكثف الأندية التي تراقب وضعه سعيها وراءه، واثقة من أن بقاء عام واحد على انتهاء عقده سيبقي السعر المطلوب منخفضًا نسبيًا. وسيسمح هذا السيناريو لفينيسيوس بالضغط من أجل الحصول على راتب أعلى عند إعادة التفاوض في مدريد.

ووفقاً لصحيفة "آس"، كان الجناح قد طالب في البداية براتب خيالي يبلغ حوالي 28 مليون يورو سنوياً، لكنه تراجع لاحقاً عن هذا المطلب، مستهدفاً بدلاً من ذلك شروطاً مماثلة لتلك التي يحصل عليها زميله النجم كيليان مبابي (ما يزيد قليلاً عن 14 مليون يورو سنوياً). ولم يبدُ أن هناك ما يقف في طريق تجديد العقد، وهو ما كان فينيسيوس قد أعلنه علناً.

ثم توقفت المفاوضات، جزئياً لأن فينيسيوس شعر بعدم التقدير تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو؛ لكن هذا الشعور تحسن تحت قيادة خليفة ألونسو، ألفارو أربيلوا. وقد غادر أربيلوا منذ ذلك الحين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتولى جوزيه مورينيو المنصب الصعب اعتباراً من الموسم المقبل.