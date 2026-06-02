يقترب موعد بدء السنة الأخيرة من عقده مع ريال مدريد بسرعة، ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة *As* الإسبانية، لا يُتوقع إحراز أي تقدم جديد في هذه القضية قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 11 يونيو.
وضع غريب في ريال مدريد.. هل يتمنى الملكي إخفاق فينيسيوس جونيور بكأس العالم؟!
المفاوضات حول تمديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد، الذي يستمر حتى عام 2027، متوقفة منذ بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في يوليو الماضي. وستؤثر بطولة كأس العالم المقبلة بشكل مباشر على القيمة السوقية للاعب، وقد تقوض الأمل الخفي الذي يراود إدارة ريال مدريد.
إذا قدم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا أداءً مبهراً مع البرازيل، فسترتفع قوته التفاوضية. وقد تكثف الأندية التي تراقب وضعه سعيها وراءه، واثقة من أن بقاء عام واحد على انتهاء عقده سيبقي السعر المطلوب منخفضًا نسبيًا. وسيسمح هذا السيناريو لفينيسيوس بالضغط من أجل الحصول على راتب أعلى عند إعادة التفاوض في مدريد.
ووفقاً لصحيفة "آس"، كان الجناح قد طالب في البداية براتب خيالي يبلغ حوالي 28 مليون يورو سنوياً، لكنه تراجع لاحقاً عن هذا المطلب، مستهدفاً بدلاً من ذلك شروطاً مماثلة لتلك التي يحصل عليها زميله النجم كيليان مبابي (ما يزيد قليلاً عن 14 مليون يورو سنوياً). ولم يبدُ أن هناك ما يقف في طريق تجديد العقد، وهو ما كان فينيسيوس قد أعلنه علناً.
ثم توقفت المفاوضات، جزئياً لأن فينيسيوس شعر بعدم التقدير تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو؛ لكن هذا الشعور تحسن تحت قيادة خليفة ألونسو، ألفارو أربيلوا. وقد غادر أربيلوا منذ ذلك الحين، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يتولى جوزيه مورينيو المنصب الصعب اعتباراً من الموسم المقبل.
فينيسيوس جونيور وريال مدريد: ماذا سيحدث إذا كان أداؤه سيئًا في كأس العالم؟
يبقى أن نرى ما إذا كان فينيسيوس سيكون راضياً عن الحل الذي سيقدمه مورينيو. ولا تزيد الاضطرابات المستمرة التي يشهدها النادي إلا من حالة عدم اليقين المحيطة بمستقبل فيني جونيور، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل.
وقد اكتفى الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز مؤخراً برفع كتفيه عندما سُئل على قناة TVE عما إذا كان فينيسيوس سيجدد عقده قريباً، قائلاً: «لا أعلم. إذا كنت تسأل عن رأيي، فأنا أرغب في أن يبقى. إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم".
وإذا قدم المهاجم، الذي كان شخصية رئيسية في منتخب البرازيل تحت قيادة مدرب ريال مدريد السابق كارلو أنشيلوتي، أداءً ضعيفًا في كأس العالم، فسيتجنب النادي على الأقل خطر المطالبات المتزايدة بزيادة الراتب.
وعلى العكس، إذا قررت الأطراف الانفصال هذا الصيف — لمنع خسارته مجانًا العام المقبل — فإن أداءً باهتًا في البطولة قد يقلل من قيمته في سوق الانتقالات، مما يحد من الأموال المتاحة للتعاقد مع بديل.
في كلتا الحالتين، الوقت في صالح فينيسيوس، وليس ريال مدريد. لا يزال الطرفان يرغبان في مواصلة العمل معاً. وفقاً لصحيفة AS، لم يرفض معسكر اللاعب تجديد العقد بعد، ولا يخطط للرحيل مجاناً في عام 2027. أولويته هي البقاء مع "البلانكوس".
سجل فينيسيوس التهديفي مع منتخب البرازيل متواضع
وقد قدم فينيسيوس، الذي انتقل من فلامنجو إلى مدريد عام 2018 وهو في الثامنة عشرة من عمره، موسمًا جيدًا لكنه بعيد كل البعد عن التميز. فشل ريال مدريد في الفوز بأي لقب للعام الثاني على التوالي، بينما وجد نجم المنتخب البرازيلي نفسه على مقاعد البدلاء تحت قيادة ألونسو، بل وتعرض أحيانًا للصياح من قبل جماهيره. أرقامه - 22 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 53 مباراة في جميع المسابقات في موسم 2025/2026 - قوية، لكن الشعور بعدم تحقيق الإنجازات المطلوبة لا يزال قائمًا.
في كأس العالم، يقع فينيسيوس والمنتخب البرازيلي في الدائرة الخارجية للمرشحين. لا يُعد البطل خمس مرات من بين المرشحين الأوفر حظاً: فقد كانت حملته في التصفيات متقلبة للغاية، وكان رصيده من النقاط ضعيفاً بشكل تاريخي. تمتلك أفضل اختيارات المراهنين — فرنسا وإسبانيا والأرجنتين — جميعها عمقاً أكبر في تشكيلاتها.
في 48 مباراة دولية، سجل فينيسيوس تسعة أهداف فقط، وهو رصيد متواضع بالنسبة للاعب بمثل مكانته. لكنه ساعد في إشعال التفاؤل بشأن كأس العالم في نهاية الأسبوع الماضي، بتسجيله هدفاً مبكراً وتقديمه تمريرة حاسمة في فوز البرازيل 6-2 في مباراة ودية أمام بنما.
سجل مهاجم ريال مدريد هدفاً في الدقائق الأولى ثم قدم تمريرة حاسمة؛ وتُقام المباراة التحضيرية الأخيرة أمام مصر يوم السبت.
تستهل البرازيل مشوارها في كأس العالم يوم 12 يونيو بمواجهة المغرب، الحصان الأسود، ثم ستواجه اسكتلندا وهايتي في دور المجموعات.
هل يستعد فينيسيوس لخوض بطولة كأس العالم بقوة؟ نظرة عامة على سجله الدولي بالأرقام.
أول مباراة دولية
11 سبتمبر 2019 (0-1 ضد بيرو، مباراة ودية)
المباريات الدولية
48
الأهداف
9
تمريرات حاسمة
9
البطولات الكبرى:
كوبا أمريكا 2021 (4 مباريات، 0 أهداف، الوصيف)، كأس العالم 2022 (4 مباريات، هدف واحد، ربع النهائي)، كوبا أمريكا 2024 (3 مباريات، هدفان، ربع النهائي).