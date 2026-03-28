وصول تشكيلة إنجلترا «الثانية» للتحضير للمباراة الودية مع اليابان، في ظل الدعم المعنوي الذي يقدمه بوكايو ساكا وهاري كين وديكلان رايس وغيرهم بعد التعادل الباهت مع أوروغواي
نجوم بارزون يعززون صفوف منتخب «الأسود الثلاثة»
يدخل النهج التجريبي الذي اتبعه توخيل خلال فترة التوقف الدولية في شهر مارس مرحلته الثانية، مع انضمام 11 لاعبًا من اللاعبين المخضرمين رسميًا إلى التشكيلة. وقد تم إعفاء هذه المجموعة، التي تضم المهاجم البارز كين وثنائي أرسنال ساكا ورايس، من المشاركة في المباراة الأولى من أجل تخفيف أعباءهم المفرطة بعد موسم محلي مرهق.
تأتي هذه الانضمامات في وقت حرج للأسود الثلاثة بعد تعادلهم المتعثر 1-1 أمام أوروغواي في ويمبلي. وبدون نواة الفريق من اللاعبين المخضرمين، عانى منتخب إنجلترا التجريبي من صعوبة في إيجاد الإيقاع المناسب، ليشهد في النهاية إلغاء هدف التقدم الذي سجله بن وايت بهدف تعادل من ركلة جزاء سجلها فيديريكو فالفيردي في الدقائق الأخيرة.
توشيل يشرح ضرورة الراحة
كان مدرب منتخب إنجلترا صريحًا بشأن قراره بتوزيع مشاركة لاعبيه الأساسيين على مراحل. وأكد أن صحة الفريق على المدى الطويل تهم أكثر من الحاجة الفورية إلى تشكيلة كاملة القوة في المباراة الودية.
"ليس هذا سراً. اللاعبون يعرفون: إنهم دين هندرسون، دان بيرن، مارك جويهي، إزري كونسا، نيكو أورايلي، إليوت أندرسون، ديكلان رايس، مورغان روجرز، أنتوني جوردون، هاري كين وبوكايو ساكا"، أوضح توخيل الأسبوع الماضي.
"لقد لعب كل هؤلاء اللاعبين أكثر من 3500 دقيقة، وبعضهم لعب 4000 دقيقة. والأهم من مجرد عدد الدقائق هو أن بعض هؤلاء اللاعبين قد لعبوا بالفعل أكثر مما لعبوا في الموسم الماضي بأكمله، ولا يزال هناك الكثير من المباريات التي يتعين خوضها. لقد ساهم كل هؤلاء اللاعبين في سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر - لذا فهم يستحقون التقدير مني. سنستفيد من منحهم استراحة جسدية وعقلية".
فرص للاعبين الاحتياطيين
وقد أتاح غياب النجوم الأساسيين الفرصة لعدد من اللاعبين الاحتياطيين لإثبات جدارتهم بالحصول على مكان دائم في التشكيلة. وعاد المدافع المخضرم هاري ماجواير إلى صفوف الفريق، في حين شارك كل من دومينيك كالفيرت-لوين وجيمس غارنر في المباراة في محاولة لإقناع الإدارة الجديدة.
على الرغم من عدم الفوز، اعترف توخيل بأنه لا يزال راضياً عن أداء فريقه. وقال بعد المباراة: "أنا راضٍ تماماً عن أدائنا. أعجبتني الطريقة التي أحيينا بها هيكل الفريق. حاولنا وحاولنا، وأعتقد أننا كنا الفريق الأفضل بشكل عام. كان لدينا الكثير من اللاعبين الجدد وقمنا بتغيير الكثير منهم، لذلك، أنا ممتن جدًا لهذه التجربة وسعيد جدًا بالأداء".
وعندما سُئل عن اللاعبين الذين عززوا فرصهم في المنافسة على مكان في التشكيلة النهائية، قال توخيل: "جميعهم فعلوا ذلك. عليّ مراجعة الأمر، لكنهم جميعًا فعلوا ذلك. أعجبني أسلوب لعبنا. كنا نعلم أنه خصم صعب. أخبرني [مدرب أوروغواي مارسيلو] بيلسا قبل أشهر أنه سيأتي بأفضل فريق لديه، وسيأخذ الأمر على محمل الجد، وربما لن يجري أي تغييرات. كنا ندرك ذلك جيدًا. لذا، أعتقد أننا أبلى بلاءً حسنًا. أبلى الجميع بلاءً حسنًا. لعبنا كفريق واحد وأحيينا هيكل الفريق. أعجبني الكثير من الأمور اليوم."
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع انضمام النجوم الأحد عشر الذين حصلوا على راحة إلى المعسكر الآن، من المتوقع أن يعلن توخيل عن تشكيلة أقرب بكثير إلى تشكيلته المثالية لبطولة كأس العالم 2026. وتوفر عودة رايس الرابط الضروري بين خط الدفاع، في حين أن وجود لاعبين مثل كين وساكا سيوفر على الأرجح الحسم الهجومي الذي كان مفقودًا خلال المباراة التي انتهت بالتعادل غير المقنع مع منتخب أوروغواي.