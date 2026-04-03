Getty Images Sport
ترجمه
وصل فريق «ووكينغ» بقيادة جيرمين ديفو! مدرب توتنهام السابق يشاهد من على مقاعد المتفرجين بينما تنتهي المباراة الأولى للمهاجم الأسطوري كمدرب بعودة دراماتيكية في الدقائق الأخيرة
مشاهد درامية مثيرة في أول مباراة لديفو
لم تكن حياة ديفو كمدرب لتكون أكثر فوضوية من ذلك. بعد تعيينه يوم الاثنين، تم تقديم اللاعب البالغ من العمر 43 عامًا للجماهير قبل المباراة، وكان مدربه السابق في توتنهام، كريس هيغتون، من بين الحاضرين.
بدا أن فريق كاردز في طريقه لبداية حلمية عندما قفز هاري بيوتيمان ببراعة ليرسل رأسية من عرضية آرون درو إلى الشباك بعد 16 دقيقة. احتفل ديفو بهدف أول له في منصبه بجنون، لكن الأجواء سرعان ما تغيرت عندما استغل الضيوف سلسلة من الأخطاء الدفاعية لقلب المباراة رأساً على عقب.
- Getty Images Sport
مسرحية "كوميديا الأخطاء" تسيطر على ووكينغ
وقد حصل فريق إيستلي، الذي جاء إلى المباراة بعد أربع هزائم متتالية، على فرصة للعودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة. فقد أدى انقطاع كارثي في التواصل بين تونجي أكينولا والحارس ويل جاسكيلينن - نجل نجم بولتون السابق جوسي - إلى هدف غريب في مرماه. فمحاولة أكينولا لإعادة الكرة برأسه إلى حارس مرماه انطلقت بدلاً من ذلك إلى الشباك لتعادل النتيجة.
تفاقمت الأوضاع بالنسبة للمدرب الجديد في بداية الشوط الثاني عندما تجاوز جيك فوكينز جاسكيلينين ليضع إيستلي في المقدمة. وبدا أن الضيوف قد حسموا النقاط قبل 20 دقيقة من نهاية المباراة عندما حول تيمي إيويكا كرة طائرة إلى الشباك ليجعل النتيجة 3-1. وبدأ مشجعو الفريق الضيف في استفزاز أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز بهتافات "ستُطرد في الصباح" مع انهيار دفاع ووكينغ.
انتفاضة مستوحاة من فريق «بينانت»
التفت ديفو إلى مقاعد البدلاء في محاولة يائسة لإحداث تغيير، وكان ابن شقيق جيرمين بينانت، الجناح السابق في ليفربول، هو من برز كبطل المباراة. ساعد كيان بينانت فريق ووكينغ أولاً على استعادة توازنه عندما سمح تسديدته التي تصدى لها الحارس لأولي ساندرسون بتسجيل هدف من الكرة المرتدة برأسه. وانقلب الزخم على الفور مع اندفاع الفريق المضيف إلى الأمام بحثاً عن هدف التعادل
قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، أكمل بينانت العودة بتسجيله هدفاً من الكرة المرتدة بعد أن تم صد محاولته الأولى. كانت تلك لحظة ارتياح تام لديفو، الذي شاهد فريقه ينتقل من حافة هزيمة محرجة إلى نقطة صعبة المنال في غضون دقائق.
- Getty Images Sport
البناء من أجل المستقبل في ووكينغ
ورغم أن التعادل قد أخرج ووكينغ فعليًا من سباق الصعود، حيث يتأخر بـ 11 نقطة عن مراكز الملحق مع بقاء خمس مباريات، إلا أن الروح التي أظهرها الفريق في عودته من الخلف أعطت لمحة عن فلسفة اللعب المفضلة التي يأمل مسؤولو النادي أن يغرسها ديفو. وقد أعرب المهاجم السابق عن اعتقاده بأن ووكينغ نادٍ عريق يتمتع بإمكانيات هائلة.
وسيسعى ديفو الآن إلى تحقيق الاستقرار في تشكيلة الفريق جنباً إلى جنب مع مساعده بول بريسويل، بينما يخوضان الأسابيع الأخيرة من موسم الدوري الوطني.