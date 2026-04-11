"وضع بالغ الخطورة": مشجعو بوروسيا دورتموند يصفرون في وجه نيكو شلوتربيك بعد تجديد عقده

وفيما يتعلق بالصافرات التي وجهت إلى شلوتربيك، قال الخبير سامي خضيرة في قناة DAZN: "أعتقد أن بند العقد الذي يسمح له بالرحيل مبكراً ليس هو المشكلة في حد ذاته، بل أن هذا البند أصبح ساري المفعول الآن في الصيف". وأضاف بطل العالم لعام 2014: "إذا قمت بتمديد العقد الآن ورحلت بعد ثلاثة أشهر، فلن يعجب ذلك أحداً. خاصة في بيئة عاطفية مثل تلك الموجودة هنا في دورتموند. ولهذا السبب أعتقد أنهم غاضبون بعض الشيء، ويُعبّرون عن استيائهم".

ووفقًا لخضيرة، فإن "التواصل" هو الآن العامل الحاسم لتهدئة الأمور قليلاً. ووصف شلوتربيك بأنه "شخص لطيف ولاعب كرة قدم رائع". والآن، من المهم "ألا يُظهر اللاعب السابق لفريق فرايبورغ في صورة خاطئة، مما قد يؤدي إلى ظهور أجواء سلبية هنا خلال الأسابيع والأشهر المقبلة".

وعلق خبير قناة سكاي ديتمار هامان بنبرة انتقادية قائلاً: "لقد وقع العقد لأنه لا ينتمي إلى أي نادٍ في الوقت الحالي. من الواضح أنه يود الانتقال إلى مكان آخر، حيث تتاح له فرصة أفضل للفوز بالبطولة أو دوري أبطال أوروبا. ولا أفهم من جانب النادي موافقة دورتموند على إمكانية تفعيل بند الخروج من العقد بعد ثلاثة أشهر أو عشرة أسابيع فقط من توقيع العقد".

وكان اللاعب المحترف السابق قد تنبأ بذلك قبل أن يبدأ الجمهور في إطلاق الصافرات ضد شلوتربيك: "أنا متشوق جدًا لمعرفة كيف سيكون رد فعل الجماهير اليوم، لأن هذه الحالة برمتها تشكل خطرًا كبيرًا بالنسبة لي، ليس فقط على اللاعب، بل على النادي أيضًا."